佛罗伦萨小镇再现纯正意式圣诞 邀你尽享圣诞购物乐

导语：洁白的雪花漫天飞舞，麋鹿颈间清脆的铃声响彻街头。在这个充满着浪漫气息的圣诞季，佛罗伦萨小镇的圣诞狂欢如期而至——上海、广佛名品奥特莱斯将联手中国意大利商会，于2017年12月8日至2018年1月1日，再现那美轮美奂的意大利圣诞节。更有Gucci、Armani、Fendi、Celine、Michael Kors等数百家全球知名奢侈品牌推出的圣诞暖心优惠，让您尽享圣诞购物乐！

2017年12月9日，上海、广佛佛罗伦萨小镇将联手中国意大利商会，与上海、广州两地政府领导、商会成员、媒体以及小镇游客们，双城共同揭开2017“Natale Christmas Like in Italy”意式圣诞节主题活动的序幕。2017年12月8日至12月10日期间，人们可以通过圣诞树装饰、美食市集和互动活动感受意大利纯正的圣诞风情。

佛罗伦萨小镇-上海、广佛名品奥特莱斯“圣诞购物乐”拉开序幕

佛罗伦萨小镇-上海名品奥特莱斯的圣诞树

佛罗伦萨小镇-广佛名品奥特莱斯的音乐喷泉

邂逅意大利 圣诞狂欢乐不停

2017圣诞季，佛罗伦萨小镇将携手中国意大利商会推出极富特色的意式圣诞节，旨在让游客能近距离感受意式圣诞风情。2017年12月8日至12月10日，游客不仅能欣赏到独具意式风情的定制圣诞树，更可在圣诞市集品尝热红酒及意式特色小吃。

温情圣诞献礼 互动惊喜享不停

除了意式圣诞树展览，佛罗伦萨小镇在圣诞季期间还为游客准备了圣诞老人巡游等多项温情圣诞活动。2017年12月9日至12月25日期间周末及节假日，佛罗伦萨小镇为全家出游的游客准备了圣诞老人巡游及贴心且充满创意的亲子活动，让人们在这个圣诞季尽情享受意大利的迷人魅力。

上海小镇贴心的配套设施：儿童乐园

逛环球名品 超低折扣买不停

来到佛罗伦萨小镇，怎能少得了购物！小镇内的各家名品专卖店早已换上了精致而极富创意的圣诞橱窗。超低的圣诞专享折扣令佛罗伦萨小镇成为了时装精们选购近季潮流单品的必到之地。

上海佛罗伦萨小镇限时圣诞礼遇

在上海佛罗伦萨小镇，追赶潮流的你可以超低的折扣入手红遍全球的Gucci、意大利著名奢侈品牌Prada， Armani， Salvatore Ferragamo等，还可以去逛逛Burberry， Fendi， Saint Laurant， Celine， Givenchy， Jimmy Choo， Marc Jacobs， L‘Occitane等品牌位于上海小镇的独家奥莱门店。

设计风格简约又显高级的Celine于圣诞期间推出衣服2.5-5折，包6-7折，鞋子3-6折，饰品3-6折的暖心折扣。意大利著名奢侈品牌Armani于12月22日至24日之间购物可享满2件折上8折，满3件折上7折（特别商品除外）。寒冬季节，也不妨去Max Mara选购一件经典款风衣，可享受全部商品折后满5000送1500的优惠。深受男士喜爱的HUGO BOSS也于12月推出3-7折，满2件折上9折，3件折上8折的优惠。

除此之外，轻奢品牌Coach低至3.5折，更有满3000减300。MICHAEL KORS周一至周四5-5.5折，周五至周日4-5折，部分一口价3.5折。MARC JACOBS于12月1日至31日期间，折扣低至2-6折，全场1件折上9折2件折上7折，一口价除外。

Five Plus牛仔阔腿裤市场价669元小镇价468元

Le saunda 乐福鞋市场价1398 小镇价299

Nine West 豹纹拼接裸靴市场价1990元 小镇价499元

Ochirly 半身裙 市场价499元小镇价149元

Ochirly红色大衣 市场价2590元 小镇价1295元

Pinko 手包市场价1470元 小镇价735元

2017年12月8日至2018年1月1日期间指定周末及节假日，于上海小镇累计消费满3000元，即可获赠圣诞限量礼包一份，含100元圣诞限量版礼品卡一张及Bella Vita意大利美好生活餐厅热巧克力买一赠一礼券一张，数量有限，送完即止。

上海小镇内BellaVita意大利美好生活餐厅

广佛佛罗伦萨小镇限时圣诞礼遇

广佛佛罗伦萨小镇荟萃了包括Versace， Armani， Michael Kors， Furla， Calvin Klein， Adidas， Nike等在内的超百家知名品牌，更有Etro， Inniu， Swarovski等广佛小镇的独家奥莱门店。

值得一提的是，圣诞季期间，Versace周末部分商品折上8折。著名意大利品牌ETRO全场1.5折起，精选围巾低至735元，精选男士服饰系列3-5折，小镇金卡会员享折上9.5折。著名时尚品牌Calvin Klein推出3-7折的惊喜折扣。

想要与众不同，那么选择一款首饰一定能为你的LOOK画龙点睛，更显女性优雅气质。著名珠宝品牌周大福入驻广佛佛罗伦萨小镇，更有精品专区可享6.5折的优惠。广受女士喜爱的首饰品牌SWAROVSKI也有3-7折的超低折扣。

热爱运动的你，不妨去NIKE逛逛，折扣低至3折起。还有Adidas购物满4件折上6折，满3件折上7折。去New Balance购物可享2件折上9折，3件折上8折。

Eifini 白色毛衣 市场价890元 小镇价445元

Furla 豹纹墨镜市场价1700元 市场价867元

Furla 黑白包 市场价2940元小镇价1749元

Miss sixty 牛仔喇叭裤 市场价1690元 小镇价1014元

Stella 高跟长靴 市场价4880元 小镇价650元

Yinger fashion club 驼色大衣 市场价4290元 小镇价1716元

2017年12月8日至2018年1月1日期间指定周末及节假日，于广佛小镇当日累计消费满2，200元，即可获赠价值人民币100元的圣诞限量购物卡一张，顾客更有机会享受1小时VIP休息室的尊享体验。

作为中国首座纯正意大利名品奥特莱斯，佛罗伦萨小镇汇集了超200家来自意大利、欧美及中国的知名品牌，其中不乏众多奥莱独家，包括上海小镇的Saint Laurent， 香港小镇的Sergio Rossi和今年11月于天津小镇开业的全球第一家Sephora奥莱店及Balenciaga独家奥特莱斯门店。广佛小镇最近迎来了Prada的开业，这是继天津、上海、香港小镇之后Prada在佛罗伦萨小镇的第四家门店。而Gicci于12月10日的重磅开幕，也为重磅开幕相信也为华南地区的时尚爱好者们带来了又一次福音。2017年12月1日至31日期间，更可享部分商品一口价，部分商品折上折（数量有限，售完为止）。

浓情圣诞季，不妨来佛罗伦萨小镇，享受原汁原味的温情意式圣诞，置备潮流的冬日行装，畅享圣诞购物乐！

【关于佛罗伦萨小镇】

佛罗伦萨小镇是国际领先的名品奥特莱斯，以意大利经典建筑风格为设计灵感，将古罗马、文艺复兴时期的佛罗伦萨一一呈现。小镇荟萃了超200家欧美国际品牌以及亚洲知名品牌，提供全年平均2折起的顶级名品。

至2017年年底，佛罗伦萨小镇已在中国拥有6家奥特莱斯，遍布北上广及香港、武汉、成都等重要城市，未来将携手全球更多时尚精品品牌，构建占地共30万平方米、多达1，200间店铺的名品奥特莱斯版图，为中国消费者打造顶级的购物盛宴，引领中国奥特莱斯产业的发展。