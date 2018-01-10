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欧盟消费者在时尚方面的支出比例大排名

2018年01月10日 09:52 新浪时尚
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　　导语：根据Eurostat（欧洲统计局） 的数据显示，2016年全年，欧盟消费者在服装和鞋履上共花费了超过4000亿欧元，占到家庭预算总额的4.9%，比例高于在健康方面的支出。（转自：华丽志）

　　在所有统计的26个欧洲国家中，爱沙尼亚消费者在服装和鞋履上的支出的比例最高，达到6.8%，葡萄牙和意大利排在第二和第三位，分别为6.3%和6.2%。支出比例最低的五个国家分别为保加利亚，罗马尼亚、匈牙利、捷克和法国（由于没有2016年的有效数据，排行中罗马尼亚消费者的支出比例为2015年的数据）。

　　以全球时尚中心著称的法国，排名居然是倒数第五，令人大跌眼镜。法国消费者在服装和鞋履上的支出比例仅为 3.8% 明显低于欧盟平均水平（4.9%），更大大低于隔海相望的英国（5.6%）。数据显示，英国消费者平均每年在服装和鞋履上投入超过1000英镑，而法国消费者仅为600英镑。

　　不过，零售专家Laurent Thoumine 表示，法国人对时尚的热情并没有减退，只是在金融危机之后，他们对价格更加敏感，也更喜欢从价格较低的渠道购买服装和鞋履。

欧盟消费者在时尚方面的支出比例大排名欧盟消费者在时尚方面的支出比例大排名

　　上图：26个国家的消费者在服装与鞋履方面的支持比例排行示意图

　　2006年到2016年期间，在服装和鞋履方面支出比例下降幅度最大的国家是立陶宛，从7.9%下跌至了5.9%，之后是希腊（跌幅1.3%）和西班牙（跌幅1.1%），法国则下跌了0.8%。而增幅最高的三个国家则分别是波兰（增幅0.6%），拉脱维亚和英国（增幅均为0.5%）。

　　虽然英国消费者在购买服装和鞋履方面十分慷慨，但是很大一部分购买的商品都被弃置一旁。根据Weight Watchers 的调查显示，英国人的衣橱中，共有价值100亿英镑的服装和鞋履从未被穿过，人均达到200英镑。

　　而英国的服装市场中，男装的前景尤其光明。2016年，英国男装市场的规模增长了2.8%，达到145亿英镑。虽然比例只占服装市场总额的27%，但是男装市场的增速达到了女装的两倍。咨询公司 IbisWorld 预测，2016年到2021年期间，英国男装市场规模将会增长12.4%，达到162亿英镑，其中线上销售的增幅预计将达到14.2%。

欧盟消费者在时尚方面的支出比例大排名欧盟消费者在时尚方面的支出比例大排名

　　丨消息来源：英文网站Fashion Network， 英国网站telegraph.co.uk 和欧洲统计局官方网站

标签: 欧盟消费者法国

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