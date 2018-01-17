精致猪猪女孩out了 杨紫马思纯抢做小丑女孩画风超辣

导读：据知情人爆料，杨紫和马思纯的妆容最近都大变样！眼线不是眼线，腮红不是腮红，看得网友们好气又好笑。本以为她俩本人会因为网友们的吐槽而失去信心，但没想到她们反而更开心？到底发生了什么呢？（来源：时尚芭莎）

美妆界新手杨紫马思纯 妆效“雷人”却可爱万分

说实话当本芭看见杨紫po出这么一张自黑的“化妆照”的时候，真的是发出了银铃般的笑声，简直太可爱了！

来，大家来近距离的看一下小猴紫的妆效，夸张的眉毛、腮红还有口红，让人忍俊不禁的同时宛如看见了刚开始化妆的自己。

网友们也对小猴紫的“小丑妆”纷纷表示：好雷啊！但是又好可爱！

小猴紫还在某剧中说自己每天早上是被自己“美”醒的，本芭憋着笑表示，看了你的“小丑妆”以后每天早上应该会被自己“丑”醒吧！（捂脸笑。jpg）

除此之外还有马思纯，竟然po了两张自己的“小丑照”给周冬雨当礼物？

瞅瞅这不带一点儿偶像包袱的小丑妆，再加上萌萌的“海绵宝宝式”露齿笑。本芭只能说：可爱满分！

留着一头利落的“耳坠”短发，搭配清淡裸色的妆容。让小猴紫看上去清纯又干净。特别是豆沙色的唇彩，搭配黑色上衣和金色包包，非常适宜。

裸粉色的眼影均匀的在眼睛上晕染开，奶茶色的唇妆搭配一身动物印花的连衣裙温柔感十足。细细的眼线巧妙的放大双眼，整体妆效优雅、大气。

黑色的logo贝雷帽搭配凌乱的刘海街头感十足，再来一对纤长浓密的长睫毛，整体妆效非常酷。最出彩的是干玫瑰色的唇妆，巧妙地缓和了整体都是黑色调的锋利感。

高高挽起的花苞头+流畅的一字平眉还有鼻影修容，让杨紫整体看上去颇具俏皮感。如此若有似无的修容，绝对不像是新手所为，那么你也想拥有她这么自然的妆效吗？

1粉底应该怎么上？

新手误区：用手！

最初开始化妆的时候，都会选择用手上粉底。如果是一些质地比较轻薄，很好推开的粉底液自然没问题。但是如果你选择的是一些遮瑕度高，质地厚重的就不好办了。用手反而会使粉底液推开的不自然、不服贴，有如假面。

老司机：用工具点涂！

选择一些事半功倍的工具，比如美妆蛋、粉底刷之类的。不仅能将粉底液更好的推开，还能保证妆效自然。

2遮瑕膏怎么上？

新手误区：选择比皮肤白的！

新手们往往都会选择偏白的遮瑕膏，而且还会用刷子横刷在眼底或者痘印位置，也不会过多的晕染，最后出来的妆效就是才不忍睹，痘痘反而更加明显。

老司机：选择贴合肤色的！

选择一款贴近肤色的遮瑕膏，用小刷子或者小拇指，蘸取一点产品点涂在痘印以及黑眼圈位置，而且要注意晕染，让它和你本来的肌肤融为一体。

3眉毛怎么化？

新手误区：深色眉笔从头化到尾！

化妆小白们化眉也是很有意思，生怕眉笔不显色，所以就干脆选择一款颜色很深的眉笔，从头画到尾，勾勒出轮廓之后再用同一根眉笔填补颜色，跟小时候的涂色游戏一样。

老司机：少量多次的化眉！

选择眉粉，用眉刷轻轻地勾勒形状少量多次的填补颜色。如果选择眉笔的话，则会选择跟自己头发颜色相近的眉笔，轻轻地描画避免下手过重出现“车祸”等无法补救的状况。

4眼影怎么化？

新手误区：珠光色打底！

刚开始化眼影的时候并不能很好运用珠光色眼影和亚光色眼影，看哪个好看就用哪个。最可怕的就是用珠光色打底，显得眼睛肿不说，还像被打了一样。

老司机：亚光色大底，珠光色提亮

先用冷色调的裸色亚光眼影给眼睛打底，缓解眼肿的问题，之后再用深色的眼影在眼睛的后三分之一处开始晕染，最后用棕色或者黑色，加重眼尾部分。

5眼线怎么画？

新手误区：秀场的上挑粗眼线！

秀场上夸张的上挑眼线画法可以学，但不要盲目照搬。毕竟是秀场上的妆，带一点表演色彩，完全Copy的话不仅不日常，看起来还很奇怪。

老司机：自然的细眼线

在日常上班的时候，最常化的眼线就是自然的细眼线，既能放大双眼，又能显得妆面干净、自然。

小小的一盒却包含着两个颜色，眉头的地方浅眉尾的地方深，用它化出的眉毛，非常立体、自然。

滋润的质地，超高的遮瑕力，轻轻地点涂在脸上，即刻就能遮住一切痘印、黑眼圈。而且还能整天保证滋润感，不拔干。

这款遮瑕膏的受欢迎程度十分惊人！10个人里面9个人都有一支，质地湿润不干、好推开、遮瑕力强都是它的优点，性价比还很高，不买吃亏哟！

灵活精细的笔头，可自由控制线条粗细，描绘均匀流畅的线条，一笔成型，流畅勾勒完美眼型，新手也能轻松驾驭。

看了这么多新手化妆误区，然后审视一下自己是不是发现踩雷啦？那就赶紧调整自己，别再犯错误啦！