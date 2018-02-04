看了杨幂我又想染一头红发了！谁敢再说染红发显老

导语：新年新气象，除了剪头发换发型，头发的颜色是不是也要改变下？发色对于一个人的气质和形象的改变可以说是决定性的哦！（来源：时尚芭莎）

谁说染红发显老的？杨幂染完立减八岁

杨幂最新与经纪人的合影里，一头红发过于吸睛~ 不仅整个人显得更年轻俏皮，红红火火，看起来也是讨个好彩头的寓意呢！

杨幂也是个爱折腾头发的girl呢，除了这次新染的红色，之前金色短发的杨幂也很可爱，肤白的女生真的可以这么玩儿~

除了比较夸张的颜色，平日里染着焦糖棕色头发的大幂幂看起来也很美~

看到杨幂如此多变的发色，是不是也好心动？过年前赶紧给自己换一头新发色吧~不过染发或多或少都有一点伤害，尤其是我们亚洲人，天生发色比较深，想要好看的彩色头发或者浅色头发，就要通过漂发才能完成。

将染发伤害降到最低

染前染后都要注意

染发之前要做好准备

在染发之前先给头发做深层滋养护理，给头发增加韧性和营养，让发型师修去分叉、不健康的头发，健康的发丝才能均匀上色，染出漂亮的发色。

染发之前“过敏测试”不能少，在耳后涂抹一点染发剂，如果没有出现皮肤干痒、红肿、起水泡的现象就可以继续染发了。

漂亮的发色需要“养”

染完头发，得到好看的发色，先别急，接下来的头发护理更加重要。除了经常做滋润发膜外，洗头的频率也不要太高，因为每洗一次头发，发色就会掉落一点。所以要选择带有护色效果的洗护产品，延长发色的保持时间。

吹头发要“冷热风”交替

染发后，过高的温度会影响头发掉色的速度，所以冬天吹头发时，最好是冷热风交替吹干。漂过的头发最好先不要用卷发棒上卷，对头发的伤害会达到“顶峰”，如果非常想要卷一下，要记得先喷一些隔热的头发护理液，给发丝多一层保护膜。

https：//wella.tmall.com/

使用此精细乳液，创造丝滑的自然发型。此乳液可增强头发光泽，修复受损、补充头发水分，增强柔顺并保护头发免受造型工具产生的热损伤。细心呵护、保护头发，使头发保持最佳状态。将少量产品轻轻涂放在湿发或干发的中段和发梢处，创造奢华的丝滑感。

https：//christophe-robin.com/en/

不含酒精的创新发妆水，含96%的玫瑰纯露，能舒缓染后的易敏头皮、预防发色褪色。能使塌扁的头发立即丰盈有型。此款香味独特的发妆水能让秀发易于造型，同时创造出持久的自然丰盈效果。可于造型前，喷于湿发或干发；或喷于头皮、发根与发丝，使头发蓬送有型。不需冲洗，使用前请摇一摇。

购买：资生堂专业美发沙龙店内

这款丝感菁油专门护理因经常染发而造成的发梢干枯脆弱，擦干头发后，取适量于掌心，着重涂抹于发梢并按摩使其渗透如发丝，好不黏腻，非常轻盈~ 使用前要将油分摇匀。

想要美，就要先“发”制人~ 快弄个新发色美美哒过新年吧！