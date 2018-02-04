今年情人节涂个腮红都是爱你的形状

导读：近些年越来越多的美妆趋势让我们摸不着头脑，什么宿醉妆、波浪眉、人鱼唇，各位美妆博主把自己的脸当成了画布，肆意妄为的涂鸦。虽说这些都很前卫，但是有没有发现腮红的使用往往让我们可以轻而易举的接受。（来源：爱丽时尚网）

可能是情人节的临近，腮红再一次被刷新了新玩法，“心型腮红”给你的情人节添两个大红心~

自然藏心苹果肌

用腮红膏画出一个“V”字，用指腹晕开慢慢变成一个爱心。或是用海绵沾取腮红拍出爱心的形状，腮红颜色比较透，比较自然。

夸张爱心苹果肌

直接用腮红棒或者口红画出一颗爱心，再用指腹将边缘轮廓稍微晕染开。虽说可爱是可爱，可是带妆出门还是有点难。

红里透白空心苹果肌

用一张纸剪出一个爱心贴在苹果肌上，然后用腮红刷大面积的扫上腮红，最后拿掉心形纸张就有线条完美的爱心印记了哟~

[编辑推荐]

兰蔻空气轻垫腮红

价格：7g/RMB380

推荐理由：轻薄无感、灵动色泽。点亮肌肤内在光芒，自然散发粉玫瑰般柔美自然的好气色。

三熹玉奶油腮红棒

价格：7g/RMB190

推荐理由：柔软的丝滑奶油质地其涂抹一次也可长时间展现惹人喜爱的鲜明色泽。

资生堂心机彩妆星魅颊彩粉

价格：8g/RMB320

推荐理由：有效突出脸颊轮廓，修饰及提亮暗沉眼周，塑造自然透亮立体感的炫彩美妆。

丝芙兰法斗柔光腮红盘

价格：8.09g/RMB 159

推荐理由：从俏皮的橘粉到雅致的裸粉，为双颊添上自然红晕和细腻光泽。

贝玲妃加州阳光蜜粉

价格：5g/RMB290

推荐理由：染上加州阳光般迷人的色彩。闪闪金粉色帮你打造如阳光般璀璨的妆容！阳光般的金粉色，梦幻般的香气混合着香甜的葡萄味和迷人的香草味。