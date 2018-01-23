宋慧乔王丽坤何穗同场比美 Dior高订惊喜打造黑白幻梦

导语：Christian Dior 2018春夏高级订制大秀于2018年1月22日在法国巴黎举办，宋慧乔王丽坤何穗等明星现场助阵，一同领略由迪奥女装创意总监玛丽亚-嘉茜娅-蔻丽（Maria Grazia Chiuri）带来的华丽视觉盛宴。

秀场星光

宋慧乔

宋慧乔

宋慧乔身穿Christian Dior 2018春夏系列卡其色双排扣风衣亮相秀场，搭配黑色长靴与俏皮的贝雷帽，极好的优化了身材比例，婚后的乔妹依旧少女感十足。

王丽坤

王丽坤

王丽坤一身Christian Dior 2018春夏系列镂空织花毛衣搭配白色长裤亮相秀场，鲜艳的色彩让她在一众明星中脱颖而出。

何穗

超模何穗身穿Christian Dior 2018早春系列姜黄色长裙外罩动物织花针织外套，衬托出她的傲人雪肌。

超模Sasha Pivovarova

超模Sasha PivovarovaChristian Dior 2018早春系列刺绣裙装搭配流苏风衣亮相Dior 2018春夏高级订制系列秀场。

章泽天

章泽天一身黑色长款风衣亮相秀场，低调的装扮正好衬托其邻家又优雅的气质。

大秀灵感

“只有戏剧性的人生才会令我入迷。”

—莱昂诺尔-菲尼（Leonor Fini）

本次系列拥抱严谨且激进的态度，启蒙于阿根廷超现实主义艺术家莱昂诺尔-菲尼的魅力感召。在三十年代，莱昂诺尔从意大利前往巴黎，并于迪奥先生的画廊举办了个人首展，自此与设计师结交为挚友，每每亮相均身着迪奥。此外，她极力倡导并实践着彼时的某些颠覆性想法，比如，一个人必须时刻独立，并以所有可能的现实形式重塑自我。她用服装来定义自己，无论是公众或私下场合，都拥有个性斐然的穿衣风格：严谨又优雅，影响深远，她独一无二的姿势灵感来则自于文艺复兴时期的男性肖像、艺术与生活之间的不息互动以及自然与人造之间的融合。这些无与伦比的高订臻品便来自于一个介于梦境与现实之间的维度。

莱昂诺尔-菲尼

Dior秀场外景

秀场亮点

创意总监玛丽亚-嘉茜娅-蔻丽以超现实主义亦幻化为文字及短剧为灵感，创作出一个以黑白两色为主并充满幻象与惊喜的高订系列。

白色套装

黑色套装

黑白格纹

波点

白色晚礼服上华美的黑色褶裥犹如桢桢书页般散发梦幻气息；超现实主义图案挥洒在黑色网眼面料之上，加之银泽网袜与浓郁丝绒交织融合，恣意衬托透明质感。

书页褶裥

迪奥先生所设计的日装闻名于世，他将传统男装面料与经典廓形完美融合。玛丽亚 ? 嘉茜娅 ? 蔻丽亦从中汲取灵感，将迪奥经典曲线以当代美学视角重新演绎，设计出一系列套装，搭配层次对比丰富的裙装，呈现多元风格。

亮片

图腾

细节看点

配饰亦以不规则造型忠于超现实主义，彰显出乎意料的穿搭趣味：鱼网袜搭配凉鞋，手套包裹脚踝。

鞋子

面罩

此外，玛丽亚 ? 嘉茜娅 ? 蔻丽还以刺绣等缀饰作陪衬，来喻指当下世界里的无意识精神活动。

刺绣

其中一袭绮丽礼服上点缀着珍贵华丽的孔雀羽毛，彰显奢华神秘风采并赋予当代女性精神力量。

羽毛装饰

历史回眸：迪奥高级订制工坊工艺

无论从字面意义还是从引申意义上来说，高级订制工坊皆是迪奥公司的核心。高级订制工坊自从迪奥公司创立伊始，就坐落于蒙田大街总部的第五层，并一直延续了迪奥先生的理念：高雅、卓越、女性化，充满梦幻色彩。

1947年Dior大秀的现场

熟悉Dior的人应该都知道，69年前也就是1947年，当时Dior先生就是在这个沙龙里，推出了他的首个高级时装系列。柔美的肩线、束起的腰身、宽大的裙裾……带有革命性潮流视角的新风貌（New Look）由此诞生。而这也标志着，二战后世界时尚的风向标重新回到了巴黎。

迪奥高级订制时装不断追求，精益求精，保存卓越工艺传统。一九四七年于蒙田大街三十号发生的种种细节，都被后人敬若神明地延续了下来。每一位创意总监都会将自己的构思草图交给工坊，并由此开启一段漫长的演绎过程，“巧手”缝衣工辅佐“首席技工”制作修改样衣，直到将纸上的草图变为完美无瑕的裙装。“工坊是破译天书的地方”，迪奥先生这样写道。

渐渐地，从坯布到样衣，设计师的想法就这样，从无到有、逐渐显形：套装工坊（Atelier Tailleur）尽力雕琢线条的流畅外形，收束上装腰身，并裁剪出长裤轮廓，打造大衣的胸襟；而裙装工坊（Atelier Flou）则偏于灵动，着重短裙下摆，连衣裙曲线，衬裙的若隐若现。选定面料后，经过数小时的裁剪与缝纫，礼服裙与套装就活灵活现地出现在我们面前。某些订制服的制作工时长达一万小时以上，堪称精美的艺术品。然后送到挑剔的设计师面前进行最后的修改，高级订制服最终将走上世界各地的发布会，妆点一位又一位气质独具、对迪奥风格一见倾心的女性。如果说大部分的裙装需要用几百小时完成的话，那么有些甚至需要上千小时的精工细作。高级订制工坊集优雅的传统式样与现代感为一体，成就了真正的艺术品质。在设计每一季系列的时候，设计师们都将其严谨态度与梦幻创造发挥到极致，这也是为了实现迪奥先生的心愿：永远打造更加美丽的女性。

按照准确明晰的、金字塔状的、恒定不变的分级结构组成的各间工坊，无一不是实现迪奥梦想的建设者。迪奥高级订制的魔力，在不为人知的情况下由此打造。其间裙装工坊与套装工坊各由一名首席技工主持，每位首席技工由两名副手和两名打版师协助，这些副手和打版师又有缝衣工辅助。

第一遍由设计师先用白色坯布进行勾画、试穿、讨论、改动。然后再来第二遍。设计师的想法就这样，从无到有、逐渐显形，这是何等的神妙！随后开始挑选面料，制成样衣，继而送到挑剔的设计师面前。

每件高级订制裙都须经由划分成无数个阶段的分工与每位员工的扎实而卓越的劳作才得以制成，即使只出自一个人的想象，也堪称集体艺术的结晶。迪奥的精神亦在于此，在于凝聚于走廊里那些斯托克曼半身人台之中，它们无论在技术还是在文学上都同时象征着那种“不断完善”的精神，并为奢华风格添姿作彩，致力于对完美的追求与独一无二的专业技艺。

星光熠熠：明星都爱迪奥高级订制

玛丽莲-梦露（Marilyn Monroe）， 伊丽莎白-泰勒（Elizabeth Taylor）， 戴安娜王妃（Lady Diana）， 格蕾丝-凯利（Grace Kelly）， 娜塔莉-波特曼（Natalie Portman）， 查理兹-塞隆（Charlize Theron）， 詹妮弗-劳伦斯（Jennifer Lawrence）， 玛丽昂·歌蒂亚（Marion Cotillard）……众多名流名媛、电影明星台上台下都青睐迪奥的华服。

玛丽莲-梦露

戴安娜王妃

Angelina-Jolie

Carey-Mulligan

Charlize-Theron

Elle-Fanning

Jennifer-Lawrence

Miranda-Kerr

Monica-Bellucci

Natalie-Portman