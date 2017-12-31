颖宝杨幂跨年都用显白红唇 四种色调任你选择

导读：又是新的一年，也马上要开启热闹的假期季。跨年春节马上都要到来，怎么能不来一发开运大气的性感红唇妆？红唇不一定就代表着强到不能亲近的气场还有增龄的效果，其实正确运用颜色和质地搭配，红唇也可以时尚百搭哦。颖宝、范爷、大幂幂都在画的红唇你真的不跟上么？（来源：瑞丽网）

一向都是走可爱风的颖宝也在年底忍不住换成了红唇御姐风。颖宝的红唇颜色是今年非常流行的复古红色。复古红色跟普通正红色区别就在于，复古红内含有的棕色基调为整体红唇增添了很多时尚和神秘感。所以复古红色虽然看起来要深一些，但其实更加百搭哦，黄皮显白功效也是一流。

丝芙兰唇线笔

迷你版唇线笔，颜色丰富多彩，可搭配任意颜色唇膏。 半哑光效果，迷你可爱形状，可随时勾勒出精致迷人的魅惑美唇。

当然正红色也是不能少的。正红色就是不偏蓝、不偏粉，也没有什么棕调的正红唇色，也是范爷的最爱唇色之一。很多女生都会下意识地避开正红唇，因为觉得自己可能不太hold的住。但其实像范爷这样薄涂一层依然可以温柔依旧哦，配上清淡的眼妆更是仙气十足。

正红色想要涂好，最重要的是要有精致感。所以在涂红唇之前可以先用唇线笔勾勒一下唇形，之后填色的时候可以用唇刷填色，这样就不会破坏唇妆精致的线条。如果还是有手残涂出边界的情况，可以用遮瑕液顺着边缘抹去。

克丽丝汀迪奥全新魅惑釉唇膏

打造本季4个至潮色彩系列：梦幻、前卫、经典与不羁。一抹之间，即时闪耀非凡时尚的色彩。显著提升显色度，色泽浓郁饱满。

橙红色也是红唇中今年非常火的一个分支。橙红色饱满度高，涂上去活力满满，非常有活力。恰到好处的橙色调又可以帮肌肤赶走暗黄，简直不要太万能。像大幂幂这样用橙红色搭配毛流眉和轻修容，就可以营造自然酷感妆容哦。不过橙红色唇对于眼妆的要求比较高，一定要以清淡为主，否则整体妆容就会失去焦点。

景甜版本的橙红色唇妆也非常值得借鉴。景甜的橙红色滋润度更高，颜色相比大幂幂也要稍微淡一些，所以整体唇妆清透感更强，最后的妆效也会更加日常。如果你也想要同样安全的橙红色唇妆，只要在画唇妆前厚涂一层润唇膏就可以稀释颜色啦。

三熹玉经典口红丝绒哑光系列

无油腻感粉状质地的真正哑光唇膏。优秀的显色力，仅涂抹一次也可以展现清晰的着色力，轻薄且紧密贴合，长时间维持完美唇妆。

最后来看看比较庞克风的带有粉紫感的红唇妆，唐嫣同款的玫粉调红唇就是其中一个例子。这样带有玫粉调的红唇整体效果更加妩媚，所以非常适合打造性感熟女御姐风。晚上出去开趴也非常适合用这样的红唇加持哦。

带有紫调的红唇是真的非常酷啦！风情万种的性感女神张雨绮也可以在紫调红唇的加持下变得攻气满满！这样的紫调红唇虽然颜色非常特别回头率很高，但是对于黄皮确实不太友好哦，而且对底妆的要求也比较高，一定要非常干净白皙才会有最优秀的整体妆效哦。

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