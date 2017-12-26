Get这5点 教你做一名合格的“中年少女”

导语：在2017年年底，诞生了不少新晋网络流行词，今天我们要来说的就是持续在朋友圈刷屏的“中年少女”一词！

话说到底啥叫“中年少女”呢？无外乎就是早已过了少女的年龄，但内心却还是一名小公举。所以今天，我们就来看看，如何做才能成为一名合格的“中年少女”呢？

啥是中年少女？

1、 喜欢粉红色

以前衣橱里一水儿的黑白灰，现如今却更加偏爱娇嫩的颜色。小粉红成了不少女生衣橱里的主打色，不过巧的是，粉红色算是今年的流行色，各位“中年少女”们可以放心穿，不会担心被说装嫩。

爱上粉色

粉色变当下主流色

尤其是各类粉色系大衣，在今年尤为流行，担心冬日太沉闷，粉色能让你一秒秀出自己的少女心。

时尚博主穿粉色皮草大衣

Riri穿一身粉色街拍

如果嫌粉色外衣过于抓马，也可以尝试局部穿粉色，更显可爱！

Bottega Veneta的粉色包包

粉色系配饰

2、防脱发

作为“中年少女”的第二个特征，越来越多的人开始注意脱发问题。

杨幂被说脱发

除了日常的护理外，还有什么办法能帮助我们从外貌上摆脱脱发问题？于是今年时尚圈就流行起了帽子。从年初火到没朋友的棒球帽，到渔夫帽，再到年底迅速火起来的贝雷帽，可以说时尚圈靠帽子撑起了一片天。

杨幂，唐嫣

倪妮，井柏然

郑爽

贝雷帽

贝雷帽街拍

今年流行的帽型

3、开始关注养生

作为一名“中年少女”，是时候要开始关注养生了！而对于一名时尚girl，养生时尚就成了大家关注最多的话题！从保温杯到秋裤毛裤，时尚圈如今也有一套既有风度又有温度的穿衣指南！

一心惦记秋裤的热巴

而近些年，时尚也变得越来越有人情味，开始流行毛裤的穿搭让时尚girl再也不担心冬天了。

秀舱中的“毛裤”设计

街拍图

4、 想和小鲜肉谈恋爱

萝莉配大叔是不是已经out了，你是不是也想和小鲜肉来一场浪漫的恋爱？如果你看到他们时会露出姨母笑，那么恭喜你，“中年少女”就是你了！

胡一天

刘昊然

吴磊

5、 美白

作为一名“中年少女”，你是不是也越来越关注美白这件事。其实，就算不从内在来调理，从穿衣上也可以快速起到美白的作用！各位“中年少女”可以尝试多穿这些颜色的衣服。

黑白两色作为最显白的颜色之一，怎么穿都不会错！

最显白的黑白色穿搭

除此之外，蓝色在众多颜色之中也算是十分显白的颜色。

宝蓝色大衣街拍

蓝色衣服街拍

而蓝色配白色，更是显白界的标配！

蓝色配白色街拍

蓝色配白色街拍2

不要逃避，满足这5点，你就是传说中的“中年少女”了！