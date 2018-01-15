任凭秀场千变 三招get米兰最新潮流要你好看

导语：米兰时装周的第3天，硬朗的质感与青春的洋溢充满了秀场，不过呢虽然都是各路大牌的新品，不过编辑可是看着有点眼熟，下面我们就告诉你本季米兰的3个流行趋势，get最潮信息。

在昨天的米兰男装周秀场中，新鲜的潮流单品轮番登场了，相较于女装的多变，其实男装领域一直都是变化不多，透过昨天的秀场我们get最新潮流信息发现。

哥们！去年的衣服先别扔，还能用！

硬朗的Dsquared2

Dsquared2

Dsquared2

首先咱们看看硬朗的Dsquared2，本季设计师Dean与Dan Caten构想了一篇游牧故事，男装部分丹宁与弹力华达呢精制而成的格纹衬衫更具轮廓感，坚挺的皮夹克呼应了西部牛仔的凛冽与野性，做旧的牛仔裤搭配一双高靴，硬朗的机车男孩在还未启动哈雷的时候，就已经荷尔蒙爆棚了，就算是技术男挚爱的苏格兰格纹衬衫，都被沙漠的野性带动了激情。

飞车党

刺绣夹克

本季Dsquared2将两大元素放大，机车夹克这个男性衣橱里都会有的单品，最早是在1928年被欧文﹒肖特（Irving Schott）设计并生产的， 1953年的电影《飞车党》（The WildOne）中，马龙﹒白兰度（Marlon Brando）扮演一名摩托车黑帮老大，让机车夹克广为人知，本季Dsquared2在经典的黑色上增加了颜色和图腾。

牛仔元素

另外一个元素来自于单宁，单宁也就是大家俗称的牛仔，早期的时候丹宁布只用来当船帆布用，随后，丹宁工装就凭借着经久耐磨和舒适实用的特点成为了工人日常着装的标配。在1890年代，随着美国牛仔服的兴起，该布料专门用来制作牛仔系列服饰。两大红很久的基础元素在Dsquared2 2018秋冬秀场中随处可见，所以哥们你衣柜里的旧衣服别扔，没准正在流行。

街拍呈现

牛仔元素

机车夹克

机车夹克

秀场中的流行色

Dirk Bikkembergs与MSGM 2018秋冬男装



2017春夏流行色

Dirk-Bikkembergs

Dirk-Bikkembergs

Dirk-Bikkembergs

MSGM

Dirk-Bikkembergs

MSGM

看完了经典的面料元素，我们在昨天的秀场中还洞悉了原本在去年已经流行的流行色。Dirk Bikkembergs和MSGM秀场中，2017年的国际流行色PANTONE 17-4123 Niagara 尼加拉蓝、PANTONE 13-0755 Primrose Yellow 樱草黄 、岛屿天堂蓝 PANTONE 14-4620 Island Paradise 、淡山茱萸粉 PANTONE 13-1404 Pale Dogwood、火焰红 PANTONE 17-1462 Flame都在其中，虽然这些元素是2017年的流行色，不过显然他们不止认命，于是在2018秋冬男装季中集体出现。

男人衣橱里永远缺一件格纹大衣

Daks 2018秋冬男装系列

最后我们需要get的潮流爆点是格纹，在昨天的Daks秀场中，设计师大玩格纹。

Daks

Daks

街拍

格纹

单品

格纹大衣

一本正经教你如何搭配格纹

有哪些经典格纹种类

格纹通常代表着文艺范儿和英伦风。格纹也分好几种样式，比如苏格兰格（Tartan）、近年流行的窗格纹（Windowpane）、历久不衰的千鸟格（Houndtooth）等。如何将格纹西装穿出品味，选择合适的格纹和搭配很重要。

苏格兰格

苏格兰格被誉为是一部大英帝国史，公元5-6世纪，苏格兰人开始用不同的格子服饰来区分人的等级，你所熟悉的某款格子就可能是当时的皇室专有，或者代表着一系权贵家族。在现代作为人们的日常穿搭，他是表现绅士最直接的方式。

窗式格纹

顾名思义，大方格图案被称为箱式或者窗式格纹。选择窗式格纹的纹路与底色尽量颜色相近，格纹太明显容易给人太浮夸的感觉。

千鸟格

千鸟格又称犬牙纹， 由细小的花纹排列而成。在东方人眼里，这设计像是传统的千纸鹤，因而得名。而它也因为温莎公爵的穿着而闻名于世。

威尔士王子格纹

因为威尔士王子的青睐，威尔士王子格纹在19到20世纪一直受到英国贵族的喜爱。威尔士王子格成套穿会比较好，要避免的是衬衫和领带不要太花。

亚洲人穿格纹西装有哪些小TIPS

格纹大衣街拍

格纹间距粗细要慎选

尽量选择小格纹的单品，粗间距的格纹除了容易显老，还容易在视觉上显得胖。

尽量选低调的颜色

黄皮肤的亚洲人还是尽量选择低调一些的颜色。避免驼色底黑格纹或是传统的绿底苏格兰纹的西装，那会让皮肤显得暗沉。

拆开成套的格纹西装

如果你有一整套的格纹西装，可以适时的拆开穿搭，格纹外套搭配牛仔裤或是格纹西裤搭配针织开衫外套，都会使造型有不一样的感觉。

快让时尚为自己服务，回家收拾旧衣服去吧， get米兰最新的潮流元素。