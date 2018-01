TOWERONE SELECT京城首家品牌集合店开业

导语:自2017秋冬季推出TOWERONE品牌首系列以来,“壹座”便已收获诸多主流媒体的关注及一批时尚达人的青睐。2018新年伊始,壹座时装又迎来了北京首家品牌集合店TOWERONE SELECT的开业。

TOWERONE SELECT位于极具京城文化特色的“北锣鼓巷”30号,店铺主体为灰黑色调二层独栋建筑,富于现代气息又不打破传统的胡同风貌。TOWERONE SELECT店内同样遵循简约不俗的装潢格调,金属工业风陈列与散发自然光芒的白色玛雅石形成和谐混搭。

TOWERONE SELECT店铺

店铺内布置

除壹座时装旗下自主品牌TOWERONE在售外,TOWERONE SELECT集合店还独家代理了来自法国巴黎的潮流品牌CHIMESPROJECT,及诞生于英国伦敦的独立设计师品牌RebTsang。秉持着TOWERONE壹座“YOU ARE WHAT YOU WEAR”的时装态度,TOWERONE SELELCT集合店对于入驻品牌的甄选也同样品位独到。

TOWERONE SELECT店铺在售品牌简介:

TOWERONE

一次关于“理想”的意外碰撞,让当时还供职于国际顶级时尚媒体(VOGUE中国)的两位时装编辑萌生了打造自己服饰品牌的构想。品牌名TOWERONE(壹座)正源自两位创始人曾经构架早期理念的“壹座”写字楼。

马伯骞 in TOWERONE

透过资深媒体人绝对专业的时尚视角,TOWERONE(壹座)品牌在轻奢与高街间探寻出微妙交集,旨将品味不俗,时髦又实穿的服饰带给同样真实又有趣的人。

CHIMESPROJECT

CHIMESPROJECT于2015年在法国巴黎创立,品牌最初的灵感源自于设计师对亚洲文化的浓厚兴趣,并将其融入设计之中,打造出针对年轻一代的成衣系列。

窦靖童 in CHIMESPROJECT

CHIMESPROJECT品牌专注设计的同时也强调着装的舒适性,细节上的把控赋予简洁的款式全新生命力。品牌善于运用不同面料材质的结合与碰撞,为整体造型提升质感。不束缚于传统,展现当代年轻人的时尚态度。

RebTsang

2015年,英国伦敦。厌倦了传统裁剪和教科书式的女性风格,渴望改变的服装设计师Rebecca Tsang 决心成立自己的品牌——RebTsang,讲出属于她的故事。

窦靖童 in RebTsang

与传统的形式化的时尚品牌不同,RebTsang更关注深层次的情感,用外在的服饰来表达内在的渴望,洒脱、干练、硬朗,谁说这是男人的专属词汇,简约、大方、柔美,用细节展现浪漫情怀。天马行空,心游万仞,Rebecca Tsang的别具一格,使她的品牌似乎让人捉摸不透,但这也正是她的特别之处。