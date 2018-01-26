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阿玛尼美妆官方旗舰店正式登陆天猫

2018年01月26日 13:16 新浪时尚
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　　2018年1月12日，北京

　　阿玛尼美妆举办了以解密阿玛尼为主题的发布会来庆贺品牌官方旗舰店正式登陆天猫。

　　阿玛尼美妆天猫官方旗舰店浓缩了极致简约的品牌哲学与低调优雅及注重细节的品牌核心价值。作为最奢华的全品类设计品牌之一，消费者将享受到独一无二的在线互动购物体验：探索阿玛尼标志性的明星底妆家族；浏览阿玛尼出众的唇妆产品，包括经典红管唇釉及全新上市的小细管红唇膏；同时体验阿玛尼香水的迷人魅力。此外，高定限量版红气垫将在阿玛尼美妆天猫官方旗舰店独家发售。

2018年1月12日 阿玛尼美妆发布会活动现场2018年1月12日 阿玛尼美妆发布会活动现场
上市发布会现场照片上市发布会现场照片
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活动现场活动现场

　　1月12日，阿玛尼美妆品牌还邀请了众多宾客及品牌挚友张梓琳小姐、盛一伦先生、李沁小姐及张蓝心小姐莅临现场与我们共同庆贺阿玛尼美妆品牌天猫官方旗舰店正式登陆天猫这一盛事。

张梓琳(1)

　　品牌挚友张梓琳小姐

　　GIORGIO ARMANI New Normal 红色格纹套装搭配银灰色吊带上衣

　　黑色漆皮高跟鞋，搭配米色手包

盛一伦 (4)

　　品牌挚友盛一伦

　　GIORGIO ARMANI 深灰色植绒花纹西服

李沁 (1)

　　品牌挚友李沁

　　GIORGIO ARMANI 白色衬衫

张蓝心（1）

　　品牌挚友张蓝心

　　Emporio Armani黑色花朵装饰马甲搭配黑色丝质长袖上衣

签到合影区

　　阿玛尼美妆天猫官方旗舰店于1月16日盛大开业，并携手天猫打造阿玛尼美妆“超级品牌日”。

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