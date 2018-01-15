世界五大最适合求婚的地点 如电影般极致浪漫

导语：要说情侣间最浪漫的事，当然非求婚莫属！但不得不承认求婚还真是一件让人操心的大事！在哪儿求？怎么求？这都是影响求婚结果的关键。餐厅、广场、校园。。。这些地方早已经被用滥了，搜罗各大网站信息之后，终于筛选出了最适合2018的求婚地点。求婚都没点儿创意，凭什么让我嫁你~（转载自ELLE中文网）

美国救赎山

Top1 又萌又可爱 美国救赎山

被称为网红求婚地的美国救赎山，那可不是盖的！至于救赎山为什么叫救赎山是因为有个八十多岁的老爷爷叫Leonard Knight，他来到了一片沙漠，特别喜欢这里的自然风光，于是他用30多年的时间用干草和泥土盖了一座山，在上面用油漆画上好看的图案并写上“god islove”为了表达世人对上帝的爱意。

又萌又可爱救赎山

然后！这个网红山连带这个老爷爷就一起火了！随后这里就成了一个著名景点，如果能在这求婚，我的天！哪个少女能不疯狂跳脚！

充满浪漫气息

救赎山路标

童话里的热气球 土耳其卡帕多西亚

Top2 童话里的热气球 土耳其卡帕多西亚

说到求婚，就不得不提土耳其的卡帕多西亚！卡帕多西亚被称为全世界最适合乘坐热气球的地方Top1

热气球观光

奇特的岩石构造、岩洞和半隐居人群的历史遗迹，怎么能不让人迷失在这座童话小城呢~

热气球缓缓上升

在热气球的缓缓上升中，单膝跪地，配上落日余晖，阳光洒下来映在爱人的脸上，多么美好的画面当然要say yes啊！

遍布的热气球

阿尔卑斯少女峰

Top3 云中的Angle 阿尔卑斯少女峰

阿尔卑斯的少女峰，小编更想把这里称为世外仙境，静眠在瑞士的少女峰，宛若一位长发披肩的少女，银装素裹，恬静的卧在白云之间。远离喧嚣，又像天使居住的地方，纯净圣洁不掺染任何世俗的污秽。

少女峰

作为瑞士旅游业的经典景点之一，少女峰一直以冰雪与山峰、阳光与浮云吸引着八方游客。少女峰还流传着两个故事，一个是因为山上经常有云层笼罩，少女“羞涩”不愿见人。另一个故事是旁边的艾格峰（Eiger）看上了这位“姑娘”但中间的僧侣峰（Monch）一直阻挡着他们见面。

圣洁的少女峰

不管是羞涩还是阻碍都抵挡不住少女峰的仙气儿美貌，在这样一个仙境，神圣高洁的地方求婚，爱情也会更加纯洁和幸福吧~

粉色的少女峰

澳大利亚希勒湖

Top4 18岁的少女心 澳大利亚希勒湖

来来来，少女心要炸裂了啊！强势推荐一波，澳大利亚希勒湖！澳大利亚西部的粉色湖，是世界上最独特的天然奇景之一，这里简直美的一塌糊涂，远处看犹如是一盆草莓奶昔，让人爱不释手。

希勒湖景致

希勒湖景致就像是好莱坞科幻电影大片中出现的外星世界上的未来图画，充满了无尽神秘感，让人类充满好奇心，激起人类探索的欲望。希勒湖呈现美丽的粉红色，主要是因为湖中藻类产生丰富的β-胡萝卜素，使湖水的盐性大，而且略带著明亮的粉红色。

粉色的湖

希勒湖就是怎么拍怎么美，好不容易求次婚，怎么能不晒个朋友圈呢！能在这里留下彼此爱的印记，真的是一个不错的选择哦！

意大利罗马

Top5 在你身边我要做赫本 意大利罗马

不管是《罗马假日》里的罗马，还是现实中的罗马，真的是一座爱的城市。把ROMA（罗马）的字母倒过来写成AMOR，正好是拉丁语“爱”的意思。

爱之城罗马

罗马，是一座名副其实的爱之城。罗马的精神，就是永恒。骑着摩托车飞奔，经过古代的竞技场，国际时尚品牌FENDI的老本营，这个精神与物质并存，文明与现代的交会的城市，使罗马当仁不让成为浪漫城市的TOP5。

富有浪漫情怀的城市

在这座沉淀着历史又富有浪漫情怀的城市求婚，男孩子们还在等什么！快带你心爱的姑娘来罗马啊~每个女孩都要美过赫本了吧~