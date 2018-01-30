看到张慧雯宋轶的“水煮蛋肌”我服了！

导语：张慧雯和宋轶分别作为热播剧《琅琊榜之风起长林》和《小楼又东风》的女主角，最近倍加受人关注，也让更多观众认识和喜爱她们。而最让人眼前一亮的是她们俩的皮肤都透光发亮，即使在高倍镜头下，也依然无暇透亮。观众都会不由得感叹：皮肤真的是太好了！（来源：时尚芭莎）

像这样的小姐姐的皮肤，你羡慕吗？?

张慧雯在《琅琊榜2》中表现颇佳，她饰演的林奚，清新淡雅，给观众耳目一新的感觉，这个角色也与他以往的角色完全不同。

张慧雯在剧里，无论是正面还是侧面皮肤都光滑透亮，皮肤状态极好，好的皮肤状态也给她这个角色增添了不少色彩。

而宋轶在《小楼又东风》里扮演上海滩的富家名媛吕晗芝，宋轶的身段跟皮肤都与这个角色非常相符，皮肤干干净净白皙水光，演绎出了民国时期大家小姐的风采。

宋轶的皮肤好也是观众都知道的，不管是近景远景她都能hold的住，也跟她的水煮蛋一样的皮肤分不开。那我们就来看一看，这两位小姐姐有什么皮肤保养秘密吧！

七条护肤准则follow起来 你的皮肤就是水煮蛋肌

准则1：早睡早起，多喝水

早睡早起并不是一句口号，而是日复一日坚持的好习惯。皮肤科医生都会建议，每天应该晚上11点左右睡觉，而大部分人都做不到。没有充足的睡眠，皮肤就得不到好的休息，第二天起床脸上就会出现暗沉、浮肿和黑眼圈。时间久了，再昂贵的护肤品都是拯救不了的哟！尽自己所能在白天的时候多喝水，不仅可以提高身体代谢机能，还能让你的皮肤喝饱水。建议每天可以达到1500-2000毫升的饮水量。

准则2：适当的清洁

每天早晚都要做适当的清洁，不要过度清洁。晚上要做好卸妆步骤，让皮肤可以得到0负担的休息。而早晨的清洁力度可以相对弱一些，搭配氨基酸洗面奶，有助于后续保养品的吸收。

准则3：不要用毛巾擦脸

浴室潮湿且光照不充足，毛巾很容易滋生细菌，把潮湿的毛巾再擦在脸上等于直接让细菌接触脸，这大大增加了痘痘跟皮肤病的发生概率。我们可以选择棉柔巾或擦脸巾代替毛巾的日常功能呢！

准则4：每天防晒

不管是物理防晒还是化学防晒，我们都应该把防晒的意识记在心里。无时无刻注意防晒，阻挡紫外线，不仅皮肤变得白皙，也抵抗住日常工作的辐射。尤其要注意，冬天和阴天都要防晒，没有阳光不代表没有紫外线产生哦！

准则5：保湿要到位

保湿步骤要做好，保湿是整个护肤步骤的基础，打好了根基，后续的保养以及上妆才能更完美，妆容才会更贴合皮肤，看起来清透自然。尤其是在北方干燥的冬天，更加要注重保湿，随手带个保湿喷雾，可随时在不同环境下喷喷喷保湿哦~

准则6：皮肤有问题及时看医生 不要拖

皮肤出了问题，该看医生的时候千万不要拖，有些人可能会凭借自己的经验来判断或者事情很多就耽误了看医生的最佳时机！

准则7：保持心情愉悦 不要有压力

每天都笑一笑，做点让你开心的事情，保持心情愉悦。多运动，多出门走走，让自己每天生活轻松一点，整个人都会看起来闪闪发光的。

时常动一动 脸上细纹都不见

Step1：两手中指、无名指在颧骨至前额向外画圈，从前额中部眉心开始，然后用两手食指点压太阳穴，重复20次。这个动作可以缓解压力，减少前额及两侧细纹的产生。

Step2：由下至上，从下巴到颧骨区域顺着纹路推，每天20次，可配合面部按摩霜。这个动作可有效促进新陈代谢，也可以达到瘦脸、排毒的效果。

Step3：略微抬起下巴，用两手掌交替在颈部中心由下往上、以手指中段的部分轻推，约做10次左右。

秘密都告诉你了 少了护肤小物怎么行？

洁面霜质地介于卸妆霜及卸妆油之间。EVE LOM经典洁颜霜使用的是天然可可籽脂，遇到温度变化就会改变它的型态。因为是天然现象，所以即使碰到温度降低而结晶，温度上升而颗粒融合。

泡沫型氨基酸洁面产品，深入洁净，清爽不紧绷，水解亚麻籽提取物，改善皮肤油脂平衡，使肌肤更幼滑滋润，付有弹性。

高强度的防晒系数能有效隔离肌肤免受紫外线和环境污染的伤害并从细胞层预防光老化现象，同时添加多种保养修护成分，完美塑造细致润泽的净白美肌。

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看了七大护肤准则，是不是对你有所启发呢？快点行动起来，你也能一样拥有水煮蛋肌哟！