香槟爱好者必知 十大优质香槟盘点

导语：香槟经常出现在各种欢庆的场合上。你知道世界上十大品质优秀的香槟有哪些吗？（来源：红酒世界网 作者：Christina）

原标题：《十大优质香槟盘点》

马克·吐温（Mark Twain）曾说过：“凡事过多无益，但香槟（Champagne）除外。”香槟是世界上最负盛名的起泡酒，喷薄而出的气泡总会为各种欢庆的场合再添一份喜庆。那么，你知道世界上十大品质优秀的香槟有哪些吗？

1 路易王妃水晶极干型年份香槟（Champagne Louis Roederer Cristal Brut Millesime， Champagne， France）

位于十大香槟之首的是路易王妃水晶年份极干型香槟。路易王妃香槟（Champagne Louis Roederer）位于兰斯（Reims），是一座从18世纪便开始酿造香槟的家族经营式酒庄。迄今为止，路易王妃水晶极干型年份香槟称得上是酒庄皇冠上的明珠，拥有一众忠实追随者，不管是普鲁士（Prussia）国王还是说唱明星，都对这款酒青睐有加。每一款水晶极干型年份香槟都在酒窖中度过6年时光，颜色深邃，金色的酒液尤为光彩夺目。根据葡萄酒搜索（Wine-Searcher）统计，酒评家给这款酒的平均分数为94分。

2 库克桃红香槟（Champagne Krug Rose， Champagne， France）

库克香槟（Champagne Krug）是起泡酒界鼎鼎有名的品牌，其所产的库克桃红香槟平均得分为94分，只有少数幸运儿才有机会喝到这款酒。库克的经典香槟以其独特的香气著称，酒庄会避免酒中出现较重的香料味，使最终酿造出的酒款优质而精致。这是一款非常值得收藏的桃红香槟，其酒液呈金粉色。

3 库克陈年香槟（Champagne Krug Grande Cuvee， Champagne， France）

说到库克香槟的旗舰酒款，当属这款库克陈年香槟，其平均得分也是94分。库克香槟不是一个盲目信奉单一年份的酒庄，在酿造的过程中，它会将10年间至少120款不同的葡萄酒混合在一起，然后再把这些酒液放置在酒窖中至少6年时间，以创造出风味独一无二的库克香槟。

4 阿格帕特父子维纳斯极干型白中白年份香槟（Champagne Agrapart & Fils Venus Nature Blanc de Blancs Brut Millesime， Champagne， France）

十大香槟中的首款白中白香槟（Blanc de Blancs）来自阿格帕特父子香槟（Champagne Agrapart & Fils），该酒庄非常擅长使用霞多丽（Chardonnay）葡萄来酿酒。阿格帕特父子维纳斯极干型白中白年份香槟被著名酒评家杰西斯·罗宾逊（Jancis Robinson）的团队称为“冰山女王”，其平均得分为93分。这款香槟以一头犁地的马儿“Venus”命名，酒液是在橡木桶中熟成的，并且与酒泥接触了相当长一段时间。最终酿造出来的香槟不仅反映出了酒庄对这款酒所付出的心血，也彰显出了当地的风土特色。

5 皮埃尔皮特雪蒂咏特选白中白香槟（Champagne Pierre Peters Cuvee Speciale Les Chetillons Blanc de Blancs， Cote des Blancs， France）

皮埃尔皮特香槟（Champagne Pierre Peters）是白丘（Cote des Blancs）一家专注于采用霞多丽来酿酒的酒庄，这个家族式经营酒庄从1919年起便开始酿造香槟。这款皮埃尔皮特雪蒂咏特选白中白香槟是采用100%的特级园（Grand Cru）霞多丽来酿造的，酒中带有白垩土所赋予的矿物味。跟许多年份香槟一样，这款酒只有在非常好的年份才会发售，其平均得分是93分。

6 瑟洛斯本质特级园极干型白中白香槟（Jacques Selosse Substance Grand Cru Blanc de Blancs Brut， Champagne， France）

瑟洛斯资产特级园极干型白中白香槟是采用索莱拉（Solera）系统酿造的，它拥有其它白中白香槟所没有的丰满酒体，还带有一丝索莱拉系统所赋予的氧化特征。这款香槟的年产量仅有275箱，平均得分为93分。

7 瑟洛斯卡雷莱特级园特极干型白中白香槟（Jacques Selosse Les Carelles Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut ， Champagne， France）

瑟洛斯卡雷莱特级园特极干型白中白香槟是十大香槟中价格最贵的一款特极干型香槟，平均得分为93分。这款出自大师之手的香槟既适合投资收藏，也适合直接享用。

8 路易王妃水晶极干型年份桃红香槟（Champagne Louis Roederer Cristal Brut Millesime Rose， Champagne， France）

路易王妃水晶极干型年份桃红香槟是十大香槟中价格最昂贵的香槟，平均得分为93分。腮红金的酒标与瓶中的酒液完美搭配，给人一种愉悦的视觉享受。高比例的老藤黑皮诺（Pinot Noir）赋予了酒款粉红的颜色及鲜明的特点。总的来说，这是一款风味非常复杂的香槟，它曾在2014年的香槟与起泡酒国际大赛（Champagne and Sparkling Wine World Championships）中摘得2014年度最佳起泡酒（Supreme World Champion）桂冠。

9 瑟洛斯V.O。原始视野特级园特极干型白中白香槟（Jacques Selosse V.O。 Version Originale Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut， Champagne， France）

瑟洛斯V.O。原始视野特级园特极干型白中白香槟是采用100%霞多丽酿造的，带有青苹果的风味，酸度脆爽。这款酒给许多酒评家都留下了深刻的印象，平均得分为93分，与其他香槟相比价格要实惠一些，非常值得关注。

10 阿格帕特父子阿维佐伊斯特极干型白中白香槟（Champagne Agrapart & Fils L‘Avizoise Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut ， Champagne， France）

十大香槟中的最后一款是来自阿格帕特父子香槟的阿维佐伊斯特极干型白中白香槟，其价格也比较实惠。该酒采用藤龄50年的葡萄酿造，风味十分美妙，其中2005年份的这款酒获得了《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）96分的评价，酒评家所给的平均分数为93分。