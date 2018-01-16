导语：当杨幂、AB、刘诗诗们的名字已经成为一个个妥妥的金字招牌，周冬雨、热巴、娜扎一个个霸屏刷街，大家在洗眼欣赏的同时也不免偶尔会产生视觉疲劳，希望有更多新鲜的血液走进视野。还好，17年没让我们失望，不仅有这样几位新生代小花用演技实力杀出重围奉献精彩的作品，还都是个顶个的高级会穿有个性呢。（转自：ELLE）

春夏

时髦关键词：复古+迷幻

凭借一部《踏雪寻梅》踏入大家视野的春夏，去年迎来了她高曝光量的一年。不仅是从电影电视作品、代言、综艺等方向，人们更多地发现了她和时尚的契合点——她简直就是一本行走的复古爱好者穿搭教科书。

17年火速窜起来的小花们 个个都是时装精高级脸

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巴掌大的小脸，清澈有神的大眼，宽宽的卧蚕，高挺的鼻梁以及无辜的表情，26岁的年龄却有着16岁的样貌和36岁的神韵，这让她在无数网红脸中脱颖而出。色彩浓重的红黄绿，穿不好就是俗气，穿好了就是高级感的最好加持，让她本就自带老相片特效的脸庞更加复古迷幻，和她大大的眼睛卷卷的头发都相配极了。

钟楚曦

时髦关键词：百变+高级

近期人气蹿升最快的新晋女神，不得不提到《芳华》中的“萧穗子”钟楚曦。吃个西红柿都能圈粉无数的她，实力颜值毋庸置疑，甜美性感却不失大气的形象甚至掰弯了何穗、迷倒了舒淇，在网友口中成为了能和“女星杀手”杜鹃PK的、难得一见备受时装圈宠爱的高级脸代表。

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钟楚曦的风格相对百变，高挑飘逸的她身着华服遗世独立，着实是仙气缭绕，这就是那位于舒淇来说“今日最美”的小姐姐呀！

宋祖儿

时髦关键词：精灵+少女

一年以前提到宋祖儿，知者甚少，就算听过名字印象也停留在“小哪吒”这样古老的印象中。而如今再提，人人皆知她是《花少》中的手舞足蹈的明媚小妹，也是既周冬雨之后又一位“精怪少女派”的时髦样板。

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泡泡袖、荷叶边等等少女标志元素，时而在祖儿的搭配中出现，提醒大家她还只是个不到20岁的小姑娘，依然是有着粉红泡泡的梦幻心。

蓝盈莹

时髦关键词：运动+街头

一部《演员的诞生》，让蓝盈莹一下子从“浣碧”中跳出，成为了90后青年演员的实力派代表。印象中她是温柔婉约的古典美人？错，看看下面你就知道，她可是个实打实的个性妹子。

17年火速窜起来的小花们 个个都是时装精高级脸

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吊带叠穿这种四季皆宜的穿搭，蓝盈莹玩儿得得心应手，在吊带的款式上也会选择别出心裁的绒毛材质或是未来看银色涂层，和一众穿吊带的姑娘区别开来。