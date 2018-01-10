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英国版GQ发布“年度最佳着装男士榜”TOP50

2018年01月10日 15:01 新浪时尚
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　　导语：英国版GQ发布“年度最佳着装男士榜”，一共包含来自世界各地的50位型男，上榜的男士以英国本土名人为主，也基本都来自时尚圈和演艺圈。

　　NO.1 Matt Smith

Matt SmithMatt Smith

　　马特-史密斯 Matthew Robert“Matt”Smith，舞台剧和电视演员，曾经是个志向远大的足球运动员，在2003年的时候因为背部受伤而成为了一名演员。国内观众目前最熟悉的作品恐怕应当数 Netflix 的《王冠》了，他在里面饰演菲利普亲王，他还曾出演过《神秘博士》、《教堂里的谋杀》、《Fresh Kills 》、《骗海浮沉》等作品。

Matt SmithMatt Smith

　　NO.2 A$AP ROCKY

A$AP RockyA$AP Rocky

　　A$AP ROCKY是一个说唱歌手，著名的唱片制作人，音乐视频导演，时尚风向标。在美国纽约出生从小生活在纽约，是新生的说唱手。在2011年第一次出专辑，到现在没有一个不是好评。2016年他发布了一首歌叫《RAF》，显然这是在向设计师Raf Simons表达敬意，后者也是很给面子地把这首歌的 MV 挂在了自家官网的首页，另外他还登上了CALVIN KLEIN 一组广告片中，看来和Raf Simons已经成了老铁。

A$AP ROCKYA$AP ROCKY

　　NO.3 Jeff Goldblum

Jeff GoldblumJeff Goldblum

　　老牌影星 Jeff Goldblum 排在了第三位，1952年10月22日出生于美国宾夕法尼亚州匹兹堡，美国演员。

Jeff GoldblumJeff Goldblum

　　NO.4 Harry Styles

Harry StylesHarry Styles

　　第四名来自于去年维秘大秀上助演嘉宾Harry Styles，不光在维秘上有良好的表现，2017年Harry Styles还出演了年度大片《敦刻尔克》也是圈粉无数。作为风格偶像，Harry Styles经常穿着的GUCCI印花西装也成为了风格缩写。

Harry StylesHarry Styles

　　NO.5 Andrew Garfield

Andrew GarfieldAndrew Garfield

　　Andrew Garfield在2017年英国版《GQ》最佳着装榜单中排名第 5 位。2016年主演《血战钢锯岭》，并得到了第89届奥斯卡金像奖最佳男主角提名。粉丝喜欢称呼他为加菲，相比加菲猫肥硕的身材，现实中Andrew Garfield身材高挑，多以正装出现。

Andrew GarfieldAndrew Garfield

　　NO.6 Skepta

SkeptaSkepta

　　第6六名，来自英国的 Skepta，曾经 Skepta 与 NIKE 合作推出了一款 Air Max 97 SK。

SkeptaSkepta

　　NO.7 Riz Ahmed

Riz AhmedRiz Ahmed

　　第7名是凭借《罪夜之奔》拿下第 69 届艾美奖限定剧 / 电视电影类最佳男主角的 Riz Ahmed ，2017年他还入选了《时代》周刊“全球最具影响力 100”人榜单。

Riz AhmedRiz Ahmed

　　NO.8 Ryan Reynolds

Ryan ReynoldsRyan Reynolds

　　第8名Ryan Reynolds典型的高富帅，2017年凭借《死侍》获美国金球奖音乐喜剧类最佳男主角提名，而他除了是个好演员之外，他与老婆Blake Christina Lively更是成就才子佳人的美誉。

Ryan ReynoldsRyan Reynolds

　　No.9 Brooklyn Beckham

Brooklyn BeckhamBrooklyn Beckham

　　第9名，小贝家的长子Brooklyn Beckham成功上榜，这个如今越来越有型的男孩子已经蜕变成了男人，继承了老爸的身材以及老妈的品味，未来不可限量。

Brooklyn BeckhamBrooklyn Beckham

　　No.10 Alessandro Michele

Alessandro MicheleAlessandro Michele

　　第10名 Alessandro Michele，这是前10名中唯一的一位设计师，这个让GUCCI起死回生的男人成就了时尚圈的复古神话，当然销量好还是硬道理，截止到2017年9月30日的第三季度内，Gucci收入录得15.5亿欧元，再次超过爱马仕的13.37亿欧元，Alessandro Michele功不可没。

Alessandro MicheleAlessandro Michele

标签: 最佳着装男士GQ穿衣榜单

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