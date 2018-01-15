化身韩剧男女主角 去海外拍摄地度蜜月

导语：近年的经典韩剧《鬼怪》、《蓝色海洋的传说》、《太阳的后裔》等都选择了到海外取景，带大家从全新角度感受这些浪漫的国度，加拿大、西班牙、希腊三地也因此成为新婚夫妇和情侣的热门蜜月和旅游目的地，以下就让带你前往这些韩剧的拍摄地点和场景，率先体验更浪漫的蜜月之旅。（转载自ELLE中文网）

经典韩剧场景

近年的经典韩剧《鬼怪》、《蓝色海洋的传说》、《太阳的后裔》等都选择了到海外取景，带大家从全新角度感受这些浪漫的国度，加拿大、西班牙、希腊三地也因此成为新婚夫妇和情侣的热门蜜月和旅游目的地，以下就让带你前往这些韩剧的拍摄地点和场景，率先体验更浪漫的蜜月之旅。

加拿大魁北克（Québec） 红叶片片

加拿大魁北克（Québec） 红叶片片

去年热播的韩剧《鬼怪》情节曲折，引人入胜。孔刘在剧中于1968年现身巴黎，实景是加拿大魁北克。魁北克是加拿大的法语地区，有小巴黎之称，充满欧陆古典建筑，与大家眼中的北美城市不同，例如老城区Petit Champlain街，原本只是一个河边小村落，现在已经发展成北美最古老的商业街。

欣赏美景

THINGS TO DO

1、在国家战争公园饱览圣罗伦斯河和Fairmont Le Chateau Frontenac酒店的美景。

魁北克议会大厦前的Fontaine de Tourny喷泉

2、《鬼怪》中孔刘为了哄女主角，到过魁北克议会大厦前的Fontaine de Tourny喷泉，这里四季景色同样漂亮。

在老城区漫步

3、在老城区漫步，钻进咖啡店休憩一下。另外，全球枫糖浆有75%来自于魁北克，游客可造访枫糖小屋，参观枫糖浆制作。

电视剧中场景

WHEN TO GO

6至10月，天气温和，日照长，9、10月更有红叶景色。

Fairmont Le Chateau Frontenac

推荐酒店：Fairmont Le Chateau Frontenac

《鬼怪》中孔刘安排池恩卓休息的地方是百年城堡芳堤娜。城堡内有间酒店，经常被誉为是全世界出镜率最高、最上镜的酒店。这就是由建筑师Bruce Price设计，于1893年落成的Fairmont Le Chateau Frontenac，里里外外都像迪士尼的城堡一样梦幻。17世纪时，酒店为圣路易城堡，是法国殖民总督的官邸，直至1893年才改建成酒店，并在2000年成为费尔蒙酒店集团一员。

韩剧《蓝色海洋的传说》其中一幕

西班牙加泰隆尼亚（Girona） 人鱼中古镇

韩剧《蓝色海洋的传说》其中令人难忘的一幕，是李敏镐及全智贤踩自行车穿过中世纪街道的画面，非常唯美，此地其实是西班牙Catalunya（加泰隆尼亚）的首府Girona，城镇保留了中世纪的石道古屋，当地亦是美食重镇，每年5月的花节更是国际盛事。Girona距离巴塞隆拿不过一个多小时火车程，可先在此留两晚，再在加泰隆尼亚沿海城市多留几天，避开巴塞隆拿的人潮。

Palau dels Alemanys住石屋

THINGS TO DO

1、在Palau dels Alemanys感受住石屋的滋味。

Onyar河流贯穿南北

2、城内街道纵横交错，被Onyar河流贯穿南北。市中心的大教堂拥有世界最宽的歌德式教堂中殿，仅次于罗马的圣彼得教堂。

Girona是加泰隆尼亚的观光胜地之一

3、传说离开Girona前要亲吻当地标志母狮子（Culde la lleona）的屁股，才有机会回来！

4、Girona是加泰隆尼亚的观光胜地之一。每年5月的花节是重点项目，城里铺天盖地都是花。

海边景色

WHEN TO GO

4至10月，天气温暖，7、8月可能稍热，5月花节旺季，谨记预早订房。

推荐酒店：Palau dels Alemanys

酒店以“Apart-hotel”自居，结合酒店和住宅的概念，东主Eric也住在邻近，随时可提供当地旅游贴士。酒店只有三间Studio，建于古旧的石屋内，充满Girona特色，房间内都是upcycling的家具，如木制雪柜、古董可口可乐桌子等，甚有风情。地点也便利，邻近大教堂，附近也有很多餐厅，只是房间较少，宜早点预订。

《太阳的后裔》剧照

希腊 爱在文古明之前

在韩剧《太阳的后裔》宋仲基为了见宋慧乔，于是就带她到沉船湾（Navagio Beach）谈心，说沉船被美丽的东西迷住所以搁浅在沙滩，暗示自己都被美丽的她迷住。希腊的古文明遗址还有很多，如被列入世界遗产的Epidavros遗蹟、奥林匹亚遗蹟等。

电影《Before Midnight》（情约半生）的拍摄景点则在希腊的Messinia、以及位于海边的最美丽小村庄Kardamili，此地以海滩著称，更有地中海的最后秘密花园美誉。

圣托里尼岛

THINGS TO DO

1、前往圣托里尼岛看日落，并欣赏蓝色圆屋顶、白色墙身的经典希腊建筑。

沉船湾朝圣

2、前往沉船湾朝圣，观摩搁浅荒废走私船Panagiotis号的颓然。

卫城

3、参观雅典的城市象征——卫城。

米科诺斯岛

4、前往米科诺斯岛，晚上市内热闹得很，岛上景点包括被形容为粉刷的Paraportiani教堂。

希腊

WHEN TO GO

5至6月，9至11月，天气清凉，又可以避开人潮。

推荐酒店：Herodion Hotel

位于市中心，眺望雅典地标卫城，步往衞城地铁站仅需5分钟，地理位置和观景一流。室内设计充满Neoclassical的影子，颜色摩登缤纷，布置了希腊艺术家的作品，实在是雅典洒店中的清泉。