想减肥 这两种水果最好带皮吃

导读：果皮里富含膳食纤维。水溶性膳食纤维具有很强的吸水溶胀性能，吸水后膨胀，体积和重量增加10~15倍，既能增加人的饱腹感，同时还能能减少食物中脂肪的吸收。因此有利于减肥减脂。（来源：39健康网）

青苹果

对于减肥的人来说，补充足够的膳食纤维很重要。水溶性膳食纤维具有很强的吸水溶胀性能，吸水后膨胀，体积和重量增加10~15倍，既能增加人的饱腹感，同时还能能减少食物中脂肪的吸收，此外，膳食纤维能够延缓葡萄糖的吸收，推迟可消化性糖类如淀粉等的消化，避免进餐后血糖急剧上升。

国际相关组织推荐的膳食纤维素日摄入量为：美国防癌协会推荐标准为每人每天30~40克，欧洲共同体食品科学委员会推荐标准为每人每天30克。

富含膳食纤维的食物例如糙米和胚牙精米，以及玉米、小米、大麦、小麦皮（米糠）和麦粉（黑面包的材料）等；根菜类和海藻类中食物纤维也较多，如牛蒡、胡萝卜、四季豆、红豆、豌豆、薯类和裙带菜等。

富含膳食纤维的水果有哪些

1、苹果带皮吃更好

一个中等大小的苹果，大约含有4.4g的膳食纤维。

但是削皮以后……大概就剩下2g左右了~

实验也证明了，苹果把自己接近2/3的膳食纤维都储存在了皮里面。

所以削皮的苹果，不止损失了大半的膳食纤维，还有将近20%的维生素A和C。

换句话说：如果一个苹果5块钱，那么削掉皮，你就丢了接近3块。

我就问你，肉疼不疼？

2、葡萄也要连皮吃

和苹果很相似的一点就是：葡萄中大部分的纤维素，都藏身在葡萄皮中。

更重要的一点是：葡萄皮是最好的天然抗衰老食物。

最近大家都在说：第一批80后，很快就要40岁了；第一批90后，马上也要30岁了。抵抗衰老这件事情，除了贵妇护肤品，其实你还可以从吃葡萄不吐葡萄皮开始。

因为葡萄皮中含有大量的白藜芦醇，鞣酸和花青素。而这三样，都有着抵抗自由基，延缓衰老的作用。

很多大牌的口服抗衰老产品，都是用白藜芦醇作为原材料的~比如大家很爱的Fancl白藜芦醇胶囊，说实话，你吃葡萄时把皮一起吃掉，效果也不差。

果皮残留农药怎么办？

很多人吃水果削皮主要是担心农药残留。其实，用专用的果蔬清洗剂，认真做好清洗，是可以把农药残留大量洗掉的。