谁是社交网络王与后 比比珠宝小心机

导语：2018年1月18日，2017微博之夜群星云集，所有明星都卯足了劲亮相红毯，最终邓超、杨幂封王封后，杨幂佩戴高级珠宝美艳登场，邓超休闲西服轻松夺冠缺没有珠宝画龙点睛，相比邓超，下面这位男星利用珠宝赢在了心机。编辑@YumengCheung[微博]

邓超杨幂分获King&Queen荣誉

黄晓明以L‘Epi de Blé de CHAUMET 胸针点缀笔挺西装出席微博之夜，展现绅士型格。L’Epi de Blé de CHAUMET 胸针在黄晓明领间余晖烁烁，金色麦穗随风摇曳，灵动之姿呈现出一种自然的美妙景象。

黄晓明以CHAUMET胸针点缀笔挺西装

深受约瑟芬皇后钟情的麦穗元素象征着生命、丰饶和收获， L‘Epi de Blé de CHAUMET系列取材于此，以拉丝黄金搭配美钻，创造出麦穗造型的珠宝作品。

CHAUMET 胸针

黄晓明利用一枚小小的珠宝胸针在众多西服笔挺的男星中脱颖而出，别出心裁，细节处见品味。

虽然男星们并不重视珠宝上的小心机，相反，女星们则极为重视小小的珠宝搭配。

杨幂佩戴Piaget伯爵珠宝出席2017微博之夜

杨幂着一身黑白刺绣长裙华丽亮相，指间闪耀夺目的Piaget伯爵Limelight Couture Précieuse戒指与华美绚丽的项链遥相呼应，同系列耳环摇曳生姿，一颦一笑间顾盼生辉，尽显旖旎婀娜。

杨幂佩戴Piaget伯爵珠宝出席2017微博之夜

杨幂佩戴Piaget伯爵珠宝出席2017微博之夜

Piaget伯爵Limelight Couture Précieuse高级珠宝项链

Piaget伯爵Limelight Couture Précieuse高级珠宝耳环

Piaget伯爵Limelight Couture Précieuse高级珠宝戒指

袁泉佩戴海瑞温斯顿经典锦簇Winston Cluster系列珠宝臻品，以独特的角度镶嵌马眼型、水滴型、圆形明亮式切工钻石，营造出如雕塑般立体的设计，展现经典优雅魅力；搭配洗练简约的第五大道Avenue Classic自动腕表，沿袭1930年代精雅考究、风靡纽约的装饰艺术（Art Deco）风格，更衬其大气之姿与高贵气场。

袁泉摘得“微博年度女神”殊荣

袁泉佩戴海瑞温斯顿经典锦簇Winston Cluster系列珠宝

袁泉佩戴海瑞温斯顿珠宝腕表

海瑞温斯顿经典锦簇Winston Cluster系列钻石项链；总重约25.94克拉，悉心镶嵌于铂金底座

海瑞温斯顿经典锦簇Winston Cluster系列钻石手链；总重约31.27克拉，悉心镶嵌于铂金底座

海瑞温斯顿经典锦簇Winston Cluster系列钻石戒指；总重约3.82克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

海瑞温斯顿经典锦簇Winston Cluster系列钻石耳环；总重约12.09克拉，悉心镶嵌于铂金底座。

海瑞温斯顿第五大道Avenue Classic自动腕表

“年度微博女神”刘诗诗身着一袭嫩黄色长裙款款亮相，在来自澳洲的珠宝品牌Helas蔻熙顶级珍珠“蔻煕之光”的装点下，“仙”气全开，以惊艳美背亮相。

刘诗诗亮相微博之夜

婚后的诗诗每每亮相，清雅气质与“好衣品”一直备受赞誉。本次“微博之夜”红毯造型也是秉持了一贯的水准：如梦似幻的轻盈纱裙、雏鸟羽毛般柔嫩的色泽，将诗诗遗世独立的优雅气质衬托得恰到好处，俏皮丸子头则增添了几分少女感。转身的风景更是惊艳——大露背式礼服搭配Helas蔻熙珍珠长项链，颗颗圆润饱满的“蔻煕之光”珍珠有着极光般明亮的光彩，沿着优雅颀长的“天鹅颈”一路垂落至白皙美背，勾勒出完美线条的同时，更增添几分韵致。

刘诗诗佩戴Helas蔻熙珍珠长项链亮相微博之夜

刘诗诗佩戴Helas蔻熙珍珠长项链亮相微博之夜

刘诗诗佩戴Helas蔻熙珍珠长项链亮相微博之夜

刘诗诗佩戴Helas蔻熙珍珠长项链亮相微博之夜

刘诗诗佩戴Helas蔻熙珍珠长项链亮相微博之夜

惊艳之余难免疑惑：为何一向以国际一线奢侈品牌加身的诗诗，在红毯造型中独具慧眼选择了Helas蔻熙，这个来自澳大利亚的神秘品牌？其实，这个被誉为“澳洲亲民版Tasaki”的珠宝品牌，在当地久富盛名。在澳洲，Helas蔻熙的经典款珍珠耳环，也是很多少女在人生中的第一件首饰，作为父母赠送的“成人礼”礼物，铭记重要时刻，应了中国那句古话——“掌上明珠”。

景甜中门大开身着透视礼服，性感升级。佩戴Chopard萧邦夸张珠宝成为身上唯一的亮色，为整身搭配无限加分。

景甜佩戴Chopard萧邦夸张珠宝

钟楚曦一袭薄纱印花长裙搭配酷帅黑靴现身活动现场，妩媚又不失利落；点缀在指间的Boucheron宝诗龙Serpent Bohème系列珠宝巧夺天工，绽放梦幻光芒。

钟楚曦佩戴Boucheron宝诗龙Serpent Bohème系列珠宝

这款Serpent Bohème白金镶钻戒指，简洁大方的造型将宝石的纯净与闪耀展现的淋漓尽致；来自Boucheron宝诗龙的宝石工匠以精湛技艺将该系列珠宝打造出独一无二的波西米亚风格，透过华美珠宝所展现的热情大胆、自由奔放的精神与钟楚曦的独特气质相得益彰。

胡静身穿黑色深V露背长裙佩戴De Beers戴比尔斯珠宝华美亮相，可爱丸子头搭配典雅礼服，气质大方~深V礼服超有料，好身材一览无遗。

胡静出席2017微博之夜

胡静出席2017微博之夜



胡静出席2017微博之夜

De Beers戴比尔斯Aria光之舞高级珠宝耳环

这款耳环呼应了戴比尔斯Aria系列的主题。螺旋式上升的设计将光线折射出惊人的光芒。3颗精致的菱形和圆形明亮式切割钻石完美组合，优雅细腻，显示戴比尔斯精湛的钻石工艺。总重18.33克拉，包括两颗1.50ct圆形明亮式切割钻石。

De Beers戴比尔斯Aura水滴形单颗美钻戒指

在宽度仅 2.2 mm 的戒指上，梨形单颗美钻在环状密镶钻石的绚烂光晕映衬下，美丽得令人屏息。总克拉数取决于中央美钻，外加 0.37 克拉密镶钻石。

De Beers戴比尔斯Infinity全密镶白金钻石戒环

Infinity系列取义于无限轮回，象征着生命无尽的可能性。两条象征永恒的钻石密流，镶嵌于白金底座上，缠绕交错，将钻石永恒之光完美展现。总克拉数0.72克拉。

吴昕以一身仙气十足的礼服造型现身2017微博之夜红毯。亮片波点以及De Beers戴比尔斯珠宝的点缀下，让吴昕自带光环。

吴昕出席2017微博之夜

吴昕出席2017微博之夜

吴昕出席2017微博之夜

吴昕出席2017微博之夜

De Beers戴比尔斯Enchanted Lotus白钻戒环

高雅的莲花在女人味十足的精美戒环上光芒闪烁。301 颗圆形明亮型车工钻石簇拥着七颗中央美钻，在 18K 白金底座上闪耀着璀璨的光芒。这款不可多得的美丽珠宝实现了自然与艺术的完美融合。总克拉数：1.23。

De Beers戴比尔斯Wildflowers顶级指环

艳光四射的野花系列顶级指环在巧夺天工的花朵上，密钉镶嵌241颗美钻，总重2.50克拉，精雕细琢的精湛工艺将120年无与伦比的传统展示得淋漓尽致。

De Beers戴比尔斯Arpeggia三层钻石耳坠

特选圆形明亮型美钻镶嵌排列于18K白金底座之间，晶莹的钻石闪耀着颤动的光芒，既像悠扬的琶音，又像起舞的精灵。

De Beers戴比尔斯Adonis Rose三层手链

全新Adonis Rose手链从戴比尔斯经典钻石手链中汲取灵感，结合精湛的包镶、爪镶和密镶工艺和设计表达了柔软花瓣与保护玫瑰的荆棘形成的对比与和谐。总克拉数17.30克拉。

喜剧女王马丽身着剪裁别致的连体西服裙装佩戴De Beers戴比尔斯Dewdrop钻石耳环亮相，黑色及膝长靴大秀长腿气场十足。更现场获得“微博年度最美表演”，颜才兼备，实力突出！

马丽出席2017微博之夜



马丽出席2017微博之夜

马丽出席2017微博之夜

De Beers戴比尔斯Dewdrop钻石耳环

灵感来源于清晨的阳光中闪耀的晶莹露珠，昭示着希望和美好的新起点。环状白金耳环镶嵌80颗美钻，共0.72克拉。

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