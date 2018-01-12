我是你的创可贴 美甲手残党的救星

导读：创可贴肯定是家中包包中很重要“武器”，穿新鞋包里都会很自觉的背上创可贴。（来源：爱丽时尚网）

但是创可贴可没你想的那么“简单”，它的用处可不止于这些。它可是拯救手残少女的救星！美甲师做不出来的样式，一片创可贴自己来完成！

简单彩绘半甲

将创可贴边缘直接黏在指甲一半的位置，这样就很自然的做出了弧度。将创可贴没有贴到的部分涂上自己喜欢的颜色。

干了之后撕下创可贴，涂上亮油即可。

经典法式

半甲都能办到，经典的法式小边一定不在话下。直接将创可贴贴在指甲的边缘处，宽度随心所欲就好。根据自己的指甲剪轮廓。

几何图案

将创可贴剪成两片，再各剪出一个斜角，指甲左右各贴一张，撕下来之后就能做成几盒图案。

当然图案的切角根据个人喜欢，你也可以将创可贴斜贴在中间，轻轻松松完成斜角的几盒图案。

年底聚会那么多，没有个好看的美甲怎么精致的出现。这些颜色你可以任意“排列组合”，闪耀party。

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