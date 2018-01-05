innisfree悦诗风吟X吾皇万睡限量版 全新上市

自然主义品牌innisfree悦诗风吟携手国民IP吾皇万睡恭贺新春

innisfree悦诗风吟新年吾皇万睡限量版_KV

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悦诗风吟真萃鲜润面膜特别套装_外包装 20ml12 80元

被誉为化妆品界的“跨界之王”的自然主义品牌innisfree悦诗风吟，曾和许多IP进行过合作，跨界风靡全球emoji， LINE FRIENDS，合作网红动漫形象阿狸，QQ Family。这一次，当小清新遇到宇宙第一傲娇萌，会擦出怎样的火花呢？

2018年新春，生肖狗年即将来临之际，自然主义品牌innisfree悦诗风吟跨界超人气国民IP——“吾皇万睡”，为大家特别送上以巴扎黑为主角的蠢萌可爱新春限量版产品。吾皇万睡作者艺术家白茶，潜心研究产品特征，为悦诗风吟精心设计6款限量版产品，13个定制画面。精美的水墨中国风画面，独特的巴扎黑式语录，小清新携手萌宠吾皇万睡家族，为大家先上“呆萌”式祝福，传递最真挚的新年祝愿！

当小清新遇上国民第一傲娇萌

带来“人挡萌人 佛挡萌佛“的别样新年欢乐

吾皇万睡，以其傲娇萌主吾皇和蠢萌跟班巴扎黑的互动，成为近年来最具有代表性的超人气中国国民IP，深受大家喜爱。

漫画师“白茶”又创作出了哈士奇“牛能”、小黑猫“人中”，小鸟“翅中”等形象，连同穿着裤衩拖鞋的宅男“少年”、和二次元版达康书记“老爹”，组成了整个“吾皇万睡”漫画IP形象。

这一次，悦诗风吟邀请吾皇万睡作者——艺术家白茶老师亲爱操刀设计，经典形象傲娇萌主“吾皇”，蠢萌跟班“巴扎黑”，连同哈士奇“牛能”、小黑猫“人中”，小鸟“翅中”，跨界小清新innisfree悦诗风吟，给大家献上2018呆萌式贺岁大戏！

每一个画面，都是结合吾皇万睡家族成员和悦诗风吟产品特征精心打造而成。精美的水墨的中国风漫画，独特的巴扎黑“呆萌”式语录，傲娇蠢萌的吾皇万睡家族成员竞相登场，为大家呈上“人挡萌人 佛挡萌佛“的新春祝福！

深度跨界

里程碑意义的跨界合作

这也是吾皇万睡授权合作中具有里程碑意义的一次合作，实现了诸多跨界案例中的“第一次”。白茶老师特别定制的画面，吾皇万睡家族成员都穿上了唐装和旗头等服饰，这也是第一次让吾皇万睡全家福所有IP形象出现在品牌包装上。当中的每一个角色都意义非凡。

此次双方更是深度的合作，不仅仅局限在包装上，更是制作了条形漫画，新年贺岁表情包，新书发布签售会活动等全方位的互动。对双方来说，都是愉快而充满意义的过程

2018 吾皇贺岁

诚意满满欢乐多多的“呆萌式”祝福

当小清新遇到国民第一傲娇萌家族，就是一场热闹非凡的跨界合作。悦诗风吟特别精选人气代表商品，从明星石榴系列到人气洁面小精灵，向所有爱美的顾客献上诚意满满欢乐多多的新年礼物！

此次innisfree推出的6款限量产品，每一款产品都有自己独特的名称和画面——“新年就是要光彩撩人”石榴活妍焕采护肤套装；“新年就要做Q弹的小仙女”发酵豆焕活精华集中护理套装；“吾皇钦点 为何不萌”水感亲肤气垫粉凝霜；“奉旨洗脸”轻澈洁面仪；“冲天鸿运/怒招桃花/跪求红包”香氛护手霜礼盒；“御赐傲娇面膜”真萃鲜润面膜特别套装。白茶老师为悦诗风吟独家设计13款的吾皇贺岁画面和 “呆萌”式的巴扎黑语录，不仅包含着产品的特征，更是包含了悦诗风吟和白茶老师对大家新年的诚意和祝福。

2018年是巴扎黑的“本狗年”，画面和语录充分满足巴扎黑走上主位，登上神兽巅峰愿望。新春限量版的呆萌语录，不仅结合了产品的功效，更是饱含着对粉丝的祝福。希望每一个顾客，都能够通过这一件件精美的产品感受到诚意。不仅能够拥有“冲天鸿运”，“怒招桃花”，2018年还可以做个Q弹的小仙女！

--[2018年悦诗风吟吾皇万睡新年限量产品]--

新年就是要光彩撩人

悦诗风吟济州石榴活妍焕采护肤套装 320元（吾皇万岁限量版）

悦诗风吟济州石榴活妍焕采护肤套装 320元

innisfree Jeju pomegranate revitalizing skin care set

直接新鲜榨取的济州岛生石榴汁，赋活肌肤健康之初，缔造红润透亮肌肤的水乳2件套。

? “红”红火火，溢采‘榴’光

2018年春节限量产品，全新限量包装设计，将石榴光肌肤馈赠给亲朋好友吧~

? 机不可失的优惠构成

除本品外还有丰盛赠品

合理的价格尝试更多石榴系列的产品。

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新年就要做Q弹的小仙女

悦诗风吟发酵豆焕活精华集中护理套装 290元（吾皇万岁限量版）

悦诗风吟发酵豆焕活精华集中护理套装 290元

innisfree Soybean energy essence special set

富含丰富的济州豆类发酵复合物，帮助缔造健康、有活力肌肤的 #多效修护必备焕活精华露。

? 大豆神仙水，助你变身Q弹小仙女

代替水使用91%发酵豆原液，帮助调理角质，提升肌肤透明度，紧实强韧肌肤屏障，打造健康肌肤。

? 焕活+紧致护理，一套轻松享有

发酵豆焕活与紧致系列的首次亲密合作，购买精华露时，即可享受发酵豆紧致4件套赠礼。

吾皇钦点 为何不萌

悦诗风吟水感亲肤气垫粉凝霜 14g+14g 188元（吾皇万岁限量版）

悦诗风吟水感亲肤气垫粉凝霜[吾皇2] 14g+14g 188元

悦诗风吟水感亲肤气垫粉凝霜[吾皇1] 14g+14g 188元

悦诗风吟水感亲肤气垫粉凝霜[巴扎黑1] 14g+14g 188元

innisfree waterfit cushion special set

悦诗风吟水感亲肤气垫粉凝霜[巴扎黑2] 14g+14g 188元

济州岛生绿茶水的新鲜水分紧贴肌肤，帮助打造充满生机的清透肌肤 可配合百款气垫盒一起使用。

? 生绿茶水为肌肤补充清爽的水分

蕴含济州岛生绿茶水，涂抹的瞬间立刻给肌肤补充丰富的水分，打造清透充满生机的肌肤。

? 一次涂抹，轻薄的贴合效果

薄薄紧贴肌肤的轻薄贴合型，即使涂抹一次，即可紧密轻薄的遮盖肌肤瑕疵。

? 打造轻薄透爽的细腻肌肤

轻薄透爽的同时，富含保湿感丰富的lighting oil，打造不油腻的细腻肌肤。

奉旨洗脸

悦诗风吟轻澈洁面仪 1ea 190元（吾皇万岁限量版）

悦诗风吟轻澈洁面仪 1ea 190元

innisfree soft perfect cleanser

帮助温和清洁肌肤，打造光滑肤质的硅胶质地自动洁面仪。

? 环保硅胶材质，温和亲肤

触感柔和细腻，娇弱肌肤也可轻松使用。

? 独特外形设计，分区清洁

细致触点，全脸清洁污垢，卸妆残留；略粗触电，可以针对性进行进一步清洁；三角设计，鼻窝部分，也可轻松管理。

? 多档震动强度，定制理肤

低速档位，娇弱肌肤随心使用；高速档位，随时加强清洁效果，满足多种肌肤需求，减少不适感。

冲天鸿运 怒招桃花 跪求红包

悦诗风吟香氛护手霜礼盒 30ml*3 85元（吾皇万岁限量版）

悦诗风吟香氛护手霜礼盒 30ml3 85元

innisfree perfumed hand cream gift set

悦诗风吟和吾皇万睡跨界合作限量版上市！由三款香氛护手霜组成的护手霜礼盒。

? 3种不同的香型，限量版设计，享受多重体验感！

①绣球花香氛护手霜：散发甜美淡雅的栀子花香，犹如置身栀子花小径。

②甜橙香氛护手霜：散发让人难以忘记的甜橙香气，甜而不腻。

③覆盆子香氛护手霜：散发夏日里酸甜怡人的水果甜香。

? 丰富的保湿成分，水润呵护手部肌肤

牛油果及透明质酸成分为肌肤传达丰富营养感。

通过丰富的保湿成分包裹双手，并采用水润不黏腻的清爽质地，令肌肤快速吸收。

御赐傲娇面膜

悦诗风吟真萃鲜润面膜特别套装 20ml*12 80元（吾皇万岁限量版）

悦诗风吟真萃鲜润面膜特别套装_mask4 20ml12 80元

悦诗风吟真萃鲜润面膜特别套装_mask3 20ml12 80元

悦诗风吟真萃鲜润面膜特别套装_mask2 20ml12 80元

悦诗风吟真萃鲜润面膜特别套装_mask1 20ml12 80元

innisfree It’s real squeeze mask special set

源自富含水分和营养的新鲜植物，为肌肤补水保湿的同时帮助改善多种肌肤问题的真萃鲜润面膜春节限量套装。

? 富含新鲜水分和营养的植物成分+ 鲜榨芦荟原汁

提取自新鲜植物的自然成分，为肌肤补充水分的同时帮助改善各种肌肤问题，令肌肤水润健康。

收获 → 榨汁 → 榨取自然原料新鲜原汁

*蕴含鲜榨芦荟原汁，令肌肤更添水润。

? 4款人气单品同时收入囊中，送礼自用两相宜

诚意精选真萃鲜润面膜系列中最受欢迎的四款人气单品

-> 芦荟（舒缓补水）、绿茶（补水保湿）、石榴（柔嫩弹性）、蔷薇（柔嫩水润）

在新年伊始特别回馈广大消费者，适合自用或于家人、好友分享，

一盒在手，一次性解决多种肌肤烦恼！