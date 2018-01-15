TOWERONE SELECT京城首家品牌集合店开业

导语：自2017秋冬季推出TOWERONE品牌首系列以来，“壹座”便已收获诸多主流媒体的关注及一批时尚达人的青睐。2018新年伊始，壹座时装又迎来了北京首家品牌集合店TOWERONE SELECT的开业。

TOWERONE SELECT位于极具京城文化特色的“北锣鼓巷”30号，店铺主体为灰黑色调二层独栋建筑，富于现代气息又不打破传统的胡同风貌。TOWERONE SELECT店内同样遵循简约不俗的装潢格调，金属工业风陈列与散发自然光芒的白色玛雅石形成和谐混搭。

TOWERONE SELECT店铺

店铺内布置

除壹座时装旗下自主品牌TOWERONE在售外，TOWERONE SELECT集合店还独家代理了来自法国巴黎的潮流品牌CHIMESPROJECT，及诞生于英国伦敦的独立设计师品牌RebTsang。秉持着TOWERONE壹座“YOU ARE WHAT YOU WEAR”的时装态度，TOWERONE SELELCT集合店对于入驻品牌的甄选也同样品位独到。

TOWERONE SELECT店铺在售品牌简介：

TOWERONE

一次关于“理想”的意外碰撞，让当时还供职于国际顶级时尚媒体（VOGUE中国）的两位时装编辑萌生了打造自己服饰品牌的构想。品牌名TOWERONE（壹座）正源自两位创始人曾经构架早期理念的“壹座”写字楼。

马伯骞 in TOWERONE

透过资深媒体人绝对专业的时尚视角，TOWERONE（壹座）品牌在轻奢与高街间探寻出微妙交集，旨将品味不俗，时髦又实穿的服饰带给同样真实又有趣的人。

CHIMESPROJECT

CHIMESPROJECT于2015年在法国巴黎创立，品牌最初的灵感源自于设计师对亚洲文化的浓厚兴趣，并将其融入设计之中，打造出针对年轻一代的成衣系列。

窦靖童 in CHIMESPROJECT

CHIMESPROJECT品牌专注设计的同时也强调着装的舒适性，细节上的把控赋予简洁的款式全新生命力。品牌善于运用不同面料材质的结合与碰撞，为整体造型提升质感。不束缚于传统，展现当代年轻人的时尚态度。

RebTsang

2015年，英国伦敦。厌倦了传统裁剪和教科书式的女性风格，渴望改变的服装设计师Rebecca Tsang 决心成立自己的品牌——RebTsang，讲出属于她的故事。

窦靖童 in RebTsang

与传统的形式化的时尚品牌不同，RebTsang更关注深层次的情感，用外在的服饰来表达内在的渴望，洒脱、干练、硬朗，谁说这是男人的专属词汇，简约、大方、柔美，用细节展现浪漫情怀。天马行空，心游万仞，Rebecca Tsang的别具一格，使她的品牌似乎让人捉摸不透，但这也正是她的特别之处。