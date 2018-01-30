掌握这些跑步减肥常识 瘦身更轻松

导语：减肥运动第一个你们会想到什么？我想大多数人第一个想起的应该都是跑步吧。那么为什么有些人跑步可以快速地减肥， 有些人则还是跑了很久是效果一直都看不出来呢？究竟是怎么回事？来看看吧。（来源：爱美女性网）

首先跑步减肥是一项有氧运动，必须要慢跑，且坚持30分钟以上才会开始燃脂；这个运动你坚持的时间越长，那么效果就越明显。

热身运动▼

热身运动要做我想大多数人都是知道的吧，因为运动前热身对于身体有一个缓冲的效果，身体也会起到拉伸的作用，更好更快地进入运动状态。

早上跑步or晚上跑步▼

早上跑步的话可以提前让身体进入全新一天的一个状态，对于身体健康非常有益，而且早上空腹跑步的话更容易减肥哦，为什么呢？因为早上起来空腹什么也没吃就进行运动的话身体没有足够的能量糖分来消耗，只能通过脂肪来消耗，所以更容易达到排油减脂的效果。

晚上跑步同样也是可以达到减肥的效果的，只不过身体在通过一天的能量补充之后，大部分能量还是储存在身体里面的，所以在跑步的时候身体会先自动消耗身体内的多余能量糖分，再进行燃脂，这样就需要运动更长的时间。

所以可以在早上跑步的宝宝们尽量还是选择在早上跑步吧，这样减肥的效果会更快看见哦。

每天跑步的时间应该持续多久？▼

很多人在刚开始跑步的时候都是坚持不了多长的时间，导致减肥效果不佳，其实真正的燃脂是在跑步开始后的30分钟，所以想要达到真正的燃脂就要坚持每天好好地运动了，坚持就会看到你想要的效果。

慢跑or快跑▼

慢跑是一项有氧运动，最适合减肥的也就是有氧运动了，我们应该要选择最适合自己的速度来给自己制定一个跑步计划，“微笑节奏”就是最适合跑步减肥的一种节奏了，就是在遇见认识的人还能保持微笑地跟别人交谈几句，这样子的节奏是最适合跑步减肥的，切不可跟人一起跑步就为了迎合别人跑的过快或者过慢。

快跑准确地来说更适合放松奔跑者的身心，在过快的跑步速度过程中它已经不属于有氧运动了，一开始就选择快跑的话就会让奔跑者在跑步中途就开始出现体力消耗过大的情况，身体吃不消，身体出现紧绷现象。

跑步的时间最好是连续不间断的▼

在跑步的时间内最好是连续不间断的，因为如果在今天跑，明天又没有来，这样子的跑步状态是不佳的，效果也很难显现出来，身体也很难达到你想要的一种运动平衡。

跑步步伐▼

在跑步时候不知道你们是前脚掌先着地还是后脚跟先着地？其实想要避免小腿肌肉的发达正确的步伐应该是前脚掌先着地的，这样的话就可以使头肩膝盖脚掌都保持在一条直线上，这样身体所消耗的体力就不会那么多，更加轻松地达到减肥的效果。

少喝运动饮料▼

在跑完步之后尽量少喝饮料，因为饮料当中含有葡萄糖、钾离子、钠离子等微量元素，对于减肥的人来说不是很适合，所以在运动过后还是喝矿泉水或者是白开水会比较合适。

热水泡敷▼

在跑完步之后回到家中用热水进行泡脚，这样可以缓解疲劳，让全身的血液可以得到循环，加快新陈代谢，加速排毒，减肥的同时让身体获得健康。同时热水泡脚还可以让身体更快地进入睡眠，改善睡眠质量。

上面所说的这些问题都需要好好地注意，并且需要好好地坚持才会达到想要的健身效果，所以在正确的减肥方法上面，努力坚持就会得到好的结果，做什么事情都是这样，在找到适合自己的方法之后，努力实行就会离成功不远了，加油吧！