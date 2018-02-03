谢娜诞下双胞胎女儿 37岁的谢娜孕期素颜也是很美

导语：2月1日，张杰微吧发文宣布谢娜诞下双胞胎女儿，俩人正式升级当爸妈，37岁的谢娜一下子就当了双胞胎女儿的妈妈。（来源：yoka时尚网）

张杰谢娜

张杰谢娜

张杰谢娜

张杰谢娜

张杰谢娜

张杰谢娜

1日上午，张杰晒出与谢娜比心、中间是双胞胎宝宝脚丫的照片宣布得女喜讯：“现在一个宝宝哭声嘹亮，另一个在吃手手，我好幸福！从现在开始，守护最美好的妳们。”并向老婆深情告白“娜娜辛苦了，你真的好棒！”恭喜杰哥娜姐升级成一家四口！

随后娜姐甜蜜回应，“杰爸，以后我们仨姐妹请多多关照”。2011年两人结束5年恋爱长跑，步入婚姻殿堂。已经在脑补张杰带着两个闺女上爸爸去哪儿的画面了，哈哈哈哈哈。

谢娜孕期素颜

谢娜剪短发

谢娜孕期素颜

谢娜素颜

吴昕谢娜

吴昕谢娜

孕期的谢娜将长发剪短了，多为素颜出镜，大大方方，一点都不扭捏，就算和白到发光的李小冉同框也不输哦。肌肤白皙细腻，看着很有光泽，整个人的状态都散发着一种幸福感。

女性怀孕后，由于体内激素水平发生改变，也会导致皮肤新陈代谢加快，这时不少孕妇会感到皮肤干涩紧绷，局部甚至还会出现脱皮等干燥现象。

1、孕妇的皮肤十分敏感，所以在护肤上要注意使用温和无刺激的洁面产品，同时使用具有温和补水锁水功效的面霜来帮助肌肤留住水分。

2、饮水要充足，还有新鲜蔬菜瓜果可以适量多吃，必要时也可服用一些维生素B2和维生素C片，防止皮肤干裂。

3、干燥的冬季，室内要保持湿度，加湿器可以避免干燥的空气将肌肤中的水分带走！

很重要的一点是，护肤品的安全性绝对是孕期护肤选择的首要考虑因素，产品中要不含重金属、酒精、激素、矿物油和色素等对母体和胎儿有害的成分，最好使用天然植物萃取物提炼的成分研制而成的天然孕妇护肤品。