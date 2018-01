随心所欲变幻风格 蒂芙尼首家线上限时精品店启幕

导语:世界著名珠宝及腕表品牌Tiffany & Co. 蒂芙尼将于1月15日华丽启幕品牌首家线上限时精品店,打造蒂芙尼璀璨臻品的全新探索之旅。

Elsa Peretti?系列Open Heart吊坠优雅悬于耀目的Elsa Peretti?系列Diamonds by the Yard?包镶镶嵌的钻石项链之上

150件Tiffany & Co. 蒂芙尼Elsa Peretti系列中国限量版项链将登录线上限时精品店,该作品巧妙融合艾尔莎-柏瑞蒂两款经典设计,重新演绎这位蒂芙尼传奇设计师优雅的简约随性风格,彰显着蒂芙尼别致风尚品味。

灵动的Elsa Peretti?系列Open Heart吊坠优雅悬于耀目的Elsa Peretti?系列Diamonds by the Yard?钻石项链之上,不拘泥于任何设计风格的自由表达,将蕴含浪漫爱意的心形艺术曲线与富有现代感的耀目钻石巧妙合一,加之蒂芙尼远远超越行业的严苛钻石甄选标准更让每一颗蒂芙尼钻石都散发摄人心魄的璀璨纯净光芒,闪耀于肌肤之间,散发出随心所欲的感性魅力,契合当代女性率性洒脱的独特气质。

Elsa Peretti?系列Diamonds by the Yard?钻石项链、Elsa Peretti?系列Open Heart吊坠

Tiffany & Co. 蒂芙尼Elsa Peretti?系列Diamonds by the Yard?一经推出便被视为革新之作,精致流畅的项链与包镶镶嵌的钻石巧妙搭配,颠覆了钻石的呈现方式,仿若跳跃的光点成为日常搭配的点睛之笔;Tiffany & Co。 蒂芙尼Elsa Peretti?系列Open Heart同样是艾尔莎-柏瑞蒂的标志性设计之一,项链从心形的多变曲线吊坠中穿过,表达着艾尔莎-柏瑞蒂所珍视的爱情之变幻莫测和艺术之自由不羁。

艾尔莎-柏瑞蒂曾说:“风格即是简约。”这一理念引领着她一生的创作。她从无限丰富的自然界和艺术界中源源不断地汲取设计灵感,以简约风格抽离精髓幻变为绝美形态,化平庸为神奇。在创作中,艾尔莎-柏瑞蒂(Elsa Peretti)深深迷恋于雕塑装饰艺术和珠宝手工艺,她所探寻的是物体极具表达力的完美形廓,同时,她亦着迷于拓宽珠宝所采用的材质与制作技艺,赋予珠宝以现代风格的同时又完美传承祖先们世代相传的特殊工艺,成为蒂芙尼珠宝设计美学中不可分割的重要组成。

Tiffany & Co. 蒂芙尼中国区品牌代言人倪妮作为简约风格的化身,举手投足间洒脱自在,随心所欲地变幻Elsa Peretti系列中国限量版项链的无限可能。

Tiffany & Co. 蒂芙尼中国区品牌代言人倪妮佩戴Elsa Peretti系列中国限量版项链

不论是窈窕淑女还是酷帅摇滚,迷人锁骨间闪耀的Elsa Peretti系列中国限量版尽情诠释着这位风格女性的百变内心。

1837年,顶级珠宝腕表品牌暨美国设计名门Tiffany & Co. 蒂芙尼诞生于纽约。拥有深厚品牌传承的蒂芙尼,在全球超过20个国家内运营超过300家零售店,生产与销售珠宝、腕表和奢华配饰产品。