萌犬抱一抱新年财运到 ETUDE HOUSE伊蒂之屋萌犬旺财限量版“暖萌”上市

新年将至萌犬闪现，ETUDE HOUSE伊蒂之屋携手2018年新年限量系列——萌犬旺财限量版向中国萌少女们拜年啦！将生肖和美妆玩转出一番萌趣“新”意，带来一波暖萌的新年祝福。为契合新年的生肖主题，ETUDE HOUSE伊蒂之屋此次将可爱暖萌的狗狗形象与口碑产品相结合，打造出集合多种萌犬造型的限量版收藏美物，祝福大家在新的一年，都能萌犬抱一抱，新年财运到！萌犬陪伴你生活甜美，运气“旺旺”来！

ETUDE HOUSE伊蒂之屋萌犬旺财限量版贴心地将品牌人气较旺的明星产品添加上活力萌犬的形象，注入对新年旺上加旺的期许共推出五个品类产品，分别为柔焦美颜妆前乳（萌犬旺财限量版）、水满胶原焕活弹力水乳套装（萌犬旺财限量版）、恋恋裸妆四色眼影（萌犬旺财限量版）、甜蜜之恋霓光水润唇膏（萌犬旺财限量版）以及气垫包装盒（萌犬旺财限量版），轻松打造一款甜美的萌主旺运妆容。甜美好物结合限量设计碰撞出缤纷趣味，萌萌的汪星人腊肠犬、柯基犬、比熊等跃上产品包装之上，代表着满满的福旺和元气，而红色元素更象征着新年的喜气与红火，也寓意了ETUDE HOUSE伊蒂之屋对于新一年甜美生活的美好期许。

ETUDE HOUSE伊蒂之屋柔焦美颜妆前乳（萌犬旺财限量版）

售价：138元/35g

人气妆前产品“柔焦美颜霜”一经推出就因其特有的珍珠般柔焦美肌功效受到了少女们的广泛好评，成为网红妆前喜爱单品。此次搭配上可爱暖心的萌犬包装，更显粉嫩迷人。珍珠般柔亮光采，具有平滑纹理，修饰毛孔，提亮肤色的作用，令肌肤表面光滑柔软，打造出细腻美肌的妆感。即使素颜涂抹，也能演绎光滑润泽自带美颜效果的柔焦美肌。

ETUDE HOUSE伊蒂之屋水满胶原焕活弹力水乳套装（萌犬旺财限量版）

售价：198元/套

洋溢萌犬齐旺氛围的新年护肤礼盒，内含明星护肤系列水满胶原的诸多水润佳品——水满胶原焕活弹力保湿水（200ml）、水满胶原焕活弹力保湿乳（180ml），更额外附赠水乳各20ml及水满胶原焕活弹力保湿凝霜10ml。为新的一年加满源源水动力，令Q弹美肌水满当当！

ETUDE HOUSE伊蒂之屋水满胶原焕活弹力保湿水

200ml+20ml

含水解胶原成分、猴面包树果成分及猴面包树籽油。打造如同擦了精华般长时间维持水润效果的润肤水。

ETUDE HOUSE伊蒂之屋水满胶原焕活弹力保湿乳

180ml+20ml

含有水解胶原成分、猴面包树果成分及猴面包树籽油，产品质地轻盈，使用感水润，帮助肌肤补水保湿。

ETUDE HOUSE伊蒂之屋水满胶原焕活弹力保湿凝霜

10ml

人气“水当当面霜”清爽啫喱质地，易吸收，为肌肤提供水分，打造出水润健康肤质。含有丰富的水解胶原，猴面包树果成分及猴面包树籽油，为肌肤补充源源水动力。

ETUDE HOUSE伊蒂之屋恋恋裸妆四色眼影（萌犬旺财限量版）（2SKU）

售价：108元/8g

恋恋裸妆四色眼影加上暖心俏皮的萌犬包装，渲染出甜蜜温暖的明眸色彩同时也为新年加码活力。眼影质地轻盈细腻，可轻薄柔和地贴合于肌肤，玩转出柔美又深邃的眼妆。共有两款人气爆款色#1凋零蔷薇，温柔妩媚的玫瑰色调，春日浪漫跃上眼眸；#3微风桃粉，粉橘的春日配色，荡漾出甜美渐暖的缤纷春意。

ETUDE HOUSE伊蒂之屋甜蜜之恋霓光水润唇膏（萌犬旺财限量版）

唇膏售价：78元/3g 外壳售价：38元

外壳#27 富贵汪星人 外壳#28 快乐汪星人 外壳#29 福气汪星人

#RD302 荡漾热吻 #RD303 复古正红 #RD304 柔情暖红

甜蜜之恋霓光水润唇膏3款人气网红红色也特别携手可爱暖萌的萌犬系列外壳一起点亮新年宏运，打造出如琉璃般通透感的丰盈诱人红唇，助力新年甜蜜喜气。#RD302荡漾热吻，激荡出热情甜蜜的粉色小气泡；#RD303复古正红，增添魅力与凸显气场的复古正红色；#RD304柔情暖红，暖色调的蜜恋色，新年甜蜜升温拥有迷人好气色。膏体中蕴含透明质酸钠、蜂蜜成分和水解胶原等保湿成分，在涂抹同时能滋润双唇。外壳也可以搭配霓光水润及雾光丝绒唇膏的其他颜色内芯，DIY只属于自己的新年旺财唇膏。

ETUDE HOUSE伊蒂之屋气垫包装盒（萌犬旺财限量版）

售价：80元

特别迎合新年推出萌犬设计的限量气垫包装盒，为新年增添好运！气垫外壳适用于ETUDE HOUSE伊蒂之屋滤光美颜奶油气垫霜、娇颜饰色气垫隔离霜以及光采持妆无瑕气垫霜。