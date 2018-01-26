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大肚婆和青蛙腿都想知道的燃脂神技能 我教你了

2018年01月26日 17:10 新浪时尚
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　　导语：许多女性一直在烦恼的就是久坐不动造成的腹部、大腿等部位囤积难减的脂肪。这些地方好像比胳膊减重难多了！偶都开！ （来源：时尚COSMO）

大肚婆和青蛙腿都想知道的燃脂神技能大肚婆和青蛙腿都想知道的燃脂神技能

　　其实，腹臀腿这些部位能够通过核心力量来锻炼并最终达到塑形的目的。只不过这个部分一直被人忽略。很多人把健身这件事按照部位割裂开来了，比如想练胳膊就去俯卧撑、想练胸就卧推、想练pp就深蹲……其实这样是非常不正确的。

江疏影江疏影
深蹲深蹲

　　其实这样是大错特错的。你怎么能忽略核心力量的训练呢？所谓“核心”是人体的中间环节，担负着稳定重心、传导力量等作用，是整体发力的主要环节，对上下肢的活动、用力起着承上启下的枢纽作用。

维密天使维密天使

　　强有力的核心肌肉群，对运动中的身体姿势、运动技能和专项技术动作起着稳定和支持作用。所以，凡是姿态优美挺拔、身体控制力和平衡力强的人，核心肌肉群肯定受过很好的训练。

　　下面让我们来学习一组维密天使的核心力量训练动作吧！以下10个动作，每个动作做20次，重复三组。

　　动作1

　　侧跨步深蹲。这个动作有助于活动全身肌肉群，并着重锻炼腿部。非常适合热身。

　　动作2

　　深蹲开合跳。注意膝盖不要超过脚尖。

　　动作3

　　趴在瑜伽垫上，身体保持稳定。一侧手臂和另一侧腿部与身体平行伸直。保持几秒钟再放下进行另一侧。

　　动作4

　　平板支撑动作，臀部可以略高一点。双手依次抬起触碰肩胛骨。注意要用腹部肌肉带动。

　　动作5

　　先保持平板支撑姿势，然后转变为侧臀桥向上伸直手臂。

　　动作6

　　臀桥。注意每次腹部放下时要缓慢，并且尽量不要碰到地面。

　　动作7

　　双手与膝盖撑地，腿部向外侧抬，尽量抬高。重复做另一侧。

　　动作8

　　借助拉力带，将拉力带套在小腿上，做侧跨步。

　　动作9

　　拉力带套在同样的位置，一条腿向后跨步再收回。重复另一侧。

　　动作10

　　手握哑铃，做波比跳动作，站直后手臂伸直举过头顶。

　　当然，做完锻炼某个部位的动作后，就该部位也要进行拉伸。如果拉伸不到位的话，就会有肌肉酸痛、肌肉紧张等情况，从而导致越练越粗……感觉好像是得认真拉伸哈？

大跨步向前，做弓步压腿大跨步向前，做弓步压腿

　　大跨步向前，做弓步压腿。一只手扶住地板作支撑，注意后背要挺直。

屈膝跪在地面上双手撑地屈膝跪在地面上双手撑地

　　屈膝跪在地面上双手撑地，绷起脚尖撑地，膝盖离开地面，保持这个姿势。

盘腿坐在地板上盘腿坐在地板上

　　盘腿坐在地板上，手臂自然放松，手部放在膝盖上，环形扭动腰部。

平躺，腿部屈膝抬起平躺，腿部屈膝抬起

　　平躺，腿部屈膝抬起，手放置在脑后，绷脚尖和放松，重复此步骤。

平躺，腿部屈膝台，双手放在膝盖上平躺，腿部屈膝台，双手放在膝盖上

　　平躺，腿部屈膝台起，双手放在膝盖上，手臂带动腿部左右摆动。

平躺，屈膝向上小腿交叉平躺，屈膝向上小腿交叉

　　平躺，屈膝向上小腿交叉，手部握住脚部平躺然后起坐。

　　最近感觉裤子有点紧啊？所以别光收藏不锻炼好吗？别跟我学啊！

标签: 燃脂青蛙腿技能

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