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Get这5点 教你做一名合格的“中年少女”

2017年12月26日 06:30 新浪时尚
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　　导语：在2017年年底，诞生了不少新晋网络流行词，今天我们要来说的就是持续在朋友圈刷屏的“中年少女”一词！

　　话说到底啥叫“中年少女”呢？无外乎就是早已过了少女的年龄，但内心却还是一名小公举。所以今天，我们就来看看，如何做才能成为一名合格的“中年少女”呢？

啥是中年少女？啥是中年少女？

　　1、 喜欢粉红色

　　以前衣橱里一水儿的黑白灰，现如今却更加偏爱娇嫩的颜色。小粉红成了不少女生衣橱里的主打色，不过巧的是，粉红色算是今年的流行色，各位“中年少女”们可以放心穿，不会担心被说装嫩。

爱上粉色爱上粉色
粉色变当下主流色粉色变当下主流色

　　尤其是各类粉色系大衣，在今年尤为流行，担心冬日太沉闷，粉色能让你一秒秀出自己的少女心。

时尚博主穿粉色皮草大衣时尚博主穿粉色皮草大衣
Riri穿一身粉色街拍Riri穿一身粉色街拍

　　如果嫌粉色外衣过于抓马，也可以尝试局部穿粉色，更显可爱！

Bottega Veneta的粉色包包Bottega Veneta的粉色包包
粉色系配饰粉色系配饰

　　2、防脱发

　　作为“中年少女”的第二个特征，越来越多的人开始注意脱发问题。

杨幂被说脱发杨幂被说脱发

　　除了日常的护理外，还有什么办法能帮助我们从外貌上摆脱脱发问题？于是今年时尚圈就流行起了帽子。从年初火到没朋友的棒球帽，到渔夫帽，再到年底迅速火起来的贝雷帽，可以说时尚圈靠帽子撑起了一片天。

杨幂，唐嫣杨幂，唐嫣
倪妮，井柏然倪妮，井柏然
郑爽郑爽
贝雷帽贝雷帽
贝雷帽街拍贝雷帽街拍
今年流行的帽型今年流行的帽型

　　3、开始关注养生

　　作为一名“中年少女”，是时候要开始关注养生了！而对于一名时尚girl，养生时尚就成了大家关注最多的话题！从保温杯到秋裤毛裤，时尚圈如今也有一套既有风度又有温度的穿衣指南！

一心惦记秋裤的热巴一心惦记秋裤的热巴

　　而近些年，时尚也变得越来越有人情味，开始流行毛裤的穿搭让时尚girl再也不担心冬天了。

秀舱中的“毛裤”设计秀舱中的“毛裤”设计
街拍图街拍图

　　4、 想和小鲜肉谈恋爱

　　萝莉配大叔是不是已经out了，你是不是也想和小鲜肉来一场浪漫的恋爱？如果你看到他们时会露出姨母笑，那么恭喜你，“中年少女”就是你了！

胡一天胡一天
刘昊然刘昊然
吴磊吴磊

　　5、 美白

　　作为一名“中年少女”，你是不是也越来越关注美白这件事。其实，就算不从内在来调理，从穿衣上也可以快速起到美白的作用！各位“中年少女”可以尝试多穿这些颜色的衣服。

　　黑白两色作为最显白的颜色之一，怎么穿都不会错！

最显白的黑白色穿搭最显白的黑白色穿搭

　　除此之外，蓝色在众多颜色之中也算是十分显白的颜色。

宝蓝色大衣街拍宝蓝色大衣街拍
蓝色衣服街拍蓝色衣服街拍

　　而蓝色配白色，更是显白界的标配！

蓝色配白色街拍蓝色配白色街拍
蓝色配白色街拍2蓝色配白色街拍2

　　不要逃避，满足这5点，你就是传说中的“中年少女”了！

标签: 中年少女5点潮流单品

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