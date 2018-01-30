4款自制减肥茶排毒去油轻松瘦

导语：其实我们常听到的减肥茶，只是一个统称罢了，你可以叫它瘦身茶、消脂茶、花草茶等，你高兴叫它什么就叫什么。而事实上只要牵涉到药物成份的话，就必须是医师指示使用。（来源：伊秀女性网）

其实我们常听到的减肥茶，只是一个统称罢了，你可以叫它瘦身茶、消脂茶、花草茶等，你高兴叫它什么就叫什么。事实上只要牵涉到药物成份的话，就必须是医师指示使用。市面上令人眼花缭乱的减肥茶，在挑选时就得注意是不是“药物”喔。

自制减肥茶，应该注意什么？

选择市面上的减肥茶，成份一定要注意，几乎所有的茶品都会有陈皮、山楂、乌梅，甚至还有辣椒等成份，虽然号称可以消脂或是帮助脂肪燃烧，但是它却又可能会造成你的食欲大增，吃多了有可能不瘦反胖呢！

若是真的要选择喝减肥茶的话，最好是由中医师针对你个人体质和症状来开立药方，再去冲泡饮用；如果是市面上的方便药包，要购买的首要条件，当然是经过相关卫生部门核准。如果你对产品还是存在质疑的话，最好可以拿到诊所询问医生，请医师鉴定一下里头的成份，有没有喝了会伤害身体的药材（一般中医师都会很热心地为你解答的）再决定要不要利用它来帮你瘦身。

中医师推荐的五种自制减肥茶饮品配方：

自制减肥茶1：瘦身花草茶

材料：乌龙茶6g、黄耆2g、人参2g、红枣6颗、玫瑰6朵、枸杞2g、防风1g、荷叶1g、菊花2g、决明子2g

做法：将上述材料加350cc水煮沸约20分钟，即可饮用。

功效：补气、促进血液循环、预防动脉硬化。

自制减肥茶2：洛神花茶

材料：洛神花5g、甘草3g、冰糖适量。（也可加一点酸梅）

做法：将洛神花和甘草以冷水迅速冲过，再加入500cc的水，直到煮沸为止。

功效：可以消除油腻、补气滋润。

自制减肥茶3：菊花普洱茶

材料：菊花5-6朵、普洱茶叶适量（依喜好增减）

做法：先将茶叶放入水中，第一泡以热水冲3-5分钟后倒掉，再将花放入，加水煮5-10分钟即可。

功效：消脂、促进消化、祛痰泻热、明目清神。

自制减肥茶4：决明子茶

材料：决明子适量（要购买超过的决明子）

做法：取适量加水冲泡3-5分钟即可。

功效：整肠，利尿，明目以