ETUDE HOUSE伊蒂之屋 玩转多功能调色修容棒“玩美”上市

玩转缤纷修色，一笔“精准”遮瑕

作为彩妆界的“玩妆能手”，ETUDE HOUSE伊蒂之屋一直致力于将潮流彩妆文化带给中国少女。2017年2月初，ETUDE HOUSE伊蒂之屋推出的由亚洲人气美妆博主Pony朴惠敏代言，打造全新Play 101 Stick玩转美妆概念的#玩转多功能美妆棒#系列一经上市，便受到了少女们的追捧，引领棒妆修容时代。美妆棒按照功能分为底妆棒、彩妆棒及双头修容棒共19款产品，其中玩转多功能美妆棒高光修容组合更是少女们化妆包里的喜爱单品。2017年的年末，ETUDE HOUSE伊蒂之屋再度带来玩转多功能家族的新成员——ETUDE HOUSE伊蒂之屋玩转多功能调色修容棒，带你玩转缤纷修色，一笔“精准”遮瑕。

随着轻薄自然妆容的流行，更隐形的遮瑕、修颜、补妆成为了热门话题，多样色彩及升级质感的皮肤调色棒逐渐引领妆容潮流。ETUDE HOUSE伊蒂之屋全新上市的玩转多功能调色修容棒不仅延续了玩转多功能系列的特色，棒状的设计、缤纷的色彩、易于晕染的奶油质地适用于美妆初学者，轻轻一推、一抹就能轻松打造玲珑小脸，还创造出“调色玩妆”的革新理念——一支双头，多种颜色，隐藏面部瑕疵，扬长避短，完成色彩轮廓修容，共有3款色号集合6种色彩供缤纷修色——#1 蜜桃橘+水粉黄：修饰偏青色的暗哑部位，修饰眼周暗沉+提亮眼周、眉间等立体部位。#2薄荷绿+天空蓝：修饰偏红瑕疵+均匀提亮不均的肤色。#3薰衣草紫+粉色：修饰黯淡，提亮肤色+明彩活力的亮颜效果。针对眼周暗沉、偏红、暗沉的肌肤三大问题给予修色及遮瑕。色彩的补色效果可以均匀调节肤色，改善皮肤的瑕疵，并可根据皮肤问题选择适合的色彩和质感来平衡肤色。

作为ETUDE HOUSE伊蒂之屋玩转多功能美妆棒系列的代言人——美妆达人PONY朴惠敏带来了一支调色修容的妆容视频，在视频中，PONY素颜上阵，将玩转多功能调色修容棒涂抹在肌肤对应问题的区域，通过不同色号修容棒的组合调色，改善眼周暗沉、偏红、暗沉等肌肤状态，打造出充满活力的立体妆容。将玩转多功能调色修容棒#1蜜桃橘+水粉黄涂抹在眼周和面部C区遮瑕增添活力；将玩转多功能调色修容棒#2薄荷绿+天空蓝涂抹在脸颊和鼻子周边遮盖偏红肌肤；将玩转多功能调色修容棒#3薰衣草紫+粉色涂抹在T区和唇周修色打造亮采丰盈气色，教你玩转缤纷修色，一笔“精准”遮瑕。

ETUDE HOUSE伊蒂之屋玩转多功能调色修容棒

售价：98元/1.7g*2

调整不均暗哑肤色的调色修容棒，一支两色使用便捷，针对面部各个部位的瑕疵，扬长避短，完成色彩轮廓修容。易于晕染的奶油质地能轻松打造充满活力的立体妆容！