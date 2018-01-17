腮红这样画好甜 学会画腮红让你越活越逆天

导读：很多小仙女是不是和我一样都有对腮红的恐惧心理，其实腮红很考验技巧，下手太重可会变成‘醉汉’，但画好腮红真的会让你很甜！韩国最新的眼下腮红，从眼中开始画一道弯月形状，不仅能画出气色，还有拉提眼部的效果，建议用腮红轻轻在眼下晕开，最后再叠上柔雾型气垫粉饼，让这个红晕从肌肤内侧透出来。（来源：爱丽时尚网）

最潮的‘双色’腮红画法

先用淡粉色打底，再用更饱和的颜色强调在笑肌，让脸部轮廓更立体。可以根据脸型调整腮红的角度，希望脸型拉长者，可以将腮红从太阳穴延伸到笑肌，脸型较瘦长者，可将腮红从笑肌往外延伸平画。

好用才推荐

编辑推荐：NARS腮红 NARS Blush

价格：RMB300/4.8g

推荐理由：NARS腮红蕴含透明色彩因子，为女性双颊打造妆效柔和清透的自然红晕。一系列互补色彩，适合所有肤色使用，令美肌闪耀健康光泽。可单独使用或层层叠搭，绽现深邃浓郁的迷人色彩。

编辑推荐：Sisley法国希思黎莹彩馨兰修颜腮红

价格： RMB720/15g

推荐理由：粉质极为轻透，特别设计的涂层营造出莹润和光泽。色彩持久鲜亮，色彩因子微粒则可提高光泽度和纯净度。最为重要的是，白百合精萃能为肌肤打造保湿滋润功效。

用刷具和蜜粉‘调节’腮红浓淡

腮红霜最担心下手太重，这时候快利用粉底刷上的余粉直接快色向外刷淡，又或是沾取‘透明’蜜粉刷在过重的腮红上，让红晕感从肌肤从内往外透出来。

好用才推荐

编辑推荐：贝玲妃加州阳光蜜粉

价格：RMB290/5g

推荐理由：加州女孩人见人爱：这款全新的“贝玲妃加州阳光蜜粉”让你的脸颊如染上加州阳光 般迷人的色彩。闪闪金粉色帮你打造如阳光般璀璨的妆容！加利福尼亚标志性的梦幻气息，配合香甜的葡萄味和迷人的香草味，阳光金粉色的暖调腮红，柔光微粒自然提亮，太阳印花象征加州暖阳。

编辑推荐：欧珀莱花漾娇容腮红 3色

价格：RMB130/3g

推荐理由：经典花漾色系，渲染花朵般甜美气色，洋溢自然好气色，绽放迷人气质。

‘三明治夹心画法’让腮红更持久

先涂抹腮红后，再薄刷蜜粉一层，再以按压的方式定妆，接着再刷一层同色调的粉状腮红，这样除了可以持久，还能让颊彩充满层次感。

好用才推荐

编辑推荐：梦妆花妍水亮气垫腮红

价格：RMB145/8g

推荐理由：气垫设计，方便调节用量。添加石榴花提取物和石榴果提取物滋养肌肤，平滑肌肤纹理，打造柔滑妆效。

编辑推荐：雪花秀莹彩腮红

价格：RMB460/10g

推荐理由：采用独特珍珠粉技术以改善肌肤活力和光泽。柔滑的底妆技术令这款腮红涂抹使用更加轻松，色彩晕染更加自然。

唇颊同色系，美的没有侵略性

女主角一出场，绝对是粉到底，但这个粉红却可以甜到平易近人，塬来他的唇颊妆都是选择柔雾质地，反而耐看。腮红使用浅珊瑚色大面积晕开，再加强颊骨两点，使用珊瑚粉色唇膏，打造好气色。

好用才推荐

编辑推荐：IPSA晶润焕彩唇釉

价格：RMB220/6g

推荐理由： IPSA晶润焕彩唇釉新采用粉体技术，增加持久显色粉末，双层油分结构覆盖唇部表面，更有两种保湿成分，持久保持光泽，并通过光散射效果和凹凸修正效果，提高透明感。2种不同材质的刷头，并可根据喜好调控光泽度，带来更均匀的涂抹效果。

编辑推荐：ANNA SUI安娜苏幻境灵雀水润唇釉笔

价格：RMB340/1.5g

推荐理由：丝绒聚合物让您拥有丝绸般细致、颜色半哑和光泽高雅的双唇。高效修护，营造丰盈水嫩的诱人樱唇。