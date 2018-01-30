想把你一把搂进怀里 2018脱单无辜妆

导读：女孩们都在追求楚楚动人的大眼睛，一眨一眨的惹人怜爱，任谁都无法抗拒。2018想不想脱单，“让人一把就想搂入怀中”的眼妆。看起来无辜又讨喜，步骤也是简单到一学就会。只要记住这4个tips，2018脱单不是梦！（来源：爱丽时尚网）

TIPS 1 棕色美瞳

想要眼睛放大1倍，首先你要选择一款棕色调的美瞳。让双眼自然放大，并且看上去特别无辜。自然的棕色调降低了距离感，比起混血灰色效果更好。

TIPS 2 恰到好处微微晕染

关键的一步在于眼窝的光泽，避免选择颜色过深的棕色调眼影来打造眼妆。反而要运用带有光泽度的金色、浅棕色、淡粉色轻轻晕染，让眼眸散发光泽整体呈现淡淡的柔和色调。

TIPS 3 睫毛卷翘

最重要的一步只要做到这一步双眼瞬间放大好几倍。炯炯有神的同时妆效也不会太过浓郁。将睫毛夹翘每一根都不要放过夹至最翘，建议搭配使用睫毛定型产品。将上下睫毛都刷好刷满，深邃有神的大眼，谁不爱呢-？

TIPS 4 卧蚕不要忽略

最后一步，将眼下的位置用提亮产品打亮画上卧蚕。不用像以往眼妆过于强调闪亮，恰到好处的提亮打造自然地效果。

是不是超级简单呢？搭配卷翘型的睫毛膏，棕色的眼线，带有光泽感blingbling的眼影。让眼眸闪闪动人，明天就试试看吧~