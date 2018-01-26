别在傻傻节食了 “吃好喝好”才能美美瘦下去

导语：想到减肥，除了运动肯定就是节食挨饿，其实节食减肥成功的几率很小，别再傻傻挨饿了！赶紧来看看减肥成功的秘诀！（来源：PCLADY）

说到减肥，运动和饮食肯定是相伴相生，缺一不可了。下面来看看减肥成功的秘诀！

饮食方面

1、永远不要让自己太饿

当你的判断力已经招架不住时，你往往会做出错误的决定。饥饿是一种原始冲动，我们很难抑制。当你饥饿难耐时，除非你能找到健康的食物，否则你很抵住绝美食的诱惑。通常的结果是，你会毫无顾忌地饱餐一顿，而事后，你又后悔莫及。规划餐点和零食对于抑制强烈的饥饿感有意想不到的神奇效果，当然，对你吃健康食物的美好目标的实现也大有裨益。随身携带一些健康的零食，比如一盎司的开心果，一颗带皮的熟鸡蛋，几片全麦饼干，一杯希腊风味的酸奶，或1/4杯的葡萄干，都是不错的选择。但你不能跳过正餐只吃这些，也不要太吝啬零食的分量。

2、别只在乎热量多少，注意营养均衡

别只关心卡路里的多少（如一包100卡），要确保你的饮食中含有碳水化合物，蛋白质和脂肪，通过为身体补充所需的营养，如一些容易消化或消化时间较长的成分，让身体有较长时间的饱腹感，同时为身体提供更多的能量，使瘦身达到更好的效果。

3、客观地控制每日的卡路里摄入量

不管你是在维持体重还是在瘦身，每个人都有一个卡路里预算。而我发现人们常常会忽略这一简单的事实。你的卡路里预算可以使你养成一种健康的饮食习惯，从而防止你在控制体重时屡屡受挫。针对美国人制定的2010年膳食指南建议人们每日的卡路里摄入量应该依据自身的性别、年龄和体能来定。当你了解了自身的卡路里预算后，你就可以规划每天你需要摄入多少水果、蔬菜、全谷物、低脂乳制品及其他富含蛋白质的食物。

4、做个爱喝水的人

水对于维持体内水分充足至关重要，有些人总是“虚胖”，事实上并不是因为他们喝水太多，而恰恰是因为他们饮水不足。每个人对水的需求量各不相同，但通常建议每人每天饮64盎司的水。饮水可以让你有一定的饱腹感，因而即便摄入较少的热量也能使你有饱的感觉。

运动方面

1、无氧运动必须和有氧运动结合

无氧运动可以为你带来更多的迟燃效果，有氧运动则更侧重于直接消耗脂肪。

既然直接动用脂肪供能的运动强度主要存在于可持续2分钟以上的有氧代谢系统中，那么为什么我们还要做抗阻训练？每天单纯做有氧直接消耗脂肪不好吗？

很多减肥的妹纸会问，“我每天跑步1个小时有效果吗？”“骑单车会瘦吗？”……这些运动确实会起到直接消耗脂肪的作用，但往往我们总会提醒：不要忽略无氧运动。无氧运动由于其强度之高可以使你的心率急速攀升，无疑是高强度运动的一种。相比于LSD（慢速稳定有氧）的低强度而言，高强度训练后，身体会因为EPOC（excess post-exercise oxygen consumption运动后过量氧耗）继续产生消耗，所以迟燃（After burn）所带来的收益是绝对无法忽视的，或者说这才是高强度训练对于减脂的最大意义所在。

作为高强度训练的一种，抗阻训练带来的生物压力会让你在训练后的24-48小时内代谢掉更多的热量，而单纯的有氧训练则没有类似的效果；有氧运动的意义在于，其他代谢形式无法取代的脂肪直接燃烧——正因为如此，我们推荐无氧与有氧结合。

2、根据自身的时间情况安排训练

对于训练时间充足，可以一天多练或每天训练的人：每周安排3-5次的抗阻力训练，在分化训练的基础上，选择适合你的动作（最好是器械或绳索），每个部位选取2-3个动作，每个动作做10组左右，每组15-20个力竭，组间休息30s（一定要计时），整个抗阻力训练在40-60分钟内完成；另外根据自身时间安排有氧，有氧训练与抗阻力训练相隔3小时以上，上限不要超过50分钟。

对于训练时间不足，无法灵活安排训练的人：建议每次训练都采用以上抗阻力训练形式，在40分钟左右完成后立刻进行25分钟的有氧，控制时间的原因在于，防止皮质醇分泌过多代谢肌肉。

3、减脂期当注重消耗，多选择复合动作，让更多肌群参与做功，事半功倍。

在抗阻动作的选择上，大部分刚刚接触的人都会挠头，毕竟健身房的器械那么多，该练哪些？如果去不了健身房，该怎么练？主页君想说，无论是健身房里的抗阻训练，还是在家在操场去进行抗阻训练，都要优先复合动作。

在健身房内：深蹲、硬拉、推举等多关节运动都属于复合动作；二头弯举，拉力器下压，蝴蝶机夹胸，哑铃仰卧飞鸟等单关节运动都属于孤立动作。孤立动作对于肌肉的刺激作用不言而喻，但是相比于复合动作的消耗来说还是相对较小。

在健身房外：类似引体向上、双杠屈臂撑、倒立撑（难度较高，需要较高训练水平及核心稳定能力）等也是很好的复合训练动作。

大多数女生由于在成长过程中较少接触体育活动，力量相对于男生要小很多，一些自重训练（比如俯卧撑）都难以完成，可以采用一些辅助或变式去降低难度，比如：跪姿俯卧撑，脚踩在凳子上做引体向上，也可以采购一些小哑铃或用一些身边的素材（如：农夫山泉水桶装水或装沙子）去做负重深蹲、硬拉、推举动作。对于一些长期进行自重训练的朋友，应当学会对动作做适当改变或者增加负重，来增大难度（15-20RM），以达到提高消耗的目的，一切以消耗为先。