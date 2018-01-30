8大减肥误区 你瘦不下来的原因全在这

导语：真心疼你，每天运动不见瘦。我保证你记住这些，会事半功倍！只能帮你到这了，老司机减肥的真诚建议。（来源：爱丽时尚网）

最近的气温骤降，我每天身体都有两个小人在打架

一个再说你又不去运动

一个说好冷

谁说冬天可以藏肉不用减肥

可是我这么爱美的人，还要穿铅笔裤啊

反正除了运动，你也要知道一些减肥原则和误区，别运动做了 ，越减越肥好么

真心疼你，每天运动不见瘦

我保证你记住这些，会事半功倍！

误区1：减肥只要运动就可以，饮食不用控制

我们一直都说，三分靠练，七分靠吃。如果减肥只运动，不控制饮食，结果就是。你长跑一个小时，消耗了500卡路里，跑完一杯饮料+一块蛋糕，你一小时的努力瞬间化为乌有。

所以减肥，除了运动之外，还要控制控制饮食。当你的摄入总量<总消耗，你的脂肪就会一点一点的减下去了。

误区2：有运动，但是没有运动计划

减肥的有效运动就是有氧运动，有氧运动也有很多种，例如跑步、跳绳、爬楼梯、骑自行车，或者在家里做hiit训练。这里效果最好的当属hiit训练，因为强度的比较高，不仅能在你运动的时候，燃烧脂肪，在你运动结束后的很长一段时间，还会持续燃脂，并且在相同的时间下，效果要比跑步好得多。

但是如果你只有运动，没有运动的计划，那也是不行的，没有计划就很难持续坚持，哪天你心情好，就出去跑步一小时，但跑完之后，就忘了，下一次什么时候跑，自己根本不知道。

所以你需要定制一个计划，一周运动几次，每次运动多长时间，分别做什么运动等。例如周一跑步、周二在家里做hiit，周三跑步，周四hiit等。

误区3：节食，不吃早饭

很多人在减肥的时候就非常的极端，直接节食，或者不吃早饭。你这样折腾自己一个月，确实能看到体重上的变化，但是你的体脂率可能并没有太大的变化。因为你节食，流失得多的不是脂肪，而是肌肉，这是得不偿失的。而且你因为节食，身体会发生变化，当你之后再正常饮食后，你的身体就会极容易反弹。

如果你不吃早饭，你一天的新陈代谢都会变得很慢，你一天中后面的时间就难以消耗脂肪。

所以，节食减肥，是绝对不可取的，你可以控制饮食，少吃多餐，让身体一直都处于非饥荒的状态，这样更有助于减肥。

误区4：吃减肥药，减肥茶来减肥。

现在市面上有很多的减肥药，但是很多减肥药都是有副作用的，而且反弹效果也很明显。

所以小hi建议大家不要使用任何减肥药，通过运动+控制饮食，一样可以达到有效的减脂。

误区5：拒绝摄入任何脂肪

健康的饮食，确实要追求高蛋白质，正常的碳水化合物，少脂肪。但是脂肪也不是说完全不能摄入，毕竟脂肪也是人体所需的三大营养素之一。而且让我们肥胖的并不是脂肪，而是超量的卡路里。高脂肪食物容易发胖是因为每克脂肪含有9卡路里，而蛋白质和碳水化合物每克只有4卡路里。

有些油脂（欧米加-3）不但不会增加体脂还能促进自身体脂消耗。所以应该限制的是反式脂肪（例如煎炸食品，深加工食品）和饱和脂肪（肥肉）的摄入，而非任何种类的食用油。

误区6：相信局部减肥

这个是我们提到最多的，减肥都是全身性的，没有局部减脂。而增肌则是局部的，塑形身材也是局部的。你为什么天天做卷腹，但肚子上的脂肪还是有很多，也是这个原因。想要减肚子，你一样需要全身运动，当你全身的脂肪含量（体脂率）下降了，那么你的肚子也会慢慢变小了。

误区7：对蛋白质严格限制，蛋白质摄入明显不足

很多女性朋友，对饮食控制得非常严格，减肥期间坚持不吃肉。这样你的蛋白质就会摄入不足，事实上三大营养素中，蛋白质是最不容易让人变胖的成分，因为人体在消化蛋白质时会提高新陈代谢高达30%，碳水化合物则只能提高10%。我看到有些人控制肉食和油的摄入，却吃了大量的白米粥，事实上高碳水化合物的饮食更容易发胖。

所以，平时可以多摄入一些高蛋白质的饮食，例如瘦牛肉，鱼虾，豆类，脱脂牛奶，鸡胸肉，鸡蛋白等。

误区8：不吃正餐，只吃蔬菜水果

这个做法，其实跟节食没有什么差别。人体是无法储存蛋白质，而蔬菜水果里的蛋白质含量太少，导致的结果就是身体会大量分解肌肉，而肌肉又与新陈代谢有极大的联系。如果你通过这种方法减肥，可能在一个月内会减少8斤肌肉，而脂肪，可能只掉了2斤，当肌肉掉到一定的值后，你的体重就不会有变化了。

所以要正常饮食，少吃多餐，均衡营养，这才是健康的饮食方法。

有效的减肥，是运动+健康饮食，给自己定制一个合适的健身计划，不但可以让你的身材变得更好，你的身体也会变得更健康。