导语：农历新年还有几个月就到了，宛若春晚一般必备，每年奢侈品们都会拉着生肖来一出“闹剧”，明年轮到了狗。如此乐此不疲的背后可以看出是奢侈品对于国人的示好，不过洋货眼中的跨界就像是吃着炸酱面就红酒一般让人耐人寻味，所以请下手之前麻烦认真思考下。

大牌又出狗年纪念款 作成这样问过狗的感受吗

大牌又出狗年纪念款 作成这样问过狗的感受吗

爆竹声声辞旧岁，笑声朗朗迎新春，说着说着，狗年的大牌合作款向我们走来了。

首先映入眼帘的是唱着“白里透红与众不同”的护肤品战队

种子选手Armani抹去了鸡年的印记，在生肖限量高光粉上刷出了狗的模样，有种集齐12盒可以召唤神龙的感觉。

2016猴年限量高光

2017鸡年限量高光

狗年限量款

接下来我们看看雅诗兰黛清澈透明粉饼，也出了狗年限量款

雅诗兰黛

狗年限量款

去年那只大公鸡还挥之不去，今年闪闪发光的狗狗就来了。

送走了第一阵营，我们看看第二梯队，他们来自于奢侈品时装和包包单品系列

只有你不知道，没有你想不到

Longchamp为了迎接中国农历狗年推出的新款，其实就是在基本款上加了两只狗爪印，也是够直接。

Longchamp为了迎接中国农历狗年推出的新款

GUCCI则是推出狗年限量小白鞋和挎包，如今的GUCCI对于动物也是十分偏爱，尤其是到了虎年和蛇年，压箱底的单品都可以翻出来卖一卖。

GUCCI则是推出狗年限量小白鞋和挎包

GUCCI则是推出狗年限量小白鞋和挎包

TODS很聪明，把生肖元素放在最不起眼的位置。

TODS很聪明，把生肖元素放在最不起眼的位置

Dolce & Gabbana则是选择在印花上增加了狗的元素（好逼真）

Dolce & Gabbana则是选择在印花上增加了狗的元素

最能抓住人心的还说是CK，咱们有本命年穿红色内衣的习惯，于是红色内裤+不知是马还是狗的金色印花图案就成了辟邪神器。

最能抓住人心的还说是CK

疑惑

直白的单品秉承了美容组的精神，毫无故事可寻，一目了然就是这类生肖款的爆点。真的想问问有谁愿意买单，非要在单品中生硬植入一只狗，好不好看先放一边，设计之前你们问过狗的感受吗？

最后一个梯队来自于配饰组

最后我们看看配饰区，也是百狗争鸣。

Dior每年都要做出来的本命年红绳系列，今年有了革命性的改变，远看像choker近看像礼品包装带。

Dior每年都要做出来的本命年红绳系列

手表也不离不开狗

手表也不例外

施华洛世奇笑而不语

我们真的做了一只狗出来

施华洛世奇笑而不语

纵观以上的这些生肖合作款，够有话题又够爆点，就是审美跑偏，硬要贴合主题倒不如用心设计，非要赶上农历新年不如好好思考下跨界的核心，今年是鸡明年是狗，12生肖折腾一溜够，后院迟早变成一座沸沸扬扬的动物园。哎！看过之后，也该回家遛狗了。