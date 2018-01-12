冬天拒绝干裂砂纸唇 Q弹饱满唇从护唇做起

导语：冬天一到，嘴唇就消失了本有的胶原蛋白，变得干燥有裂纹。无论涂什么样的口红都不好看。其实这根本不是口红的问题，是自身嘴唇太干燥，所以冬天要如何才能拥有Q弹饱满嘴唇呢？要从护唇做起！（来源：YOKA时尚网）

谁不想拥有一个看上去水润，无唇纹，柔软，Q弹的唇部？

拥有一个Q弹的嘴唇，看上去就健康水灵儿。一到冬天就干燥砂纸唇，不仅会显得气质差，而且还显老。

想拥有Q弹饱满的双唇，平时一定要格外注意护唇！

如何护唇

方法一：唇膏随身带

护唇膏必须要随身带在身上，就好比喷雾一样，随时随地滋养嘴唇。再说唇膏的设计小巧便携，没有理由不带在身上。

方法二：唇部磨砂

隔一段时间给自己的唇部磨砂一下，会去除很多嘴唇上多余的角质与死皮。让嘴唇焕然一新，凸显更嫩双唇。一周做一次磨砂即可。

方法三：唇膜

每天敷面膜，肌肤都会有改善。更别说我们的双唇了，定期敷唇膜，嘴唇会更加滋润有光泽，时间长还会减少死皮的增生，Q弹嘴唇不可挡。

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