兰蔻震撼发布2018年护肤彩妆新品

作为全球高档化妆领军品牌，兰蔻始终怀抱着让女性更美丽、更幸福的愿景，以品质卓越的美妆臻品展现品牌所推崇和追求的女性特质，为万千女性缔造非同以往的美丽传奇。2018年1月15日、16日，兰蔻在北京举办新品发布会。众多媒体朋友、网络达人倾情出席，抢先体验兰蔻2018年全新震撼新品，感受无与伦比的法式魅力。

此次，兰蔻发布众多新品：全新兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”，全新兰蔻塑颜“雪花霜”，全新兰蔻塑颜紧致焕白精华，全新兰蔻菁纯“晚安”精油，全新兰蔻菁纯玫瑰水，全新兰蔻菁纯玫瑰面膜和全新兰蔻菁纯唇膏金属玫瑰色。

全新Lanc?me兰蔻塑颜紧致焕白精华

全新Lanc?me兰蔻塑颜“雪花霜”

全新兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”

兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”

全新兰蔻菁纯唇膏金属玫瑰色 270RMB/3.4G

10款全新玫瑰新色 & 3款润泽金属色

全新兰蔻菁纯唇膏金属玫瑰色

兰蔻‘小黑瓶’十周年空间

传奇经典 辉煌传承

兰蔻‘小黑瓶’十周年空间

兰蔻‘小黑瓶’十周年空间

整场新品预览会氛围4个体验空间，来宾首先进入的是兰蔻‘小黑瓶’十周年空间，朵朵洁白玫瑰点缀其中，营造极具科技感的氛围。

兰蔻‘小黑瓶’十周年空间

今年正值兰蔻‘小黑瓶’上市10周年，10年间取得了辉煌瞩目的成就：长达14年的科研时间1，激活26个肌肤年轻的标志2，得到万名消费者评价3，历经197次配方测试4，荣获150余个美妆大奖5。十年如一日，只为让你年年光彩照人，无惧岁月痕迹。

10周年之际，兰蔻倾情臻献全新兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”：采用全新水凝胶科技生物材质，贴合亲肤，一片面膜蕴含一整瓶兰蔻‘小黑瓶’精华肌底液的核心成分，令肌肤时刻保持水嫩弹润，绽放青春光彩。

所有来宾认真聆听兰蔻‘小黑瓶’10年间的科技创新、非凡成就和一直提倡的”Love Your Age”价值观，感受到兰蔻‘小黑瓶’系列所秉持的“一年年，肌肤依然年轻如初”的理念。

兰蔻‘小黑瓶’精华肌底液

兰蔻‘小黑瓶’精华肌底液

兰蔻‘小黑瓶’精华肌底液

1 14年生物学方面的科研

2 26个肌肤年轻标记：肌肤容光焕发；肤色均匀；肌肤无瑕；细纹不明显；肌肤紧致；皮肤紧实；肌肤更有弹性；皮肤更闪亮；肌肤水润；肌肤饱满；肌肤有活力；皮肤粗糙减少；面部轮廓清晰；肤色清晰；毛孔变小；皮肤损伤减少；皮肤柔软；皮肤滋润；皮肤平滑；皮肤重新焕发活力；皮肤宛若新生；皮肤抵抗力强；气色好；面部各组织分布协调；皮肤纹路少；皱纹不明显。

3 公司内部测试数据

4 公司内部测试数据

5 基于2009年至2015年获得的国内外奖评信息

紧致提拉 焕白出采

全新兰蔻塑颜紧致焕白系列体验空间

富有科技感的紫色空间里，简约的法式线条彰显典雅柔美的法式魅力。

全新兰蔻塑颜紧致焕白系列体验空间

兰蔻（中国）培训总监张淑玲女士为大家细致讲解全新兰蔻塑颜紧致焕白系列的科技奥秘：全新系列包含全新兰蔻塑颜“雪花霜”和全新兰蔻塑颜紧致焕白精华，兼具紧致和焕白双重功效。

全新兰蔻塑颜“雪花霜”

全新兰蔻塑颜“雪花霜”，如初雪般触肤即融，轻盈滋润；蕴含有“真皮细胞永动机”之称的亚麻籽精粹，增强真皮细胞骨架3倍紧实程度，淡褪细纹，紧实肌肤；融合兰蔻核心淡斑科技，深层淡斑，令肌肤白皙净透。

全新兰蔻塑颜紧致焕白精华

全新兰蔻塑颜紧致焕白精华，将紧致和白皙进行到极致，内含玻色因Pro-Xylane?和酵母提取物，强化真皮层，提高皮肤紧实度与弹性；乙基VC和印度楝叶提取物，减少色斑产生，从内而外匀白、焕亮肌肤。

来宾坐在极富科技感的白色椅子上，感受全新兰蔻塑颜紧致焕白系列的独特体验，纷纷赞叹不已。

全新兰蔻塑颜紧致焕白系列

全新兰蔻塑颜紧致焕白系列

惊世玫瑰 奢宠呵护

全新兰蔻菁纯系列体验空间

整个空间装饰优雅华美，错落有致的芬芳玫瑰绽放其间，让来宾宛若走入唯美浪漫的玫瑰庄园。

全新兰蔻菁纯系列体验空间

兰蔻（中国）资深培训师张先寅先生带领来宾臻享兰蔻菁纯系列三款新品的奢宠修护力。三款新品都具有靓丽外观，分别为：兰蔻菁纯“晚安”精华油，兰蔻菁纯玫瑰水和兰蔻菁纯玫瑰面膜。

全新兰蔻菁纯“晚安”精华油

全新兰蔻菁纯“晚安”精华油，滴滴精粹，夜间润养，让肌肤睡足美容觉：蕴含三重玫瑰精粹，多重修护，焕活新生；双层质地，深度滋养，令华光绽现；高定玫瑰香调，愉悦情绪，馨香入眠。

全新兰蔻菁纯玫瑰水 &全新 兰蔻菁纯玫瑰面膜

全新兰蔻菁纯玫瑰水和全新兰蔻菁纯玫瑰面膜，蕴含千叶玫瑰花瓣，凝聚玫瑰精粹，带给肌肤奢宠玫瑰呵护，令肌肤焕发活力、光滑紧致，如玫瑰般绽放光采。

所有宾客沉醉其中，体验兰蔻菁纯系列三大新品的至臻呵护，感受自然玫瑰与巅峰科技的交错融汇。

全新兰蔻菁纯“晚安”精华油

全新Lanc?me兰蔻菁纯“晚安”精油

兰蔻菁纯玫瑰水

全新Lanc?me兰蔻菁纯玫瑰水

兰蔻菁纯玫瑰面膜

全新Lanc?me兰蔻菁纯玫瑰面膜

唇色点金 尽享玩色

伴随着节奏感十足的背景音乐，来宾随后步入了由全新兰蔻菁纯唇膏金属玫瑰色打造的唇妆体验空间。整个空间色彩绚丽缤纷，极富摩登时髦气息和现代感色彩张力。

全新兰蔻菁纯唇膏金属玫瑰色体验空间

全新兰蔻菁纯唇膏金属玫瑰色体验空间

张先寅先生为来宾演绎全新兰蔻菁纯唇膏金属玫瑰色的色彩艺术：10款全新玫瑰新色，源自10种富有传奇色彩的玫瑰，浪漫柔美，靓丽色泽，尽情释放时尚魅力；3款润泽金属色，一抹即现金属鎏金感，实现与众不同的闪光效果，变幻出多种魅力四射的耀眼唇妆。轻旋唇膏，玫瑰立现，尽情享受唇间艺术。

在张先寅先生的带领下，每位来宾随性体验描绘靓丽唇妆，生动演绎自己熠熠闪耀的一面，成就独一无二的个性宣言。

全新全新菁纯唇膏金属玫瑰色

全新菁纯唇膏金属玫瑰色

兰蔻全新臻品将承载着品牌对于女性之美的最新愿景为全球女性继续带来恒久于心的美丽与自信。

美丽人生，有兰蔻相伴。