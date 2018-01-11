商务范：马克龙定制西装碾压刘强东潘石屹

最近几日，法国总统马克龙携妻子布丽吉特，开启了访华之路……（商务范出品）

两人的访华之旅从古城西安开始，两人手牵手的秀恩爱，走起路来的布丽吉特，脖子前倾，加上厚重围巾的加持看起来有点儿驼……

她的第一身look，是经典的红黑装备。一条黑色的LV围巾，手提Christian Louboutin的“Paloma”系列包包，身上穿了件Balmain的红色翻领大衣，非常喜庆。

而马克龙则是一身黑色，灰常沉稳，两人活生生的凑成了一对“经典黑红配”~

离开西安，两人第二站来到了北京。。。

抵京后，马克龙几乎没有什么太大的变化，仍然是将一身黑色穿到底~而布丽吉特换上了ELIE SAAB的黑色长袍大衣，军装风，红色的手套与彩色围巾的点缀，非常亮眼。。。

再搭配黑色紧身裤，以及一双黑色尖头高跟鞋，显得整个人很精神。But，盘腿而坐的布丽吉特，脖子前倾的却有点儿过头~

随后，布丽吉特又换了一身黑白look。。。

穿的又是Balmain白色双排扣翻领大衣，身上垮的包包也同样来自Balmain。她脱下了高跟鞋，换了一双Strategia黑色短靴，看起来干净简练，背也不那么驼了。马克龙就十分“专一”啦，从头到脚还是一身黑。。。

其实，布丽吉特平时最爱穿最爱用的品牌是LV。。。

在帮马克龙拉选票期间，由于她经常用LV曾引起过不小的争议，不少政治对手说她太过奢侈。。。

在她的日常生活中，拿的手袋，穿的衣服，都是LV的，可以说是“带盐人”了~

之前与川普两口子见面时，她先是穿了一条lv的白色拉链裙，衣领口处有着机车装设计，简约得体中又不失个性，搭配蓝色绒面革尖头高跟鞋与黑色LV手袋~

晚上穿了一件黑底白花的裙子，毫无疑问也是LV的~

北约峰会上，穿的又是LV的小黑裙，以及斜挎的LV小包包~

而且布丽吉特也十分喜欢穿军装风格的双排扣外套，长款、短款各种颜色都有，非常多~

今天已经是夫妻俩访华的最后一天。那范主就来跟大家伙聊聊，过去这几天，马克龙夫妇二人究竟做了哪些事儿，见了哪些人儿~

------嘿喂狗------

?见商业大佬

这次访华之行，夫妻俩当然不只是来欣赏景点的，还会见了不少商业大佬。

这不，和他的“老朋友”马云就又再次相见了。。。

马云这次穿的西装还算得体，不过，领带hin“有戏”，稍有不整，而且翻过来是绿色的~这次马云的发型也告别了油头，瞧他头上露出的这几根银丝，估计是太忙忘记做造型了哦~

事后，马克龙还特地更新了自己的社交媒体，show出和马云聊天的视频，并配文“France is back，Europe is back（法国回来了，欧洲回来了）”。其实，他们约在10年前就认识啦（嗯，毕竟都姓马）。去年在彭博论坛上，二人还畅聊过一番~

马克龙还与刘强东单独进行了会面，有网友将两人称之为“龙东强”组合，哈哈。。。

范主设计师好友清曳·倩一眼看出，刘强东的这件衣服不是手工定制的，从领型就能看出，是机器定型的成衣品牌。马克龙的是定制的，比大强子西装面料好太多，支数高品质更好。

清曳·倩一边甩来这张图，说马克龙的西装右侧口袋共有两个，上面的口袋早前是用来装火车票（又叫“票袋”），之后演变成装零钱等小玩意儿，小的口袋是腰节袋。

▲清曳定制西装

大强子坐下后呢，裤子略短而且稍稍紧绷了一丢丢~发型也很“飘逸”，前面零星飘着的几根头发，有些凌乱~

除此之外，马克龙还与潘石屹热情互动了一番。身穿西装的潘石屹，也同样是戴上了“红领巾”，即便是手臂稍稍抬起，也避免不了袖子长的尴尬呀~

潘石屹还举起单反，亲自为马克龙拍照，两人开心大笑，高兴的都要合不拢嘴啦~

看看他为马克龙拍的独家皂片吧，一个是四十五度角仰望天空，一个是忍俊不禁，也是各有特色~

而且潘石屹还主动发微博，陷入了纠结，不知道选哪一张送给他为好。范友们，你怎么认为呢？

?看历史古迹

马克龙两夫妻在古都西安逗留了一天。期间，二人一天之内参观了好几处历史名胜古迹。

他们与前几任法国总统一样，同去了秦始皇陵兵马俑兵，欣赏了世界八大奇迹之一~

在场讲解员解说的头头是道，马克龙也听的是津津有味。事后，他还提笔赠言表示感谢。。。

随后，夫妻二人在方丈的陪同下，还前去参观了佛教的圣地，大慈恩寺，感受了一把“佛系”~

此外，两人还去参观了大雁塔，详细了解了丝绸之路，同时又收获到小礼物一枚~

紧接着，二人结束了西安一日游，又继续前往北京。。。

许多外国政要，来到北京都会前去故宫参观一番，马克龙也不例外。两口子在一群小朋友的陪同下，来到了故宫，两人兴奋笑得非常灿烂。

马克龙还借此发表了感言，表示“以后每年都要来中国”。不少网友还调侃说，原来马克龙还真的是个“中国迷”呢?

而且马克龙还费劲了九牛二虎之力，学了两句中文，在演讲时炫了炫。虽然发音有些不标准，范友们快来一起听一听，一起给他打个分哦