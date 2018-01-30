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张韶涵这一盘真能越吃越瘦？看完之后我心动了

2018年01月30日 17:25 新浪时尚
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　　导语：暴饮暴食也不胖，这种好事儿长个心眼就能有。（来源：时尚COSMO）

张韶涵这一盘真能越吃越瘦？看完之后我心动了！张韶涵这一盘真能越吃越瘦？看完之后我心动了！

　　春节假期有太多让人期待的事，壕吃绝对数一数二。妈妈的看家菜外加餐厅的人气美食轮番轰炸，就算意志再坚定，可面对日思夜想的家乡味道，什么减肥体重身材啊，统统抛在脑后。

　　只不过，欠下的债早晚要还滴，与其在开春前开启节食又运动的魔鬼训练，不如在节前就开始动手，有条不紊地控制一下体重。这样，即便春节假期丧失理智吃胖几斤也不怕。

运动运动

　　运动自然是最有效的方法，不过每天下班后都有种身体被掏空的感觉，懒得动这件事COCO相当理解。好不容易盼到周末，自己的事情都忙不过来，哪还有心思运动啊！虽然COCO也表示认可，可这么一来哪里还有运动瘦身的机会啊！

“越吃越瘦”的食谱到底怎么吃才正确“越吃越瘦”的食谱到底怎么吃才正确

　　于是乎，大家只能在吃上多花些心思，像是“明星同款”或是“越吃越瘦”的食谱就成了救命稻草。虽然很多人不屑一顾，觉得如果真的管用，那这个世界上就没有肥胖的烦恼了。不过COCO可以非常负责任地告诉你，不是食谱出了问题，只能说是你吃错了方法。

　　所以，COCO要给你一些正确的吃法和明星示范，看看这些“越吃越瘦”的食谱到底怎么吃才正确。

高蛋白食物高蛋白食物

　　1、高蛋白食物

　　高蛋白质食物可以促进“酪酪肽”的分泌，它可是骗过大脑增加饱腹感的神器，能大大降低你的食欲。而且，蛋白质的消化时间长，而且消化它的过程也需要身体消耗更多能量，有一定提高新陈代谢的作用。

　　每每提到蛋白质，很多人最先想到的就是豆腐或是豆浆一类的食物。可很多吃货却对它们无感，毕竟无论味道还是扛饿，实在没法点燃大家的食欲。

张韶涵同款张韶涵同款

　　其实，可以尝试张韶涵同款的这一盘，满满的三文鱼，不仅味道有了，同时也能满足你嗜肉如命的好胃口。

三文鱼三文鱼

　　而且，每100克136大卡的热量非常低，分分钟碾压超过500大卡的五花肉。无论选择开袋即食的成品还是自己回家烹制，都不会给身体造成负担。

鸡胸鸡胸

　　同理的还有鸡胸，尽管水煮的做法是很多明星食谱中的必备款，不过它的味道也是太逆天，索然无味不说，还有淡淡的肉腥。其实，如果你对身材没有过于苛刻的要求，可以用黄油将它煎熟，再用胡椒和盐调味，配上新鲜的蔬菜沙拉，就是酱紫。

高纤维食物高纤维食物

　　2、高纤维食物

　　能够为消化系统按下“慢放键”的还有粗纤维食物，它的消化时间更长，会让饥饿感来得比平时都晚一些。富含的膳食纤维，可以让你吃的不多也能感觉饱。而且高纤维食物的消化速度比较慢，可以让饥饿感来得更晚。

西兰花就是大表姐刘雯食谱中的一员西兰花就是大表姐刘雯食谱中的一员

　　粗纤维美食其实非常多，而且都是我们日常随时随地在超市或菜市场可以买到的。比如西兰花就是大表姐刘雯食谱中的一员。它的热量每100克只有36大卡，而且还有丰富的维生素A及胡萝卜素。

　　如果你觉得凉拌或是沙拉的做法太没创意，那就搭配一些水煮的虾仁，美味值瞬间充填。

芹菜芹菜

　　还有芹菜也可以多多出现在食谱里，像是早前非常流行的“斯德哥尔摩减肥食谱”，它就是出镜率非常高的食材。当然，把它作为一餐饭的全部自然不太靠谱，用简单的酱汁凉拌一下，咀嚼的过程也会增加饱腹感。

黑巧克力法则黑巧克力法则

　　3、黑巧克力法则

　　COCO觉得大家欠巧克力一声对不起，因为太多人下意识给它扣上“身材杀手”的帽子，觉得是甜品就一定会发胖。

　　当然，果仁和牛奶巧克力确实如此，但黑巧克力是个例外。其中的硬脂酸（十八酸）能降低消化速度，提升饱腹感。而且，纯黑巧克力的苦味能够降低食欲，特别是吃甜食的欲望。如果再嘴馋的话，吃一小块黑巧克力就好啦！

　　这可不是COCO在意淫，营养师为产子后的卡戴珊定制的食谱中，每天都会有黑巧克力作为加餐补充能量的单品。

　　不过，在选择黑巧克力时也要长心，超市货架上单品可要看仔细，有些虽然没有添加果仁或是牛奶，可糖分却是足足的。正确的选择是标注着可可含量的黑巧克力，它们的糖分会大打折扣。只是，不要上来就挑战80%或90%含量的黑巧克力，COCO真的担心它的味道你handle不了。

粗粮主食粗粮主食

　　4、粗粮主食

　　不吃主食的夜晚，饿醒！这应该是很多人的困扰吧！明明知道它会影响体重，可不吃的话晚上会饿得睡不着，最后吃下夜宵罪恶感更强。

　　那就将精米替换成粗粮作为主食。比如糙米，它能调节不饱和脂肪，加快肠道蠕动速度，而所含的膳食纤维可以促进胆固醇的排出，极强的饱腹感也能抑制食欲。

糙米糙米

　　粗粮做主食的原则是很多明星的日常，秀智就是其中一员。糙米搭配高蛋白的鸡胸，味道有了，饱腹感也有了。

糙米搭配高蛋白的鸡胸，味道有了，饱腹感也有了糙米搭配高蛋白的鸡胸，味道有了，饱腹感也有了

　　可能你有所不知，红薯也是很好的主食，它的热量每100克只有102大卡。不过需要注意的是，路边的烤红薯还是算了，在家蒸熟最为健康有效。

　　最后的最后，COCO还要给你一个小贴士：家里的餐具是不是可以换成小号的呐？这样既可以控制进食量，同时也能起到一定的心理暗示，以上建议来自“钢铁侠”女友格温妮丝-帕特洛！

标签: 张韶涵减肥餐饮食

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