化身韩剧男女主角 去海外拍摄地度蜜月

导语:近年的经典韩剧《鬼怪》、《蓝色海洋的传说》、《太阳的后裔》等都选择了到海外取景,带大家从全新角度感受这些浪漫的国度,加拿大、西班牙、希腊三地也因此成为新婚夫妇和情侣的热门蜜月和旅游目的地,以下就让带你前往这些韩剧的拍摄地点和场景,率先体验更浪漫的蜜月之旅。(转载自ELLE中文网)

经典韩剧场景

近年的经典韩剧《鬼怪》、《蓝色海洋的传说》、《太阳的后裔》等都选择了到海外取景,带大家从全新角度感受这些浪漫的国度,加拿大、西班牙、希腊三地也因此成为新婚夫妇和情侣的热门蜜月和旅游目的地,以下就让带你前往这些韩剧的拍摄地点和场景,率先体验更浪漫的蜜月之旅。

加拿大魁北克(Québec) 红叶片片

加拿大魁北克(Québec) 红叶片片

去年热播的韩剧《鬼怪》情节曲折,引人入胜。孔刘在剧中于1968年现身巴黎,实景是加拿大魁北克。魁北克是加拿大的法语地区,有小巴黎之称,充满欧陆古典建筑,与大家眼中的北美城市不同,例如老城区Petit Champlain街,原本只是一个河边小村落,现在已经发展成北美最古老的商业街。

欣赏美景

THINGS TO DO

1、在国家战争公园饱览圣罗伦斯河和Fairmont Le Chateau Frontenac酒店的美景。

魁北克议会大厦前的Fontaine de Tourny喷泉

2、《鬼怪》中孔刘为了哄女主角,到过魁北克议会大厦前的Fontaine de Tourny喷泉,这里四季景色同样漂亮。

在老城区漫步

3、在老城区漫步,钻进咖啡店休憩一下。另外,全球枫糖浆有75%来自于魁北克,游客可造访枫糖小屋,参观枫糖浆制作。

电视剧中场景

WHEN TO GO

6至10月,天气温和,日照长,9、10月更有红叶景色。

Fairmont Le Chateau Frontenac

推荐酒店:Fairmont Le Chateau Frontenac

《鬼怪》中孔刘安排池恩卓休息的地方是百年城堡芳堤娜。城堡内有间酒店,经常被誉为是全世界出镜率最高、最上镜的酒店。这就是由建筑师Bruce Price设计,于1893年落成的Fairmont Le Chateau Frontenac,里里外外都像迪士尼的城堡一样梦幻。17世纪时,酒店为圣路易城堡,是法国殖民总督的官邸,直至1893年才改建成酒店,并在2000年成为费尔蒙酒店集团一员。

韩剧《蓝色海洋的传说》其中一幕

西班牙加泰隆尼亚(Girona) 人鱼中古镇

韩剧《蓝色海洋的传说》其中令人难忘的一幕,是李敏镐及全智贤踩自行车穿过中世纪街道的画面,非常唯美,此地其实是西班牙Catalunya(加泰隆尼亚)的首府Girona,城镇保留了中世纪的石道古屋,当地亦是美食重镇,每年5月的花节更是国际盛事。Girona距离巴塞隆拿不过一个多小时火车程,可先在此留两晚,再在加泰隆尼亚沿海城市多留几天,避开巴塞隆拿的人潮。

Palau dels Alemanys住石屋

THINGS TO DO

1、在Palau dels Alemanys感受住石屋的滋味。

Onyar河流贯穿南北

2、城内街道纵横交错,被Onyar河流贯穿南北。市中心的大教堂拥有世界最宽的歌德式教堂中殿,仅次于罗马的圣彼得教堂。

Girona是加泰隆尼亚的观光胜地之一

3、传说离开Girona前要亲吻当地标志母狮子(Culde la lleona)的屁股,才有机会回来!

4、Girona是加泰隆尼亚的观光胜地之一。每年5月的花节是重点项目,城里铺天盖地都是花。

海边景色

WHEN TO GO

4至10月,天气温暖,7、8月可能稍热,5月花节旺季,谨记预早订房。

推荐酒店:Palau dels Alemanys

酒店以“Apart-hotel”自居,结合酒店和住宅的概念,东主Eric也住在邻近,随时可提供当地旅游贴士。酒店只有三间Studio,建于古旧的石屋内,充满Girona特色,房间内都是upcycling的家具,如木制雪柜、古董可口可乐桌子等,甚有风情。地点也便利,邻近大教堂,附近也有很多餐厅,只是房间较少,宜早点预订。

《太阳的后裔》剧照

希腊 爱在文古明之前

在韩剧《太阳的后裔》宋仲基为了见宋慧乔,于是就带她到沉船湾(Navagio Beach)谈心,说沉船被美丽的东西迷住所以搁浅在沙滩,暗示自己都被美丽的她迷住。希腊的古文明遗址还有很多,如被列入世界遗产的Epidavros遗蹟、奥林匹亚遗蹟等。

电影《Before Midnight》(情约半生)的拍摄景点则在希腊的Messinia、以及位于海边的最美丽小村庄Kardamili,此地以海滩著称,更有地中海的最后秘密花园美誉。

圣托里尼岛

THINGS TO DO

1、前往圣托里尼岛看日落,并欣赏蓝色圆屋顶、白色墙身的经典希腊建筑。

沉船湾朝圣

2、前往沉船湾朝圣,观摩搁浅荒废走私船Panagiotis号的颓然。

卫城

3、参观雅典的城市象征——卫城。

米科诺斯岛

4、前往米科诺斯岛,晚上市内热闹得很,岛上景点包括被形容为粉刷的Paraportiani教堂。

希腊

WHEN TO GO

5至6月,9至11月,天气清凉,又可以避开人潮。

推荐酒店:Herodion Hotel

位于市中心,眺望雅典地标卫城,步往衞城地铁站仅需5分钟,地理位置和观景一流。室内设计充满Neoclassical的影子,颜色摩登缤纷,布置了希腊艺术家的作品,实在是雅典洒店中的清泉。