导语：暴饮暴食也不胖，这种好事儿长个心眼就能有。（来源：时尚COSMO）

张韶涵这一盘真能越吃越瘦？看完之后我心动了！

春节假期有太多让人期待的事，壕吃绝对数一数二。妈妈的看家菜外加餐厅的人气美食轮番轰炸，就算意志再坚定，可面对日思夜想的家乡味道，什么减肥体重身材啊，统统抛在脑后。

只不过，欠下的债早晚要还滴，与其在开春前开启节食又运动的魔鬼训练，不如在节前就开始动手，有条不紊地控制一下体重。这样，即便春节假期丧失理智吃胖几斤也不怕。

运动

运动自然是最有效的方法，不过每天下班后都有种身体被掏空的感觉，懒得动这件事COCO相当理解。好不容易盼到周末，自己的事情都忙不过来，哪还有心思运动啊！虽然COCO也表示认可，可这么一来哪里还有运动瘦身的机会啊！

“越吃越瘦”的食谱到底怎么吃才正确

于是乎，大家只能在吃上多花些心思，像是“明星同款”或是“越吃越瘦”的食谱就成了救命稻草。虽然很多人不屑一顾，觉得如果真的管用，那这个世界上就没有肥胖的烦恼了。不过COCO可以非常负责任地告诉你，不是食谱出了问题，只能说是你吃错了方法。

所以，COCO要给你一些正确的吃法和明星示范，看看这些“越吃越瘦”的食谱到底怎么吃才正确。

高蛋白食物

1、高蛋白食物

高蛋白质食物可以促进“酪酪肽”的分泌，它可是骗过大脑增加饱腹感的神器，能大大降低你的食欲。而且，蛋白质的消化时间长，而且消化它的过程也需要身体消耗更多能量，有一定提高新陈代谢的作用。

每每提到蛋白质，很多人最先想到的就是豆腐或是豆浆一类的食物。可很多吃货却对它们无感，毕竟无论味道还是扛饿，实在没法点燃大家的食欲。

张韶涵同款

其实，可以尝试张韶涵同款的这一盘，满满的三文鱼，不仅味道有了，同时也能满足你嗜肉如命的好胃口。

三文鱼

而且，每100克136大卡的热量非常低，分分钟碾压超过500大卡的五花肉。无论选择开袋即食的成品还是自己回家烹制，都不会给身体造成负担。

鸡胸

同理的还有鸡胸，尽管水煮的做法是很多明星食谱中的必备款，不过它的味道也是太逆天，索然无味不说，还有淡淡的肉腥。其实，如果你对身材没有过于苛刻的要求，可以用黄油将它煎熟，再用胡椒和盐调味，配上新鲜的蔬菜沙拉，就是酱紫。

高纤维食物

2、高纤维食物

能够为消化系统按下“慢放键”的还有粗纤维食物，它的消化时间更长，会让饥饿感来得比平时都晚一些。富含的膳食纤维，可以让你吃的不多也能感觉饱。而且高纤维食物的消化速度比较慢，可以让饥饿感来得更晚。

西兰花就是大表姐刘雯食谱中的一员

粗纤维美食其实非常多，而且都是我们日常随时随地在超市或菜市场可以买到的。比如西兰花就是大表姐刘雯食谱中的一员。它的热量每100克只有36大卡，而且还有丰富的维生素A及胡萝卜素。

如果你觉得凉拌或是沙拉的做法太没创意，那就搭配一些水煮的虾仁，美味值瞬间充填。

芹菜

还有芹菜也可以多多出现在食谱里，像是早前非常流行的“斯德哥尔摩减肥食谱”，它就是出镜率非常高的食材。当然，把它作为一餐饭的全部自然不太靠谱，用简单的酱汁凉拌一下，咀嚼的过程也会增加饱腹感。

黑巧克力法则

3、黑巧克力法则

COCO觉得大家欠巧克力一声对不起，因为太多人下意识给它扣上“身材杀手”的帽子，觉得是甜品就一定会发胖。

当然，果仁和牛奶巧克力确实如此，但黑巧克力是个例外。其中的硬脂酸（十八酸）能降低消化速度，提升饱腹感。而且，纯黑巧克力的苦味能够降低食欲，特别是吃甜食的欲望。如果再嘴馋的话，吃一小块黑巧克力就好啦！

这可不是COCO在意淫，营养师为产子后的卡戴珊定制的食谱中，每天都会有黑巧克力作为加餐补充能量的单品。

不过，在选择黑巧克力时也要长心，超市货架上单品可要看仔细，有些虽然没有添加果仁或是牛奶，可糖分却是足足的。正确的选择是标注着可可含量的黑巧克力，它们的糖分会大打折扣。只是，不要上来就挑战80%或90%含量的黑巧克力，COCO真的担心它的味道你handle不了。

粗粮主食

4、粗粮主食

不吃主食的夜晚，饿醒！这应该是很多人的困扰吧！明明知道它会影响体重，可不吃的话晚上会饿得睡不着，最后吃下夜宵罪恶感更强。

那就将精米替换成粗粮作为主食。比如糙米，它能调节不饱和脂肪，加快肠道蠕动速度，而所含的膳食纤维可以促进胆固醇的排出，极强的饱腹感也能抑制食欲。

糙米

粗粮做主食的原则是很多明星的日常，秀智就是其中一员。糙米搭配高蛋白的鸡胸，味道有了，饱腹感也有了。

糙米搭配高蛋白的鸡胸，味道有了，饱腹感也有了

可能你有所不知，红薯也是很好的主食，它的热量每100克只有102大卡。不过需要注意的是，路边的烤红薯还是算了，在家蒸熟最为健康有效。

最后的最后，COCO还要给你一个小贴士：家里的餐具是不是可以换成小号的呐？这样既可以控制进食量，同时也能起到一定的心理暗示，以上建议来自“钢铁侠”女友格温妮丝-帕特洛！