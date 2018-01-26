大肚婆和青蛙腿都想知道的燃脂神技能 我教你了

导语：许多女性一直在烦恼的就是久坐不动造成的腹部、大腿等部位囤积难减的脂肪。这些地方好像比胳膊减重难多了！偶都开！ （来源：时尚COSMO）

大肚婆和青蛙腿都想知道的燃脂神技能

其实，腹臀腿这些部位能够通过核心力量来锻炼并最终达到塑形的目的。只不过这个部分一直被人忽略。很多人把健身这件事按照部位割裂开来了，比如想练胳膊就去俯卧撑、想练胸就卧推、想练pp就深蹲……其实这样是非常不正确的。

江疏影

深蹲

其实这样是大错特错的。你怎么能忽略核心力量的训练呢？所谓“核心”是人体的中间环节，担负着稳定重心、传导力量等作用，是整体发力的主要环节，对上下肢的活动、用力起着承上启下的枢纽作用。

维密天使

强有力的核心肌肉群，对运动中的身体姿势、运动技能和专项技术动作起着稳定和支持作用。所以，凡是姿态优美挺拔、身体控制力和平衡力强的人，核心肌肉群肯定受过很好的训练。

下面让我们来学习一组维密天使的核心力量训练动作吧！以下10个动作，每个动作做20次，重复三组。

动作1

侧跨步深蹲。这个动作有助于活动全身肌肉群，并着重锻炼腿部。非常适合热身。

动作2

深蹲开合跳。注意膝盖不要超过脚尖。

动作3

趴在瑜伽垫上，身体保持稳定。一侧手臂和另一侧腿部与身体平行伸直。保持几秒钟再放下进行另一侧。

动作4

平板支撑动作，臀部可以略高一点。双手依次抬起触碰肩胛骨。注意要用腹部肌肉带动。

动作5

先保持平板支撑姿势，然后转变为侧臀桥向上伸直手臂。

动作6

臀桥。注意每次腹部放下时要缓慢，并且尽量不要碰到地面。

动作7

双手与膝盖撑地，腿部向外侧抬，尽量抬高。重复做另一侧。

动作8

借助拉力带，将拉力带套在小腿上，做侧跨步。

动作9

拉力带套在同样的位置，一条腿向后跨步再收回。重复另一侧。

动作10

手握哑铃，做波比跳动作，站直后手臂伸直举过头顶。

当然，做完锻炼某个部位的动作后，就该部位也要进行拉伸。如果拉伸不到位的话，就会有肌肉酸痛、肌肉紧张等情况，从而导致越练越粗……感觉好像是得认真拉伸哈？

大跨步向前，做弓步压腿

大跨步向前，做弓步压腿。一只手扶住地板作支撑，注意后背要挺直。

屈膝跪在地面上双手撑地

屈膝跪在地面上双手撑地，绷起脚尖撑地，膝盖离开地面，保持这个姿势。

盘腿坐在地板上

盘腿坐在地板上，手臂自然放松，手部放在膝盖上，环形扭动腰部。

平躺，腿部屈膝抬起

平躺，腿部屈膝抬起，手放置在脑后，绷脚尖和放松，重复此步骤。

平躺，腿部屈膝台，双手放在膝盖上

平躺，腿部屈膝台起，双手放在膝盖上，手臂带动腿部左右摆动。

平躺，屈膝向上小腿交叉

平躺，屈膝向上小腿交叉，手部握住脚部平躺然后起坐。

最近感觉裤子有点紧啊？所以别光收藏不锻炼好吗？别跟我学啊！