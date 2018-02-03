减肥好伙伴 喝对酸奶让小肚子瘪下去

导语：经过大半个冬天的我，现在站在镜子前面的时候，突起的小腹简直是piapia~~的打脸，丝毫不留情面！（来源：瑞丽网）

三月不减肥，四月徒伤悲！

经过大半个冬天的我，现在站在镜子前面的时候，突起的小腹简直是piapia~~的打脸，丝毫不留情面！

立下誓要减掉小肚腩的誓言之后，仙女们开始囤货各种蔬菜、水果、酸奶、燕麦……准备开始清肠短时的闭关修炼。酱紫说起来，减肥的好伙伴当属酸奶！尤其是要减小肚腩的时候，酸奶中的益生菌可以帮助我们优化肠道环境，清肠排毒，从而让小肚子瘪下去！

酸奶为什么这么受欢迎？！

酸奶为什么这么受欢迎？！当然不只是因为酸奶中的乳酸菌和双歧杆菌可维持肠道内的菌群平衡！酸奶酸酸甜甜又充满奶香的粘稠口感，更能让在减肥断食中的妹子们得到口腹之欲的满足！简直是一口柔滑，填满了肚子的空虚和躁动！

酸奶又是那么的营养丰富

同时，酸奶又是那么的营养丰富，完全不怕营养摄入不足而导致健康问题！罢特！如果你以为酸奶就是酱紫的傻白甜，那绝对是错了！在酸奶中添加点坚果或者水果，补钙的同时补充矿物质和维生素，酸奶瞬间变身一种完美的零食！

酸奶中的乳酸菌和双歧杆菌可调整肠道内的细菌平衡

酸奶中的乳酸菌和双歧杆菌可调整肠道内的细菌平衡，通过这些细菌产生的乳酸和醋酸来刺激肠道活动。为了发挥酸奶的整肠作用，每天大致需要食用100~200g，就可轻松舒畅的清肠，即使是现在鼓鼓的小腹，也能很快的瘪下去！

通过酸奶补钙还有助于减肥

酸奶还是优秀的钙源，通过酸奶补钙还有助于减肥。但是酸奶也不是全能，为了补充所缺乏的膳食纤维，还需要在配料上下功夫！只要在酸奶中加点料，就可以更大的发挥清肠排毒的功效！下面就让我们就开启酸奶搭配辅料减肥的食谱！

酸奶浸泡水果干，补充维生素！

酸奶浸泡水果干，补充维生素

酸奶搭配水果干可以很好的补充维生素和膳食纤维，通过补充维生素达到减肥目的。制作方法也很简单，将一半的酸奶倒入容器中，再放入李子干、无花果干、猕猴桃干等水果干，然后再加入另一半的酸奶浸泡，放入冰箱冷藏一晚，第二天早上就可以当作早餐干掉了！

坚果麦片酸奶粥，补充矿物质！

坚果麦片酸奶粥，补充矿物质

坚果中富含矿物质，麦片富含膳食纤维，搭配酸奶可以均衡营养，产生饱腹感，更能进一步清理肠道。将麦片放在蜂蜜中搅拌，平铺在垫有烤箱纸的平板上，用预热170度的烤箱加热20分钟以上。取出晾凉后，在于粗粗碾碎的干果仁混合，倒入酸奶中。

牛油果香蕉酸奶，补充寡糖！

牛油果香蕉酸奶，补充寡糖

满满能量的牛油果和香蕉，搭配酸奶和蜂蜜，喜欢甜食的不妨尝试这一款搭配，更能让嘴巴得到满足！牛油果去皮去核，切成适当的小块，香蕉去皮之后，切成一段一段的，然后混合放在容器中。先用叉子捣碎牛油果和香蕉，然后加入酸奶和蜂蜜搅拌，知道酸奶变得细腻。

柚子红薯配酸奶，补充膳食纤维！

柚子红薯配酸奶，补充膳食纤维

柚子和红薯丰富的膳食纤维不仅可以清理肠道，更能产生饱腹感。带皮的红薯切成1cm见方的小块，在水中浸泡5分钟晾干，柚子切成两半后，再切成2~3cm的薄片。准备好这些之后，和清水一起加入锅中用中火煮5分钟，最后捞出加入蜂蜜，配上酸奶就可以享受啦！