泫雅不只有sexy呀 完全就是行走的美容圣经

导读：马儿一般不断奔跑着的人形种草大户金泫雅，又来了！（来源：太平洋时尚网）

人在江湖走通常都背着锅，不对不对不对，是各种身份。就像你以为性感小马儿 金泫雅只是个酷酷的个性爱豆，哪猜到故事结局发现其实她是伪装的行走美型种草机！

这次她带着新作《Lip&Hip》强势归来~不但让音乐界的boss们抖三抖，美容界的老司机都要为她折腰了。

新专概念颇有意思，字面上就是嘴唇和翘臀~延续小马儿的小性感风~小姐姐你这如此美好的身段（肉）（体）这叫本狗眼放哪好呢，我已经被花样掰弯了。

这大冬天大伙都裹成肉粽，马儿这边倒依旧火辣得不要不要的~ 很多人会质疑说HYUNA剑走偏锋喜欢大走性感路线，但是这个正是她希望做的“人们只做自己想要看到的”！而且这种近乎完美的性感与庸俗的差距观众们也是妥妥照单全收呀~

身为女生的WULI都忍不住想要咬一口~如此美好又性感是真的恰、到、好、处的，仔细看看滋润又一丝没有干燥痕迹，容易出现BUG的膝盖也好完美无瑕，反正这个冬天你不get个同款就输了。

泫雅同款白滑body

不好好润肤就露腿的绝对不能称作好腿

很多小姐姐大冬天也喜欢露腿，不过光腿神器表示太假，真腿又太粗糙。（狗生也是真艰难）我们可以发现啊HYUNA作为爱豆中的美体战斗机，认真保养的小心思无限延伸到了每个毛孔。

新专的HIP部分俏皮可爱之余你会发现，光滑弹润的腿部肌肤几乎要比脸部肌肤还要幼滑。

大冬天身体所有懒惰细胞都会被唤醒，一般来说像小A妹这样的懒人又想要获得滋润好肌肤，老司机教你除了多喝热水之余，换季别忘了给身体也换一拨洗护好闺蜜~夏天草本成分、冰凉成分通通可以来年再会了我的朋友们，换上加入精油滋养成分以及高保湿的沐浴乳是第一步哟~一步滋润什么的也最赞了。

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多芬致润菁油滋养美肤沐浴乳 660g/￥40.9

一直都是多芬的死忠粉！滋养力十足每年冬天都必备~今年新推出的这款富含被誉为“液体黄金”的摩落哥阿甘油的致润菁油滋养美肤沐浴乳，尤其适合冬天使用！据说是专门为干燥肌肤量身定制~突破性菁油凝珠，在沐浴轻揉时缓慢融化释放有效成分。泡沫绵密，还有异域馨香，沐浴后能够在肌肤表面留驻菁油锁水层，彷如涂了润肤乳一般滋润柔滑呢。

恭喜恭喜~get到冬天滋润沐浴大法的你晋级完美BODY第一步！

泫雅酷炫狂霸拽妆容

不学一点还真以为90后都变成老阿姨了？

除了满屏的肉体刺激小姐姐们好好保养body，泫雅这次的妆容也让人看着就想要马上撸一发同款！

不知怎么的，超级有气氛的红色系眼妆一化起来就特别潮，而且还自带不羁和随性。却又像刚哭泣的少女一般楚楚可怜~简直是直男绝杀。

我们的小马儿几乎是红色眼妆的代言人~打歌舞台蹦迪来一个，自己自拍来一个~随便饭拍抓到也是红色的眼妆，不为什么 ，因为红色眼妆尤为吸睛，远远看去一眼就抓住眼球了。

舞台上泫雅多用的是纯红色系或者紫红色系画眼部，这种色调上眼会给人很酷又高级的feel，起范儿懂不，就是这种啊。

随便搭配干净的底妆还有荧光玫红唇，再走十个八个T台不是梦啊喂。宝宝们私下搭配起来，若是夸张look你可以接受的话，也是推荐搭配夸张红唇，还有金属色也是很搭的。

看着妖媚的红色除了做眼影晕染，若是碰巧要去蹦迪，用细节刷沾取红色眼影，再在眼尾拖出一条小小的眼线，再用棕红色的睫毛膏刷上浓密睫毛增加氛围，也是极优的装扮。

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红色的睫毛膏你还没用过？那你就out了，楚楚可怜的哭泣眼还有撩人红眼必备。只要刷上就很时髦。樱花妹都抢着放进购物车！

而像日常呢，泫雅更偏向于少女系一些的红色，或是粉红色，还有相对没有那么具有攻击性的棕红色是最为推荐的。像是新专这个眼妆就超爱的。

如你和泫雅一样是双眼皮，那可以放心画全眼也可以~若是内双或是单眼皮的宝宝也不用放弃啊，棕红色是你的好朋友，毕竟，棕色用多了不但会显脏，还会被闷吐的（2333）

其实你只需要用红棕色先在眼尾处画出眼窝，再带到眼头一点点，再在眼尾处再沾取一下加深晕染刚刚的颜色，并延伸至下眼出1/ 3 ，很有冬日感的美丽红色眼眸也是可以有啊。如果还是但是显得眼肿，可以加一条内眼线，自然又能让眼睛变得有神！

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这个从外包装到感觉都神似NARS的ADDICTION真的不要太火了！在鬼怪里面女二刘仁娜那个温润又让人陷进去的眼眸，用的就是它的单色眼影！

虽然单价作为单色推荐085还有086！086是与NARS吉隆坡一样调调的紫红色，很女人。自己撸了一个085是看着是乖巧咖啡色，实则抹起来是可攻可霸气的棕红色，在下眼尾叠擦风味更佳。

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NYX16色眼影盘 约￥180

而这盘NYX家网红品（其实是因为买不到南瓜盘啊哈哈哈哈）我们小姐姐就把它给挖出来了，几个哑光质地的红棕与南瓜棕都是助你画出泫雅同款的利器，最重要的一点是，16色整个单价算下来一格还不到15块！

反正泫雅的红色眼妆可以承包我们一整个冬季的时髦了，别再说你不知道化啥去蹦迪了喂。