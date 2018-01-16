疯狂打Call 陈伟霆的新发色我给满分

导语：上周我们刚刚组织大家集体“围观”了吴亦凡跨年的银色发型，在刚刚结束的周末，另一位男明星也入了银发的坑，他就是陈伟霆。

戳这里复习吴亦凡的银发风潮

早在1月10日，陈伟霆就发了一条微博，配文是：“換個什么顏色的頭髪好呢？”除了引得女皇们纷纷留言你什么颜色的头发都好看外，也给大家留下了无限幻想的空间。

谁知道，我们爱豆就是这样的行动派，1月14日下午就再次更新微博“結果就是。。。 ”配图是自己新换的银色头发。显然是在回应之前的微博。

看到了饱饱的新发色，一直能花样夸爱豆100次不重样的女皇们也患上了“集体失语症”，清一色的尖叫声来表达自己的心情。

不要以为奶奶灰发色是90后鹿晗、吴亦凡等小鲜肉的专属，陈等等认真的实践了起来，也是帅出天际呢。

陈伟霆这款银灰发色跟之前李宇春的有异曲同工之妙，也会根据不同的光线呈现出不同的颜色质感。

暖色光源下，它仿佛是一头金发。

而逆光中，它又出现了银灰中略带紫色的既视感。要知道，紫色也是今年的流行色呢。

正常光线下，他就是一款不折不扣的奶奶灰发色。

不过，以往明星们选择这样发色的情况下，通常都是用高冷的人设出现在我们面前的。相信陈伟霆也是深谙此道，所以之前我们看到的照片都是这样的画风。↑↑↑

不苟言笑的他，在镜头前各种耍帅扮酷，让粉丝们尖叫连连根本停不下来。

但是内心住着一个“逗比”的陈伟霆，也是帅不过3秒的典型案例，高冷的发色配上标志性的“傻笑”，一秒破功有木有，但这样也许才是他最值得粉丝喜爱的一个方面吧。

看看，梳起小辫子的他，是不是莫名戳中了你的萌点？

不知道每年1月换一个颇具挑战的发色是不是会成为以后陈伟霆粉丝的专属跨年福利呢？毕竟去年1月1日，他也是给自己换上了一头更具挑战的墨绿色发型。

而在大多数的日子里，陈伟霆的发色还是在黄色、栗色、亚麻色和黑色这几个发色中来回切换的。既不会很久不换发色变得太沉闷，也不会去频繁的换上太多夸张的发色来引人注意。

但是对于发型，饱饱绝对是有着非常高的要求。虽然不会留过长的发型，但是一些小的变化还是能够看出他对于头发的一些小心机。

时下在男人的世界里最时髦的两边短中中间长的发型。这款发型可以帮助男生们拉长面部线条，让你的脸更加瘦长，时髦度也不错，如今已经称霸男士发型届好几年了。

背头+金边眼影，妥妥的精致复古风。

蓬松的金发，潮感十足。

搭配发带，则又带来了满满的运动感。

2017年的某一个阶段，你们的陈伟霆还迷上了丸子头。

当然了，以往你们的老公还在微博上po过这种在剧组的迷之自拍。