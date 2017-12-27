胖也会传染 朋友肥了你也会胖是真的吗

导语：胖子们注意！科研界也向我们“开炮”了——美国芝加哥洛约拉大学研究人员发现“小伙伴肥了你也会胖！”研究共对近2000名学生进行了调查，调查发现，一个体重超标的学生，如果交了一个瘦朋友，那他日后瘦下来的可能性达到40%。（来源：PCLADY）

胖竟是“传染病”！好习惯让你远离脂肪

胖子们注意！科研界也向我们“开炮”了——美国芝加哥洛约拉大学研究人员发现“小伙伴肥了你也会胖！”研究共对近2000名学生进行了调查，调查发现，一个体重超标的学生，如果交了一个瘦朋友，那他日后瘦下来的可能性达到40%。如果他交一个身材与他差不多的朋友，能够瘦下来的可能性只有15%。这是就不让胖子好过的节奏么，不要着急，让小编来为您解答“肥胖传染”的秘密。

专家对“肥胖传染”的研究报告

如果你有胖朋友 你变胖的几率增加57%

早在2007年，哈佛大学医学院也做过类似的研究，研究小组对有紧密社会联系的12067人，分3组进行了32年的跟踪调查。结果发现，在固定时间内，如果调查对象的朋友变胖，那么他本人变胖的几率增加57%；如果调查对象的兄弟姐妹或配偶变胖，他变胖的几率将增加40%或37%。如果他有一个极其亲密的胖子朋友，他变胖的几率会增大3倍！

朋友体重增加7.7公斤 你会跟着胖2.3公斤

朋友体重增加7.7公斤 你会跟着胖2.3公斤

研究人员发现，如果一个人的体重增加7.7公斤，那么他朋友的体重将会相应增加2.3公斤。性别也与人变胖关系密切。如果一个人的同性朋友中有人变胖，那么他变胖的几率会更大。同性朋友中，如果一个人体重增加，他朋友体重增加的几率增加71%。

胖室友如果努力减肥，你长胖可能性会降低

也有相反结果的研究。2010年美国密歇根大学发布一个研究结果：如果你有个胖子室友，你变肥的可能性会大大降低。

研究对象是144名随机安排室友的大学女生。室友体重高于平均值的实验女生，和有苗条室友的实验女生相比，长肥的速度要慢得多。前者平均增重0.5磅，后者增重2.5磅。“关键不在于室友的体重，而是室友的行为。”专家说，胖室友更注意控制饮食、锻炼得更勤快，更加倾向于使用减肥药，这会对其他人造成潜移默化的影响。

为什么肥胖会传染

为什么肥胖会传染？

你身边有没有爱吃回锅肉的胖朋友？

特别是饮食习惯，朋友间相互影响很大。比如你身边有个胖朋友爱吃回锅肉，每次上馆子必点，你也会多多少少沾染上这个习惯。“有些朋友还爱劝你，吃吃吃，只要身材不要享受有啥子意思。”

再比如在家里做饭时，为了顾及肥胖者的口味，全家人也逐渐养成大鱼大肉的饮食习惯。此外，饮酒在朋友圈中也是具有高度传染的行为。

肥胖最主要的原因是多吃少动，胖子通常不爱运动，常和胖朋友在一起，也会慢慢受影响。

不少肥胖者喜欢静止性运动

很多医生都发现，不少肥胖者喜欢静止性运动，比如看电视、打电脑、坐着聊天等，而在这些静止性运动的同时，很多人喜欢吃零食。如果你意志不太坚定，很容易受胖友的影响而发生潜移默化的改变。

当然，也不是跟胖子做朋友就一定会变胖。如果你坚持自己的健康生活方式，不仅自己不会变胖，说不定还能让肥胖的朋友们减肥成功。

减肥，也需要一定的耐心和自律。下面，小编跟大家推荐几个减肥小习惯，只要坚持，即使你生活在胖子堆里，也能轻松瘦身。

多吃禽肉，少吃猪肉

畜肉、禽肉中的蛋白质是动物蛋白，为人体必需营养物质。可是，猪肉美中不足，含饱和脂肪酸多。所以，营养学家赞成多吃点鸡肉、鸭肉，并不是猪肉不可以吃，只是少吃一点猪肉，有益健康。

菌菇类食品要纳入膳食结构

菌菇类食品要纳入膳食结构

香菇、蘑菇、黑木耳等菌菇类食品，含蛋白质较一般蔬菜为高，必需氨基酸比例合适，还有多种微量元素等人体必需物质，长期食用能起到良好的保健作用。

粮食不能少

食品品种丰富了，人均粮食摄入量却越来越少。如果长期热量摄入不足，碳水化合物提供热能低于膳食热量的55%，人体只能将蛋白质充当产热物质，导致孩子生长发育停止；成人有气无力，提不起精神。除了肥胖、糖尿病患者外，成人每天粮食摄入量一般应为300~400克。

每天最好吃500克蔬菜（含水果50~100克）

蔬菜水果中除了含有丰富的维生素、矿物质以外，还含有丰富的膳食纤维。既可防止便秘，又可减少粪便中有害物质对肠壁的损害预防肠癌，还对防止肥胖、改善脂质代谢有益。

盐，绝对是一把双刃剑

盐，绝对是一把双刃剑

很多研究表明，缺盐不行；但高盐饮食对人体健康更坏。高盐是导致胃溃疡、胃癌的元凶之一。高钠对升高血压尤为明显。另外，高钠饮食还会造成钙的丢失。改变“咸则鲜”的不良饮食习惯，努力做到三口之家每月食盐摄入量控制在500克左右。

创造条件吃海鱼

海鱼鱼油中含有丰富的不饱和脂肪酸，有降血脂作用，其中多烯脂酸与血液中胆固醇结合后，能降低血小板聚集，降低血黏度，有效地消除血管内脂肪沉积，是血管“清道夫”。

天天吃豆与豆制品

豆类和豆制品既能有助于解决营养不良，补充人体所需蛋白质，又可以预防营养过剩，不像吃肉那样会增加胆固醇。其中，大豆是现有农作物中蛋白质含量最高、质量最好的作物。（图片来源：东方IC）