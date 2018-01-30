陈妍希再度挑战经典演邓丽君 怀念那个时代的全民Icon

导语：近日，台湾媒体爆料电视剧《邓丽君》将在3月开拍，将以电视剧的形式讲述一代歌后的人生，并且透露女主角是曾经演过小龙女的陈妍希，男主角则是何润东。

陈妍希将挑战经典演绎邓丽君

虽然陈妍希在和陈晓拍完《神雕侠侣》后被网友批是史上最胖的小龙女，还得来了小笼包的称号，但是她也因为这部戏收获了爱情，在小星星出生之后陈妍希除了上综艺节目还没有正式复出的作品。这次将再度挑战经典，还原一代人心目中的全民偶像邓丽君，想必陈妍希也是下了很大的决心。

陈妍希版小龙女

陈妍希与陈晓因戏结缘

对陈妍希的印象就是脸肉肉的很可爱，也是男生心目中的初恋女神，这都要归功于把她捧红到大陆的《那些年我们一起追过的女孩》这部电影，看完之后觉得，无论是气质还是长相都很符合人设。但在这部电影之后，陈妍希似乎便没有拿得出手的角色了，可能青春的形象与年龄并不符合，也让能接到的角色有所局限。

《那些年我们一起追过的女孩》剧照

有人说：有华人的地方就有邓丽君的歌声。她的歌曲在华人中拥有广泛的知名度和经久不衰的传唱度，这些为邓丽君赢得了“十亿个掌声”的美誉。

邓丽君用她短暂的时光，创造了无数传唱金曲。她的歌总是那么温柔，仿佛可以抚摸我们柔软的心。她温柔的歌声下，却有颗坚毅的心。

其实光看脸，陈妍希还是挺适合扮演邓丽君的。在那个还没有流行锥子脸的年代，满脸的胶原蛋白充满青春的气息，可爱的面庞搭配甜美的声线，一代甜歌皇后便诞生了。

去世多年，至今仍有很多脍炙人口的歌曲，比如《甜蜜蜜》、《我只在乎你》、《小城故事》、《漫步人生路》等等。曾经是很多男人心中的女神，就连成龙曾经也追求过邓丽君。除了留下了许多经典歌曲外，当年的邓丽君也是时尚Icon一枚，那个年代的女生都以邓丽君为时尚榜样，我们来看看时隔多年，邓丽君引起的时尚效应。

经典旗袍

作为最出名的华人歌手，邓丽君对旗袍的推广起到不可磨灭的作用，多次身穿旗袍亮相，恰到好处的演绎出旗袍的东方韵味。70、80年代就曾穿着七彩珠片刺绣成凤凰的旗袍在香港登台演唱，比起现代的旗袍设计，时尚度一点都不逊色。

经典条纹

要说什么时尚元素才算的上经典？经典的一定是经久不衰且独特的。条纹、波点、格子这三个经典百搭元素的单品，都能在邓丽君身上找到。

一件简简单单的条纹t简约大方，长袖衣服绑在肩膀披着穿随性休闲，这种穿法近年来很流行，原来邓丽君三十年前就这么穿了。

色彩鲜艳的条纹衬衫裙，内搭简约的白T，复古范儿立马显现。

复古格纹

2016年秋冬开始，格纹西装成了人手一件的爆款，往前回溯几十年，经久不衰的格纹元素在邓丽君身上是一种优雅的存在。

牛仔单品

时尚常青树的牛仔单品率性随性，每个女生都必不可少。牛仔衬衫披上长袖外套更随性，配牛仔裤和长筒靴就是放在今天也是时髦的。

印花裙

花朵印花年年热，今年则是将印花结合复古轮廓做到了极致。尤其是今年，印花裙出现在街头的各个角落。各式印花裙也是邓丽君的最爱。

夸张配饰

从配饰上来讲，oversized耳环以及树脂材质的手镯，都是复古配饰的首选，无论在台上还是生活中，大耳环都是邓丽君的心头爱。