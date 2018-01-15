经典浪漫一字领露肩礼服 梦幻与性感的结合

导语：充满复古气质的一字领礼服，更是各国婚纱设计师挑战经典翻新的款式，结合现代新人所喜爱的时尚元素，用创意为优雅打造出全新风范。一字领礼服在欧美婚纱界拥有全方位经典魅力的美喻，不仅集合典雅、浪漫，和微性感特质，更能让女孩们同时拥有平口礼服的简约美感和有袖礼服的优雅情怀。以下绝美一字领礼服，是你不可错过的美丽典范。（转载自ELLE中文网）
Jaymi Bride
充满复古气质的一字领礼服，更是各国婚纱设计师挑战经典翻新的款式，结合现代新人所喜爱的时尚元素，用创意为优雅打造出全新风范。
Clara Wedding
一字领礼服在欧美婚纱界拥有全方位经典魅力的美喻，不仅集合典雅、浪漫，和微性感特质，更能让女孩们同时拥有平口礼服的简约美感和有袖礼服的优雅情怀。
Clara Wedding
Digio Bridal
Diosa手工婚纱礼服工作室
Dream and Dress
Gazelle Brides
Jessica Lauren
La Belle Couture
Lace and Liberty Bridal
Milla Nova
Monguae
Sonyunhui
Z Wedding
第九大道英式手工婚纱
苏菲设计
左：Ziad Antoun 右：Iconic
左：Nouvelle Mariee右：Sanga Couture