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爆火游戏《旅行青蛙》也出周边？跪求啊！

2018年01月25日 16:56 新浪时尚
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　　导语：这几天从微博到微信，刷屏最多的就是“蛙”字。“我家的蛙不出门”、“我的蛙，离家三周没回来，是迷路了吗”……网友直呼，自从养了蛙儿子以后，从此多了牵挂，能理解到了老母亲的感觉，果真儿行千里母担忧。

　　日本一位网友マキすけ（@maki_art_39）本身也是《旅行青蛙/旅かえる》的忠实粉丝，心灵手巧的她在网络上分享了她手工制作的旅行青蛙羊毛毡，惹得不少网友跪求商品化！

羊毛毡做出小青蛙的模样真的好可爱！羊毛毡做出小青蛙的模样真的好可爱！
羊毛毡做出小青蛙的模样真的好可爱！羊毛毡做出小青蛙的模样真的好可爱！
羊毛毡做出小青蛙的模样真的好可爱！羊毛毡做出小青蛙的模样真的好可爱！

　　小娃在旅行时还会寄回各种旅行照片，让你知道它去了哪些地方，交了哪些朋友。比如说这就是小青蛙在旅途中遇到的田鼠好朋友。

小青蛙与田鼠好朋友小青蛙与田鼠好朋友

　　同样的，网友也将小田鼠做了出来，两只在一起真的超可爱！

两只在一起好萌两只在一起好萌
两只在一起好萌两只在一起好萌
两只在一起好萌两只在一起好萌

　　网友还特意把羊毛毡拿到室外拍照，超有感觉，看着就觉得自家孩子真的远游了，偷偷摸两把老泪。

户外照户外照
户外照户外照
户外照户外照

　　这个《旅かえる》游戏是完全放置型的玩法，操作十分简单，却俘获了一大批“老母亲”。“我的蛙又出去旅行了，我没给它买护身符，希望它不要有危险。”同事边说边熟练地割起了院子里的三叶草，因为如果“没有收三叶草，就会少赚一些钱，就不能给我的蛙买东西，做个好妈妈不容易的。”

我儿看书打瞌睡，果然随我我儿看书打瞌睡，果然随我

　　不过因为没有中文版，所以大家玩起来会有点困难，我们特意找到了好心微博网友@叶-loveandpeace 整理的翻译，对照游戏界面，方便大家更好的养蛙（娃）。

翻译翻译
翻译翻译
翻译翻译
翻译翻译
翻译翻译
翻译翻译
翻译翻译
翻译翻译
翻译翻译

　　不说了，作为一位老母亲，我要去看我儿回家了没，眼看着春节了，图个团圆不是？

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记得“花前阅下”。    

 

 

 

 

标签: 旅行青蛙游戏周边

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