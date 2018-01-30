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50岁的周慧敏深情开唱 穿得比唱得好听百变造型惊艳亮相

2018年01月30日 15:20 新浪时尚
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　　导语：1月26日，周慧敏《一万天荒爱未老。周慧敏30週年演唱会》于红馆开唱，与众歌迷一起见证她入行30年。掐指一算，1967年出生的周慧敏已经50岁，而这冻龄的颜值活脱脱的仙女下凡。

　　50岁的周慧敏深情开唱  穿得比唱得还好 百变造型惊艳亮相

　　周慧敏连换8套礼服

　　海底世界公主

海底世界公主海底世界公主

　　前卫的PVC材质公主长裙以层叠的方式堆砌，充满了科技感。头上如冰川一般的造型头饰，像是海底的公主般纯洁而高贵。

　　宫廷感超短裙

宫廷感短裙宫廷感短裙
宫廷感短裙宫廷感短裙
宫廷式短裙宫廷式短裙

　　丝绸质感的立体刺绣短裙，展示了周慧敏玲珑的身材，性感的装扮和曼妙的流苏，充满了巴洛克风格的刺绣宛若古典性感美人。

　　红裙热舞

红裙热舞红裙热舞
红裙热舞红裙热舞

　　与其同时，当晚还有另一套短裙造型，布满了水晶的这套红裙，以隐蔽的百褶造型出现，随着现场的灯光漫妙生姿。

　　剩下的造型都是以公主裙出现

优雅红裙优雅红裙
优雅红裙优雅红裙

　　蓬蓬袖的红色丝绒长裙，细节的深V与收腰，裙摆的红色蕾丝和雪纺，复古的典雅尽显。

公主裙公主裙
公主裙公主裙

　　玫瑰花立体刺绣的花仙子造型同样惹人醉，网纱面罩上的蝴蝶造型，成就了真实版的花仙子。

天使造型天使造型
天使造型天使造型
天使造型天使造型

　　天使翅膀的造型酷似精灵般活泼，不对称的设计以及兔耳朵的头饰，天使下凡大概就是这样。

复古黑纱裙复古黑纱裙
复古黑纱裙复古黑纱裙

　　神秘的高腰纱裙端庄而高贵，如橄榄枝一般的配饰精巧可人。

公主裙公主裙
公主裙公主裙

　　古典带有巴斯尔细节的宫廷长裙，发梢的皇冠以及花朵细节，尊贵优雅。这张剪影照片无不散发了女神光环。

　　你不会相信这是一个50多岁的女人的演唱会，不过这的确是事实！

　　50岁的周慧敏成就“冻龄”女神

周慧敏周慧敏
周慧敏周慧敏
周慧敏周慧敏
周慧敏周慧敏

　　周慧敏，1967年11月10日生于香港，中国香港女歌手、演员。在90年代，在香港绝对是女神级别的人物，就算在那个女神丛生的时代里，她依然能拥有自己的一席之地。到2017年，周女神已经是50岁了。本可以靠颜值吃饭的她，却偏偏要靠才华。她是一位歌手，像《尽在不言中》《流言》等经典的曲目都是她演绎的，90年代的她是香港男人的梦中情人，无论从哪个角度看她都完美无缺，周慧敏白裙飘飘、长发大眼的形象，陪伴了几代人走过了最难忘的青春岁月。

周慧敏 倪震周慧敏 倪震

　　1986年周慧敏与Radiers乐队的主音陈德彰拍拖，1991年陈德彰对外宣布和周慧敏分手。2009年1月5日，周慧敏与倪震结束19年离离合合的爱情长跑在家中注册结婚。

　　如今女神年过半百，我们期待她华美的冻龄时代。

标签: 周慧敏冻龄公主裙

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