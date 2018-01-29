上海迪士尼回应“天价插队费” 尊享服务全球迪士尼都有！

导语：日前，有媒体报道：上海迪士尼天价插队费：VIP团额外付2.4万免排队。（来源：新闻晨报）

此报道一发出，博来不少眼球，不过，也有网友回应说：这是迪士尼一直有的VIP服务，这就好比看演唱会，多花钱当然能坐VIP的位子。对此，你怎么看？

日前，陈女士和孩子到上海迪士尼玩，在“小矮人矿山车”门口排了两个小时的队，眼看就要轮到了，结果发现一群人从出口处进来直接插在了她们的前面。

事后，陈女士向记者反映，VIP团其实就是“插队团”，上海迪士尼为此收取了天价“插队费”，她认为这样的做法侵害其他游客的合法权益，有违服务合同。

记者登录上海迪士尼官方App，发现VIP服务有两种：

一是连续3小时导览，每人收费2700元，每团3位游客起订，最多8人；

二是连续6小时导览，每人收取3000元，限定人数6人至8人。

记者拨打了热线，工作人员介绍，VIP团费不含门票，每个团配一个导览员，根据需要定制游览路线，可以任意选择游览时间，不需排队。

周到君从上海迪士尼度假区获悉，这是上海迪士尼乐园从开园以来就有的尊享服务，购买尊享服务的游客游玩景点可以走专属通道，可以在贵宾停车位免费停车，可以在最佳位置观赏娱乐演出等。不仅仅是上海迪士尼乐园，全球迪士尼乐园都有这项服务。

尊享服务全球迪士尼都有

据了解，不仅仅是上海迪士尼乐园，全球迪士尼乐园都有尊享导览服务，价格也基本差不多。

比如，加州的迪士尼乐园有一个类似的尊享套餐，时间为6小时起，包括直接入场享受游乐设施；在预留位置观看娱乐演出；专人导览，并帮助安排停车、餐厅订座、购买门票等服务。价格为2550美金一个团。

也有网友回应说：这是迪士尼一直有的VIP服务，这就好比看演唱会，多花钱当然能坐VIP的位子。

不少网友还留言介绍，除了迪士尼，环球影城在全球各地也都有类似的VIP服务。网友“方小俊呀”说，国外乐园都有VIP免排队的吧，我去新加坡环球影城也有啊，加钱买个VIP就好了。

还有网友质疑，怎么可以以记者的身份，购买2.4万的尊享导览服务。

上海迪士尼度假区：尊享导览服务开园以来就有

周到君从上海迪士尼度假区获悉，该报道中所指的是迪士尼的尊享导览服务，从开园以来就有，并非什么天价插队费。尊享服务的价格、游客购买后可以享受的服务在迪士尼官网都有明示。尊享团走的是专属通道，此外，购买尊享服务的游客毕竟是极少数，并不会对其他游客游园产生影响。

除了尊享服务，迪士尼还有针对景点走快速通道的快速通行证和尊享卡，在官网及官方APP都有明示。游客如果没有抢到免费的快速通行证，可以自愿购买尊享卡。

周到君在迪士尼官网看到，尊享导览服务不同时间段的价格会有所不同。比如，目前有2种游玩时间和价格的尊享服务。

尊享导览服务—冬日探索限时特惠，时间是2018年1月25日至1月31日，购买尊享导览服务，该团每一位游客可获赠餐券一张。连续3小时的导览，每位游客人民币2700元，每团3位游客起订，最多可加至8位游客。

购买尊享导览服务，内容包括：

无忧规划：游园路线没烦恼，让导览专员根据您和您的家人朋友的需求，独家定制专属的游园计划。

免费车位：为您提供全天候专属的贵宾停车位，快速到达乐园入口。

便捷入园：从迪士尼小镇入口快速入园，奇妙之旅由此开启。

专属通道：从贵宾专属通道快速进入上海迪士尼乐园的景点和欣赏娱乐演出。

预留区域：尊享上海迪士尼乐园内剧院的最佳观赏位置以及日间和夜间娱乐演出的最佳观赏区域。

商品折扣：在导览专员的陪伴下，尽享上海迪士尼度假区部分商品的折扣优惠。

贵宾礼遇：与导览专员一起探索神奇，分享有趣的故事。增加额外导览时间以及游客人数按人民币2，700元每人或人民币2，700元每小时收取。

入园门票不包含在导览服务的价格中。

还有一种是尊享导览服务：

限时特惠时间是2018年1月25日至1月31日期间，购买尊享导览服务，每个团即可获赠福袋一份。

连续6小时的导览，人民币18，000元（高峰日）/16，000元（平日），最多包含6位游客。

专属体验：

无忧规划：游园路线没烦恼，让导览专员根据您和您的家人朋友的需求，独家定制专属的游园计划。

免费车位：为您提供全天候专属的贵宾停车位，快速到达乐园入口。

便捷入园：从迪士尼小镇入口快速入园，奇妙之旅由此开启。

专属通道：从贵宾专属通道快速进入上海迪士尼乐园的景点和欣赏娱乐演出。

预留区域：尊享上海迪士尼乐园内剧院的最佳观赏位置以及日间和夜间娱乐演出的最佳观赏区域。

商品折扣：在导览专员的陪伴下，尽享上海迪士尼度假区部分商品的折扣优惠！

贵宾礼遇：与导览专员一起探索神奇，分享有趣的故事。

每个导览服务为连续6小时，最多包含六（6）位游客。游客身高超过1米的将计入游客总人数。

导览服务超过6小时将按小时额外收费，详情请致电贵宾预定中心。

入园门票不包含在导览服务的价格中。

网友评论

@哈琳彗星：花多少钱，办多少事，明码标价就没问题。

@陈陈陈陈小雪_哒哒哒：VIP就应该有VIP通道，为什么非要大家一起挤在普通通道进？

@传说中神的神：这个很好呀，多出钱就可以享受便利，迪士尼又不是共公场所。

@Wzq-月：没毛病，只能怪我们穷。

@北沢忍：这件事的启示，难道不是努力赚钱买不排队的票？

对此事，你怎么看？