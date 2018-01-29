本届格莱美红毯 明星们为何手持白玫瑰登场

导语：第60届格莱美音乐大奖今天早上揭晓，火星哥获得四大通类奖项中的年度专辑、年度制作、年度歌曲三个大奖，共7奖领跑，7提7中，可谓之年度赢家，而红毯明星都手持白玫瑰又是为何。

格莱美火星哥大获全胜



格莱美火星哥大获全胜

格莱美火星哥大获全胜

第60届格莱美音乐大奖今天早上揭晓，火星哥获得四大通类奖项中的年度专辑、年度制作、年度歌曲三个大奖，共7奖领跑，7提7中，可谓之年度赢家。说唱类中，Kendrick Lamar包揽四个奖项，完胜Jay-Z。Gaga入围的最佳流行歌手、最佳流行专辑两个奖项均败给了黄老板，入围三大通项的Jay-Z全程陪跑，霉霉入围的最佳影视歌曲、最佳乡村歌曲也都未获奖，比伯feat的热单《Despacito》也是3提0中。重点大奖揭晓之后，这群唱得和穿得一样好看的明星们，歌声过后我们欣赏一下红毯造型。

红毯明星为何手持白玫瑰

白玫瑰

本届格莱美大奖，细心的观众已经注意到了，每位红毯嘉宾手里或者胸前都有一朵白玫瑰，这并不是造型，而却有深意。这是延续在金球奖上广受支持的#TimesUp好莱坞女权运动，一个名为“娱乐产业声音”（Voices in Entertainment）的组织在本周表示，为了表达对TimesUp的支持，他们将呼吁出席格莱美颁奖礼的明星们统一佩戴白玫瑰。从今天的红毯效果来看，果然不少女明星都在呼应，而且值得关注的是男明星们也纷纷加入进来。选择白玫瑰作为象征，因为在历史上它一贯象征着希望，和平，同情和抵抗。

何为TimesUp

Time‘s Up法律辩护基金

过去一段时间，好莱坞曝光多起性侵丑闻，各界娱乐人士对这种行为表示强烈的谴责。于是女演员、女性作家、导演、制片人、好莱坞行政人员等共约300人开展了一个名叫Time‘s Up的反性骚扰行动计划，目的就是打击好莱坞及高层性骚扰行为。Time’s Up涵盖成立法律辩护基金，推动立法惩罚那些对性骚扰视而不见的公司，并防止利用协议让受害人无法吭声；增强娱乐圈及中介机构性别平等。Taylor Swift、贾老板夫妇、石头姐、寡姐、大魔王、史蒂文·斯皮尔伯格等为反性骚扰行动计划捐款！

如今TimesUp的力量又渗透到了音乐产业

接下来我们看看本届格莱美红毯

易烊千玺

今日，易烊千玺作为格莱美中国唯一官方邀请且年龄最小的中国艺人，身着CHANEL 2018春夏预告系列斜纹软呢外套和长裤，搭配同系列金银项链，佩戴高级珠宝Coco Crush系列戒指与J12白色腕表，脚踩Bottega Veneta休闲鞋，亮相第60届格莱美奖颁奖盛典。一身搭配干净清爽，细节处更显精致，依旧是时髦的少年模样，易烊千玺正以纯粹的东方少年美走向国际舞台。

LadyGaga身着@Armani Prive 高级定制蕾丝透视礼服裙

LadyGaga身着Armani Prive 高级定制蕾丝透视礼服裙，佩戴重达300克拉Lorraine Schwartz耳坠霸气亮相第60届格莱美#红毯，Gaga的编发格外惹眼。

MileyCyrus

Miley Cyrus身着JeanPaulGaultier 2007秋冬高定系列连体裤装亮相

打雷姐Lana Del Rey

打雷姐Lana Del Rey身着GUCCI 定制礼服，头戴Gucci星星头饰自带“光环”宛若女神亮相。

Rita Ora身着Ralph & Russo 2018春夏高定系列亮相

Rita Ora身着Ralph & Russo 2018春夏高定系列亮相

Sam-Smith

Sam Smith身着CERRUTI1881 草木绿色西服，胸前别了一朵白玫瑰，清新亮相 。

Zayn-Malik

Zayn Malik身着Richard James 2018春夏系列粉色西装亮相

海蒂-克拉姆

前阿汤嫂Katie Holmes身着Zac Posen

Camila-Cabello

Bebe-Rexha

红毯华美，现场也是劲爆！

现场盛况

Rihanna

Rihanna

Rihanna在格莱美后台，凹造型摆pose

劲歌热舞的Rihanna

蕾哈娜rihanna

没有走格莱美红毯的Rihanna与Kendrick Lamar合作的单曲获得了今年最佳说唱表演奖，现场表演性感妩媚。

Lady Gaga

Lady Gaga

Lady Gaga

Lady Gaga在第60届格莱美红毯上身着一袭Armani Prive 高级定制蕾丝透视礼服裙现身后，换上另一条Armani Prive 高定礼服登台表演自弹自唱，这条则充满少女情怀，粉色梦幻的礼服搭配LeVian粉色摩根石耳坠，满屏充斥着粉红泡泡，而Gaga的钢琴也被羽毛覆盖仿佛天使一般。

gaga

Lady Gaga

Beyonce

虽然#Beyonce# 碧昂丝此次#格莱美# 没有登台表演的戏份

虽然Beyonce没有登台表演的戏份，不过就算坐在台下也要美美哒。

Beyonce

最后我们看下本届格莱美的完整版获奖名单

格莱美获奖名单：

[综合类（GENERAL FIELD）]

年度制作：火星哥 Bruno Mars《24K Magic》

年度专辑：火星哥 Bruno Mars《24K Magic》

年度歌曲：火星哥 Bruno Mars《That’s What I Like》

最佳新人：阿莱西娅·卡拉 Alessia Cara

[流行类（POP FIELD）]

最佳流行歌手：艾德·希兰 Ed Sheeran《Shape Of You》

最佳流行对唱/组合：Portugal。 The Man《Feel It Still》

最佳流行演唱专辑：艾德·希兰 Ed Sheeran《÷（Divide）》

最佳传统流行演唱专辑：Dae Bennett《Tony Bennett Celebrates 90》

[舞曲类（DANCE FIELD）]

最佳舞曲/电子专辑：Kraftwerk《3-D The Catalogue》

最佳舞曲制作：LCD Soundsystem《Tonite》

[摇滚类（ROCK FIELD）]

最佳摇滚专辑：The War on Drugs《A Deeper Understanding》

最佳摇滚歌手：Leonard Cohen《You Want It Darker》

最佳金属乐表演：Mastodon《Sultan‘s Curse 》

最佳摇滚歌曲：Foo Fighters《Run 》

最佳另类音乐专辑：The National《Sleep Well Beast》

[节奏蓝调类（R&B FIELD）]

最佳R&B歌手：火星哥 Bruno Mars《That’s What I Like》

最佳传统R&B表演：Childish Gambino《Redbone》

最佳R&B歌曲：火星哥 Bruno Mars《That’s What I Like》

最佳都市当代专辑：盆栽哥 The Weeknd《Starboy》

最佳R&B专辑：火星哥 Bruno Mars《24K Magic》

[说唱类（RAP FIELD）]

最佳说唱表演：功夫肯尼 Kendrick Lamar《Humble》

最佳说唱合作：功夫肯尼 Kendrick Lamar Featuring Rihanna《LOYALTY。》

最佳说唱歌曲：功夫肯尼 Kendrick Lamar《Humble》

最佳说唱专辑：功夫肯尼 Kendrick Lamar《DAMN。》

[乡村类（COUNTRY FIELD）]

最佳乡村表演（个人）： Chris Stapleton《Either Way》

最佳乡村表演（组合）： Little Big Town《Better Man》

最佳乡村歌曲：Mike Henderson & Chris Stapleton《Broken Halos》

最佳乡村专辑：Chris Stapleton《From A Room： Volume 1》

[其他类（OTHER FIELD）]

最佳音乐录影带：功夫肯尼 Kendrick Lamar《HUMBLE。》

最佳音乐电影：Various Artists《The Defiant Ones》

最佳影视歌曲：Lin-Manuel Miranda， songwriter （Auli‘i Cravalho）《How Far I’ll Go》

最佳改编影视音乐专辑：《爱乐之城 La La Land》

最佳原创影视音乐专辑：《爱乐之城 La La Land》

最佳当代器乐演奏专辑：Jeff Lorber Fusion《Prototype》

最佳民谣专辑：Aimee Mann《Mental Illness》

最佳雷鬼专辑：Damian “Jr。 Gong” Marley《Stony Hill》

最佳世界音乐专辑：Ladysmith Black Mambazo《Shaka Zulu Revisited： 30th Anniversary Celebration》

最佳另类音乐专辑：The National《Sleep Well Beast》