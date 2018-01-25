想做“笑容”小妖精 可要拥有一口好牙

导语：想要笑的灿烂，前提要拥有一口健康亮白的好牙。下面敲黑板划重点，给大家讲讲牙齿清洁护理的那些事。（来源：PCLADY）

这个时代，“爱笑的女孩颜值都不会差”，那些众人追捧的爱豆们，刘雯“酒窝大笑”、高圆圆“回眸一笑”、Angelababy“微微一笑”简直迷死人不偿命，让人羡慕不已。

咧嘴露齿笑时，若没有整齐洁白的牙齿，那画面简直是车祸现场。要笑得灿烂，前提要拥有一口健康白亮的牙齿！

一、刷牙方法要正确

要拥有洁白好牙，就必须做好牙齿清洁，会刷牙是第一步。刷牙方法不正确，牙齿清洁就不到位。目前临床上口腔疾病的患者，大多存在刷牙方法不正确的问题。

如图，正确的刷牙，牙刷毛的放置很关键，刷毛斜45°放在牙齿和牙龈交界的位置。这个无论是常规牙刷，还是电动牙刷，都要这样做的。

具体步骤如上，先刷上、下排牙齿的外侧面（唇颊面），再刷牙齿的内侧面（即舌侧面），刷毛与牙齿、牙龈成45度角，以画小圆圈的方式活动，并且以2~3颗牙齿为一组，来回移动牙刷；接着刷门牙内侧，同样45度角斜放，上排牙齿向下，下排牙齿向上提拉轻刷；最后刷牙齿咬合面，牙刷放在咬合面上前后移动。

刷完牙之后漱漱口，可用“菌斑指示剂”检验有没有刷干净。人的肉眼看不见的牙菌斑可以用它着色，使刷牙有的放矢。这款雅克菱牙菌斑指示剂的成分是可食用色素，所以是无害的，没有刷干净的地方就会呈现粉红色。

二、舌苔清洁别忽视

舌苔清洁往往容易被大家忽视。进食后食物残渣残留在舌苔上，舌乳头表面不光滑有缝隙会“藏污纳垢”，堆积细菌。所以可以用牙刷轻刷，但切忌太用力，不然会对舌头造成伤害，引起干呕和舌苔的不适，建议使用专门的舌苔刷。

Trisa口腔护理产品中，TRISA双效舌苔刷值得一试~使用时将它放在舌面上，由内向外在舌头2/3处，以适度力度在舌头表面左右两侧来回推动，白色软橡胶面可轻柔的清洁舌面，防滑的手柄设计，易于抓握，很贴心。

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三、牙间隙清洁很关键

做好以上两点就万无一失了？那就大错特错了，隐藏在牙齿间隙的食物、细菌等若不及时清理，很可能成为“顽固派”，久之引发牙龈炎、牙周炎等问题。牙间隙清洁和刷牙处于同等重要的地位！

牙缝清洁工具比较常见的有牙线、牙间隙刷、水牙线（冲牙器）。建议大家去医院让牙医根据自己牙缝大小推荐适合的工具。下面就分别说说这些工具该如何使用。

1、牙线

牙线是由许多根细小的尼龙线组成，受到压力后会散开成为一个薄的平面，从而能够通过两颗牙之间接触的位置。使用牙线可去除牙齿间的食物残留物及牙菌斑，而且可提高牙龈健康。

取一段约45cm 长的牙线 （大概与自己的手臂同长）把牙线的两端分别缠在左右手的中指。用食指和拇指握住牙线，使牙线绷紧，然后前后拉锯式移动，让牙线慢慢通过牙齿接触最紧密的区域，进入牙间隙。让牙线紧紧包住牙面，上下提拉，刮去牙缝处牙面的食物残渣。

2、牙间细刷

牙缝刷的刷头是金属丝或者尼龙丝，适用于牙缝大的朋友。刷头呈锥体形，有不同大小型号，适用于不同宽度的牙缝，使用牙缝刷时，切勿用力过猛损伤牙龈，引起不必要的出血和疼痛。

大家使用较多的是Kissimee360度牙缝刷牙间隙刷，这款牙间刷很有特色，每只牙缝刷都配有保护帽，刷头的螺丝是德国进口不锈钢丝，可反复多次使用，可自由弯曲、不易折断；手柄采用TPP材质，可变化角度，前后牙缝都可使用，所以能比较到位的清洁牙缝。

3、冲牙器（水牙线）

“水牙线”通过水压清洁牙缝中残留食物，把牙缝里的菌斑软垢清理出来。使用时注意水流的方向和力度，以牙龈不出血为前提，使用尽可能大的水流。但根据小编以往使用经验来看，水牙线都存在噪音大、震动大，笨重、不易携带的问题，真的是so sad~

那么问题来了，这么多牙间隙清洁产品，似乎都存在这样或那样的问题。普通牙线需要技巧，且不容易深入口腔深处；牙间刷会让人产生不舒服感；冲牙器过于笨重……难道没有一款能够彻底清洁牙缝隙，让人有完美使用体验的产品？

不久前小编就发现，飞利浦Sonicare AirFloss喷气式洁牙器十分贴心地为我们考虑到了。这款喷气式洁牙器小巧轻便，可以非常简单有效地进行齿间清洁，而且完全规避了其它牙缝清洁产品的弊端，是绝佳的“牙缝清洁小助手”！

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有黑色和粉色两款不同风格供选择，其最大的特色就是它的独特微爆气流技术。简单来说就是利用压缩空气形成高速水雾，来轻柔地清洁牙间隙部位，高效去除牙菌斑！与手动牙刷相比，可去除多99%以上的牙菌斑哦~

另外它的喷嘴设计也很讲究。纤细、斜角设计的喷嘴，可以对准牙间隙进行清洗，能清洁平时难到达的后臼齿部位；而结合空气和水流清洗牙齿，清洗感受很轻柔舒适；喷嘴的出水口很宽，能够覆盖较大范围齿面，喷出的水力强劲，完全不用担心清洁效果。

比较有意思的是它的“自动喷流功能”我们可以通过模式键选择一次喷流、两次喷流以及三次喷流，长按它的启动键可以每秒自动喷流一次，使用起来真的相当方便。有了如此贴心又实用的牙缝清洁小助手，牙缝清洁绝对事半功倍啊！

清洁时，将它和漱口水一起使用，会让口腔清洁效果Up Up Up~喷牙器的储水池可以存储两茶匙的漱口水。所以这里顺便给大家推荐李施得林冰蓝漱口水，是辣辣的薄荷味，能够清新口气，预防口腔细菌滋生，减少牙菌斑。

当然若是用上了高科技洁牙器，牙刷最好也配套更新哦！一款高效清洁的电动牙刷，可以让口腔清洁、护理能更到位。飞利浦Sonicare Flexcare Platinum充电式牙刷具有独特的流动洁力，可以很轻柔的清洁牙缝，还有牙龈周围的牙菌斑。两者搭配使用，在去除牙菌斑、改善牙龈健康方面效果更加倍！

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四、定期检查以及洗牙

若是完成上面的一些清洁工作，牙齿基本很健康和干净了。但是定期的检查牙齿、洗牙还是必要的哦~

定期的检查能够第一时间发现牙周病。保持口腔健康。而通过洗牙可以去除已经钙化变硬而紧附在牙齿上的牙菌斑和牙结石，建议成人每半年进行一次洗牙。

好了，口腔清洁护理的小课堂就到这了，小伙伴们赶紧收着吧，要囤货的赶紧屯起来！