减肥期遇上油腻饭局 教你4招吃不胖

导语：要问世界上最难过的事是什么？就是减脂期间被Friend们叫去聚餐！一翻推杯换盏+大油大腻之后，卡路里摄入量也迅速超标，So，不事先来点防范措施你的良心过得去吗？（来源：时尚芭莎）

减脂期遇上饭局

满桌油腻稍不注意就长胖！

不少减肥期的妹子们都有这个苦恼：好不容易控制住自己忍住不吃油腻的食物，奈何身边朋友多，非要拉着去聚餐。撸串、龙虾、小火锅样样油腻，吃得心慌慌不说，还把自己的减脂大计全部打破？

所以我们就要采取一些防止发胖的小措施，让你享受与朋友们欢乐聚餐的同时，还能把自己的减脂计划继续下去！

4个建议帮你度过

减脂期聚餐的“尴尬局”

1、吃前多喝水

这个办法简单却也奏效，先喝1-2杯水把胃充盈起来，不感觉很饿了之后再去吃饭，自然而然地就会少吃两口。

2、尽量少喝酒

很多人都会忽略酒精含有高卡路里的事实，每晚相约欢乐畅饮，但是稍不注意就会一顿饭超过2000+卡路里。50度的白酒每100ml就有将近300大卡，啤酒每100ml有200大卡。这么一听，是不是喝不下去了？

3、巧用运动补偿

如果你知道中午or晚上自己有饭局，那么早上你就需要先去运动一下来预先消耗卡路里。这样就不怕一天的卡路里数超标啦！

4、避免高卡食物

如果饭桌上有油炸or奶油食品，那就请你忍住，尽量不吃或者少吃。因为它们的脂肪含量确实比较高，一口下去长5斤的节奏啊！

不小心吃多别慌

这些“饮料”能快速补救！

大鱼大肉太油腻？来一杯乌龙茶刮油！

乌龙茶属于发酵茶类，所以它含有的有机化学成分比其他品种的茶类要高，对于脂肪的分解以及降脂能力也明显更强。特别推荐减脂的妹子们，在食用油腻大餐之后饮用！

甜食吃多很烧心？一杯黑咖速缓解！

甜食大概是减脂妹子的最大天敌。但是你们知道吗，甜食下肚20分钟以后身体才会开始吸收，这时候你需要赶快来一杯黑咖啡来缓解甜腻，因为其含有的咖啡因可以分解糖分，会帮助你把“伤害”降低！

摄入量超标消化不动？

橘皮大麦茶促消化！

如果你实在没有控制住自己，不小心吃多了，那也不要慌。可以靠橘皮大麦茶来促进消化，大麦中的尿囊素和橘皮中的挥发油成分可以增加胃液的分泌，促进肠胃蠕动，进而有效促进身体对食物的消化。

当然啦，吃多了or吃得太油腻，光靠“饮料”来补救是不够的，仍然需要运动来加持，尤其需要一些大强度的运动来提高心率，增加燃烧卡路里！

不能光喝“饮料”补救

快点运动消耗脂肪吧！

快速跳绳：350大卡

你们知道吗？跳绳可是健身界出了名的减脂大拿。别以为它只是原地跳跳那么简单，其实它对心肺系统、身体协调性、减肥等可都有相当大的帮助。连续不断跳30分钟，即可消耗350大卡的热量，相当于慢跑5公里呢！

进阶波比跳：300大卡

如果你还不知道波比跳，那我可就要小小的“嫌弃”你一下了！来回往复的向上跳+俯卧撑，半个小时就能立即消耗近300大卡，真可谓是实打实的燃脂高招。