导语：根据Eurostat（欧洲统计局） 的数据显示，2016年全年，欧盟消费者在服装和鞋履上共花费了超过4000亿欧元，占到家庭预算总额的4.9%，比例高于在健康方面的支出。（转自：华丽志）

在所有统计的26个欧洲国家中，爱沙尼亚消费者在服装和鞋履上的支出的比例最高，达到6.8%，葡萄牙和意大利排在第二和第三位，分别为6.3%和6.2%。支出比例最低的五个国家分别为保加利亚，罗马尼亚、匈牙利、捷克和法国（由于没有2016年的有效数据，排行中罗马尼亚消费者的支出比例为2015年的数据）。

以全球时尚中心著称的法国，排名居然是倒数第五，令人大跌眼镜。法国消费者在服装和鞋履上的支出比例仅为 3.8% 明显低于欧盟平均水平（4.9%），更大大低于隔海相望的英国（5.6%）。数据显示，英国消费者平均每年在服装和鞋履上投入超过1000英镑，而法国消费者仅为600英镑。

不过，零售专家Laurent Thoumine 表示，法国人对时尚的热情并没有减退，只是在金融危机之后，他们对价格更加敏感，也更喜欢从价格较低的渠道购买服装和鞋履。

欧盟消费者在时尚方面的支出比例大排名

上图：26个国家的消费者在服装与鞋履方面的支持比例排行示意图

2006年到2016年期间，在服装和鞋履方面支出比例下降幅度最大的国家是立陶宛，从7.9%下跌至了5.9%，之后是希腊（跌幅1.3%）和西班牙（跌幅1.1%），法国则下跌了0.8%。而增幅最高的三个国家则分别是波兰（增幅0.6%），拉脱维亚和英国（增幅均为0.5%）。

虽然英国消费者在购买服装和鞋履方面十分慷慨，但是很大一部分购买的商品都被弃置一旁。根据Weight Watchers 的调查显示，英国人的衣橱中，共有价值100亿英镑的服装和鞋履从未被穿过，人均达到200英镑。

而英国的服装市场中，男装的前景尤其光明。2016年，英国男装市场的规模增长了2.8%，达到145亿英镑。虽然比例只占服装市场总额的27%，但是男装市场的增速达到了女装的两倍。咨询公司 IbisWorld 预测，2016年到2021年期间，英国男装市场规模将会增长12.4%，达到162亿英镑，其中线上销售的增幅预计将达到14.2%。

欧盟消费者在时尚方面的支出比例大排名

丨消息来源：英文网站Fashion Network， 英国网站telegraph.co.uk 和欧洲统计局官方网站