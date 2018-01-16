关晓彤张馨予《凤囚凰》拼演技又拼素颜

导语：新的一年，不少大制作纷纷放大招，由热门小说改编的《凤囚凰》即将开播。关晓彤饰演山阴公主，张馨予男扮女装反串翩翩公子，她们的定妆照造型夸张归夸张，可两人的皮肤是一个赛一个的嫩，让本芭过于羡慕了！（来源：时尚芭莎）

先前不少网友吐槽这款“缝纫机”发型，一不小心还上了热搜，等正式的定妆照出来一看，其实没那么多槽点可吐，反而关晓彤的古装打扮很有卿卿佳人的feel！

略带小清新的感觉，非常适合她个人气质。

张馨予的反串出演倒是让人瞬间眼前一亮：一袭飘逸白衣，一束简朴发带，随意从容一身侠气。

关晓彤张馨予 精致女孩“火拼”胶原蛋白

看关晓彤大秀身材的同时，本芭被她脸上满满胶原蛋白感吸引，嘟嘴卖萌俏皮的样子，少女is少女！

关晓彤皮肤是好得没话说，素颜自拍，粉粉嫩嫩的小脸一点瑕疵都没有，看着真是羡慕！

卸下男装的张馨予，美好的脸庞令人动心。和关晓彤的青春少女气息不同，张馨予举手投足间散发着小女人的性感！

张馨予的皮肤啧啧嫩到不行，皮肤很细很有光泽，而且没有什么黑眼圈、眼袋这点，对女艺人来说真的很难得，毕竟人家和我们一样要经常熬夜工作！

虽然她们的个人风格不同，但对于皮肤保养方面却是出奇的一致，两个人都是面膜的忠粉。

精致保养先从敷面膜做起

面膜要不要每天敷？

说到保养必不可少的就是面膜了，它可以迅速让肌肤恢复精神饱满状态。有的小仙女会有疑惑，面膜适合每天敷吗？如果你不是过敏肌，而且脸上也没有痘痘炎症，每天敷面膜是可以的！

敷面膜前要做什么？

洁面后敷面膜前，加一道化妆水的步骤帮助面膜的吸收。因为化妆水可以二次清洁皮肤，软化角质，能让面膜的有效成分更加容易进入肌肤。除了化妆水也可以在敷面膜之前涂抹一层精华，效果更佳。

如果是敷片装面膜，建议一般10~15分钟就可以了，这段时间皮肤已经吸收足够的精华养分了，没必要觉得会浪费精华液，可以把多余的精华敷在脖子或者膝盖上面。物尽其用！

敷面膜之前

先给肌肤做“大扫除”

保养皮肤之前，我们要先清洁肌肤，不给皮肤做清洁护理，打好基础，你就算敷再贵再好的面膜效果也会减半。要养成定期敷清洁面膜的好习惯。次数因人而异。敏感肌肤要注意，不要频繁清洁皮肤，使用温和清洁肌肤的产品。

敷完面膜后

记得要用温水洗脸

冬天的时候，很多小仙女都会怕冷，在敷完面膜后，懒得洗脸，都直接上后续的护肤品。本芭建议敷完面膜后洗下脸，清洗多余的精华液对后续的护肤也是有帮助的。最好用温水洗脸，因为水温太热或太冷都会刺激皮肤，破坏皮肤的水油平衡。

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作为Fresh首款精华前的精华，红茶紧致盈透精华液能有效抵抗环境污染的侵袭，帮助肌肤抵御过早出现的岁月痕迹，令肌肤散发剔透光泽。

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作为蕴含还幼精髓的极致之作，焕颜修护精华液汇聚优质主君成分，凝萃山参冬虫夏草盈气驻颜，补充肌肤能量；鹿茸冬虫夏草，养血亮颜，促进肌肤循环；何首乌冬虫夏草，补精润颜，再现新活神采。根据本草排位论配方之道，调理肌肤“气、血、精”三大元素，重焕出水芙蓉般的盎然生机。

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想要皮肤细腻有光泽，除了敷面膜之外，生活作息也好重要的说！