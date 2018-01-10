英国版GQ发布“年度最佳着装男士榜”TOP50

导语：英国版GQ发布“年度最佳着装男士榜”，一共包含来自世界各地的50位型男，上榜的男士以英国本土名人为主，也基本都来自时尚圈和演艺圈。

NO.1 Matt Smith

Matt Smith

马特-史密斯 Matthew Robert“Matt”Smith，舞台剧和电视演员，曾经是个志向远大的足球运动员，在2003年的时候因为背部受伤而成为了一名演员。国内观众目前最熟悉的作品恐怕应当数 Netflix 的《王冠》了，他在里面饰演菲利普亲王，他还曾出演过《神秘博士》、《教堂里的谋杀》、《Fresh Kills 》、《骗海浮沉》等作品。

Matt Smith

NO.2 A$AP ROCKY

A$AP Rocky

A$AP ROCKY是一个说唱歌手，著名的唱片制作人，音乐视频导演，时尚风向标。在美国纽约出生从小生活在纽约，是新生的说唱手。在2011年第一次出专辑，到现在没有一个不是好评。2016年他发布了一首歌叫《RAF》，显然这是在向设计师Raf Simons表达敬意，后者也是很给面子地把这首歌的 MV 挂在了自家官网的首页，另外他还登上了CALVIN KLEIN 一组广告片中，看来和Raf Simons已经成了老铁。

A$AP ROCKY

NO.3 Jeff Goldblum

Jeff Goldblum

老牌影星 Jeff Goldblum 排在了第三位，1952年10月22日出生于美国宾夕法尼亚州匹兹堡，美国演员。

Jeff Goldblum

NO.4 Harry Styles

Harry Styles

第四名来自于去年维秘大秀上助演嘉宾Harry Styles，不光在维秘上有良好的表现，2017年Harry Styles还出演了年度大片《敦刻尔克》也是圈粉无数。作为风格偶像，Harry Styles经常穿着的GUCCI印花西装也成为了风格缩写。

Harry Styles

NO.5 Andrew Garfield

Andrew Garfield

Andrew Garfield在2017年英国版《GQ》最佳着装榜单中排名第 5 位。2016年主演《血战钢锯岭》，并得到了第89届奥斯卡金像奖最佳男主角提名。粉丝喜欢称呼他为加菲，相比加菲猫肥硕的身材，现实中Andrew Garfield身材高挑，多以正装出现。

Andrew Garfield

NO.6 Skepta

Skepta

第6六名，来自英国的 Skepta，曾经 Skepta 与 NIKE 合作推出了一款 Air Max 97 SK。

Skepta

NO.7 Riz Ahmed

Riz Ahmed

第7名是凭借《罪夜之奔》拿下第 69 届艾美奖限定剧 / 电视电影类最佳男主角的 Riz Ahmed ，2017年他还入选了《时代》周刊“全球最具影响力 100”人榜单。

Riz Ahmed

NO.8 Ryan Reynolds

Ryan Reynolds

第8名Ryan Reynolds典型的高富帅，2017年凭借《死侍》获美国金球奖音乐喜剧类最佳男主角提名，而他除了是个好演员之外，他与老婆Blake Christina Lively更是成就才子佳人的美誉。

Ryan Reynolds

No.9 Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham

第9名，小贝家的长子Brooklyn Beckham成功上榜，这个如今越来越有型的男孩子已经蜕变成了男人，继承了老爸的身材以及老妈的品味，未来不可限量。

Brooklyn Beckham

No.10 Alessandro Michele

Alessandro Michele

第10名 Alessandro Michele，这是前10名中唯一的一位设计师，这个让GUCCI起死回生的男人成就了时尚圈的复古神话，当然销量好还是硬道理，截止到2017年9月30日的第三季度内，Gucci收入录得15.5亿欧元，再次超过爱马仕的13.37亿欧元，Alessandro Michele功不可没。